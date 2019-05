Kedden vette kezdetét a Facebook szokásos éves fejlesztői konferenciája, az F8, és ahogy az ilyenkor lenni szokott, számos változást jelentettek be a cég vezetői. A Messenger például nagy változáson megy majd keresztül, de az is kiderült, már az idei évben lehetővé válhat, hogy a Messengerből a WhatsAppba és az Instagramba (és viszont) is küldhessünk üzeneteket az ismerősöknek. Zuckerbergék azonban nemcsak ezeket, hanem a fő Facebook appot is átformálták.

Az applikációban nagyobb hangsúlyt fektetnek a két legnépszerűbb elemre: a csoportokra és az eseményekre. Előbbi ikonját a mobilos alkalmazás közepére helyezték, hogy még könnyebben el lehessen érni. Minderre a cég szerint azért volt szükség, mert jelenleg mintegy 400 millió felhasználó tagja valamilyen csoportnak – vagyis a funkció rendkívül népszerű, így szerették volna jobban "szem elé helyezni". A The Verge beszámolója szerint ennek köszönhetően mostantól nemcsak a csoportbejegyzések "hírfolyamát" láthatjuk, ha rábökünk az ikonra, hanem a személyes érdeklődésünk alapján csoportajánlásokat is kapunk.

© Facebook

A csoportokhoz készítettek egy új, Meet New Friends nevű funkciót is, ami abban segít, hogy olyan embereket "hozzon össze", akikben van valami közös. Vagy az érdeklődési körük hasonló, vagy ugyanabba az iskolába jártak, esetleg ugyanazon a munkahelyen dolgoznak – például egy multinacionális cégnél, két különböző városban. Zuckerbergék ezzel nemcsak a virtuális térben, de a valóságban is közelebb akarják hozni egymáshoz az embereket.

A jelek szerint a Facebook számára tényleg fontosak a csoportok, így azok több helyen – a Marketplace-en és a Watchban is – felbukkannak ajánlásként. De egyszerűbbé válik a csoporton belül egy álláshelyet meghirdetni vagy épp termékeket vásárolni is.

© Facebook

Az applikáció új verziójával ráadásul arra is lehetőség lesz, hogy a saját profilunkból ne a hírfolyamba, hanem egy csoportba posztoljunk.

© Facebook

De a Facebook nemcsak a csoportokra, az eseményekre is nagy hangsúlyt fektet, ezért ezen is alakítottak egy kicsit. Az új menüsávban a csoportok ikonja mellé került az események ikonja, így ezt is könnyebb lett elérni. A fejlesztésnek köszönhetően egy részletes térkép mutatja az egymás közelében lévő, számunkra érdekes eseményeket, de a ráncfelvarrással többek között könnyebben tudunk új eseményt keresni, vagy áttekinteni/szerkeszteni a naptárunkat.

© Facebook

© Facebook

© Facebook

© Facebook

Az újragondolt applikáció már androidos eszközökre, valamint iPhone-ra és iPadre is elérhető, de néhány napba beletelhet, mire mindenkinél frissül az alkalmazás. Emellett az asztali böngészős változatot is újragondolják Zuckerbergék, ez a következő hónapokban válhat elérhetővé, és nagyjából így néz majd ki.

© Facebook

Az, hogy Zuckerbergék a csoportokra és az eseményekre fókuszálnak, azt is jelenti, hogy a sokat kritizált, és sokak által az álhírek terjedésének egyik melegágyának tekintett hírfolyamról igyekeznek áttenni a hangsúlyt a platformon belüli mikroközösségekre.

