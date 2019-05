Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"42d9f0ab-1153-4015-a147-5cb529d5e5d1","c_author":"T. R.","category":"vilag","description":"Május 13-án, az EP-kampány hajrájában találkozik Trumppal Orbán. A helyszín: Washington.","shortLead":"Május 13-án, az EP-kampány hajrájában találkozik Trumppal Orbán. A helyszín: Washington.","id":"20190502_Hivatalos_osszejott_a_TrumpOrban_talalkozo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=42d9f0ab-1153-4015-a147-5cb529d5e5d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea973a8b-1769-4fd4-a23a-e9566996f949","keywords":null,"link":"/vilag/20190502_Hivatalos_osszejott_a_TrumpOrban_talalkozo","timestamp":"2019. május. 02. 08:33","title":"Hivatalos: összejön a Trump–Orbán-találkozó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f99dccdf-6626-441c-9045-4ae76d42c34b","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A müncheni székhelyű Knorr-Bremse konszern a vasúti és haszongépjármű rendszerekhez gyártott fékrendszerek területén világszerte vezető gyártónak számít.","shortLead":"A müncheni székhelyű Knorr-Bremse konszern a vasúti és haszongépjármű rendszerekhez gyártott fékrendszerek területén...","id":"20190502_Innovacios_kozpontot_epit_Budapesten_a_KnorrBremse","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f99dccdf-6626-441c-9045-4ae76d42c34b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"424fa623-f75f-4004-8326-229971490ccc","keywords":null,"link":"/kkv/20190502_Innovacios_kozpontot_epit_Budapesten_a_KnorrBremse","timestamp":"2019. május. 02. 11:53","title":"Innovációs központot épít Budapesten a Knorr-Bremse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48d0aaaa-ab7e-4059-941b-6cb5f72b6e77","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Továbbra sem tud mit kezdeni az iPhone-ok iránti felhasználói vágy lankadásával az Apple. De talán már nem is hiszik úgy, hogy arra kellene koncentrálniuk.","shortLead":"Továbbra sem tud mit kezdeni az iPhone-ok iránti felhasználói vágy lankadásával az Apple. De talán már nem is hiszik...","id":"20190501_apple_2019_q1_penzugyi_jelentes_iphone_eladasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=48d0aaaa-ab7e-4059-941b-6cb5f72b6e77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d47772f0-7658-4313-a17b-ab47dad13bf0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190501_apple_2019_q1_penzugyi_jelentes_iphone_eladasok","timestamp":"2019. május. 01. 17:13","title":"Egyre kevesebben kíváncsiak az új iPhone-okra, de van új remény az Apple-nél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7c639f4-ed71-4b44-96d8-0248dbd83325","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség most fejezte be a nyomozást a tavaly januári festékezés ügyében. ","shortLead":"A rendőrség most fejezte be a nyomozást a tavaly januári festékezés ügyében. ","id":"20190502_Az_ugyeszsegre_kerult_Gulyas_Martonek_ugye_az_ASZ_lefestese_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b7c639f4-ed71-4b44-96d8-0248dbd83325&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf6704eb-7cea-4a56-bb11-b3af24e88224","keywords":null,"link":"/itthon/20190502_Az_ugyeszsegre_kerult_Gulyas_Martonek_ugye_az_ASZ_lefestese_miatt","timestamp":"2019. május. 02. 12:05","title":"Az ügyészségre került Gulyás Mártonék ügye az ÁSZ lefestése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"674417f8-3365-4c04-9faa-4382e18b2ca3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A magyar baromfi és sertéshús thaiföldi szállításáról tárgyalt Bangkokban a Külgazdasági és Külügyminisztérium delegációja.","shortLead":"A magyar baromfi és sertéshús thaiföldi szállításáról tárgyalt Bangkokban a Külgazdasági és Külügyminisztérium...","id":"20190502_Magyar_csirkeket_vinne_Thaifoldre_Budai_Gyula","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=674417f8-3365-4c04-9faa-4382e18b2ca3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a04b6722-814a-408a-8507-191c46b015c2","keywords":null,"link":"/kkv/20190502_Magyar_csirkeket_vinne_Thaifoldre_Budai_Gyula","timestamp":"2019. május. 02. 19:25","title":"Magyar csirkéket vinne Thaiföldre Budai Gyula","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af38e896-192a-4c84-b37f-d19a3065f100","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A \"Tölts fel öngyilkosságot!” mondat is szerepel egy új formátumú, vélhetően a napokban szétküldött levélből megnyíló hamis adóbevallós oldalon, amellyel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nevében próbálkoznak személyes adatok megszerzésével kiberbűnözők – figyelmeztet a Quadron.","shortLead":"A \"Tölts fel öngyilkosságot!” mondat is szerepel egy új formátumú, vélhetően a napokban szétküldött levélből megnyíló...","id":"20190502_nav_adobevallas_adathalasz_level_atveres","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af38e896-192a-4c84-b37f-d19a3065f100&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e37dff3-4862-4e4e-8e43-a7a0e10ed74a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190502_nav_adobevallas_adathalasz_level_atveres","timestamp":"2019. május. 02. 10:03","title":"Bizarr e-mail terjed a NAV nevében, vigyázzon vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e276df0d-d4ae-4b2d-8d8a-98f51c0c44d6","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az eset a Liverpool–Barcelona Bajnokok Ligája-meccs előtti estén történt.","shortLead":"Az eset a Liverpool–Barcelona Bajnokok Ligája-meccs előtti estén történt.","id":"20190502_Liverpooli_szurkolok_lokdostek_be_a_szokokutba_embereket_Barcelonaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e276df0d-d4ae-4b2d-8d8a-98f51c0c44d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9662e9d-6fb1-4360-ab64-367c25b2de86","keywords":null,"link":"/sport/20190502_Liverpooli_szurkolok_lokdostek_be_a_szokokutba_embereket_Barcelonaban","timestamp":"2019. május. 02. 15:54","title":"Liverpooli szurkolók lökdöstek be a szökőkútba embereket Barcelonában – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25a2e85a-2970-4275-9b8f-04711d0308ef","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bemutatta az MNB és a Bankszövetség, milyen leveleket küldenek ki, hogy mindenkit arra kérjenek, változtassa meg fix kamatozásúra a jelzáloghitelét.","shortLead":"Bemutatta az MNB és a Bankszövetség, milyen leveleket küldenek ki, hogy mindenkit arra kérjenek, változtassa meg fix...","id":"20190502_129_ezer_embernek_kuldenek_levelet_a_bankok_hogy_valtoztassak_meg_a_hitelszerzodest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=25a2e85a-2970-4275-9b8f-04711d0308ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7d5ac62-988c-4ab1-91ee-b02a6f840458","keywords":null,"link":"/kkv/20190502_129_ezer_embernek_kuldenek_levelet_a_bankok_hogy_valtoztassak_meg_a_hitelszerzodest","timestamp":"2019. május. 02. 15:18","title":"129 ezer embernek küldenek levelet a bankok, hogy változtassák meg a hitelszerződést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]