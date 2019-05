Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6a7bb4b3-e8a7-4bac-b698-2cdd738a848f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Saját mobilhálózatot indít a DIGI, 1000 forintért kapnak 50 giga mobilnetet a DIGI azon ügyfelei, akik a Telenorral kötött, és most megszűnő partnerség keretében kapták eddig a mobilnetet. Pletykák szerint 3500 forint lesz a korlátlan hívást és 50 giga adatforgalmat tartalmazó csomag a DIGI-nél, ha majd elindítják a hanghívás-szolgáltatást is.","shortLead":"Saját mobilhálózatot indít a DIGI, 1000 forintért kapnak 50 giga mobilnetet a DIGI azon ügyfelei, akik a Telenorral...","id":"20190504_Elkepesztoen_olcso_mobilnetszolgaltatas_indul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a7bb4b3-e8a7-4bac-b698-2cdd738a848f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"251ab3f2-6f94-4600-84aa-707bfc4082b7","keywords":null,"link":"/kkv/20190504_Elkepesztoen_olcso_mobilnetszolgaltatas_indul","timestamp":"2019. május. 04. 16:10","title":"Elképesztően olcsó mobilnet-szolgáltatás indul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"991b4dac-769f-442f-b6ef-504c13157c75","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Felcsút kétgólos előnyből végül döntetlent játszott a Honvéddal. A Diósgyőr megverte a Vidit, a Kisvárda a Debrecent. Az MTK sorozatban ötödször kapott ki, ezúttal a Mezőkövesdtől. A Paks és a Haladás döntetlent játszottak.","shortLead":"A Felcsút kétgólos előnyből végül döntetlent játszott a Honvéddal. A Diósgyőr megverte a Vidit, a Kisvárda a Debrecent...","id":"20190504_A_Felcsut_ket_golt_rugott_a_Honvednak_de_nyerni_nem_tudott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=991b4dac-769f-442f-b6ef-504c13157c75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fa54fd0-b72b-4236-b7ee-6765d91052a6","keywords":null,"link":"/sport/20190504_A_Felcsut_ket_golt_rugott_a_Honvednak_de_nyerni_nem_tudott","timestamp":"2019. május. 04. 20:03","title":"A Felcsút két gólt rúgott a Honvédnak, de nyerni nem tudott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"871b5b32-0ecb-427f-be48-16e862859b38","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ugyanazon a napon.","shortLead":"Ugyanazon a napon.","id":"20190505_Nem_csak_Orbant_MarkiZayt_is_fogadjak_Washingtonban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=871b5b32-0ecb-427f-be48-16e862859b38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6626550-7646-4a74-ac8e-ad6c0451472c","keywords":null,"link":"/itthon/20190505_Nem_csak_Orbant_MarkiZayt_is_fogadjak_Washingtonban","timestamp":"2019. május. 05. 17:15","title":"Nem csak Orbánt, Márki-Zayt is fogadják Washingtonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14f0586c-f7be-4694-a7b4-8adcd0538072","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Matolcsy szerint a Nemzeti Bank hamburgi, párizsi, római és New York-i irodái elérték céljukat.","shortLead":"Matolcsy szerint a Nemzeti Bank hamburgi, párizsi, római és New York-i irodái elérték céljukat.","id":"20190504_Mintegy_felmilliard_elkoltott_forint_utan_bezarja_kulfoldi_irodait_az_MNB","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=14f0586c-f7be-4694-a7b4-8adcd0538072&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"044db662-5ac6-4780-a187-8c4c93c19c5a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190504_Mintegy_felmilliard_elkoltott_forint_utan_bezarja_kulfoldi_irodait_az_MNB","timestamp":"2019. május. 04. 11:22","title":"Bezárja külföldi irodáit az MNB, miután elköltöttek rájuk mintegy félmilliárd forintot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75041b58-74f0-43fd-812a-891e9a2c5f77","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy osztrák lapnak adott interjút a miniszterelnök. Orbán szerint három dolog különbözteti meg a liberálisoktól, ezekről is beszélt a Kleine Zeitungnak. ","shortLead":"Egy osztrák lapnak adott interjút a miniszterelnök. Orbán szerint három dolog különbözteti meg a liberálisoktól...","id":"20190506_orban_viktor_interju_kleine_zeitung_osztrak_lap","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=75041b58-74f0-43fd-812a-891e9a2c5f77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7b0aabd-b1b7-4515-8694-a31a1c7bec7b","keywords":null,"link":"/itthon/20190506_orban_viktor_interju_kleine_zeitung_osztrak_lap","timestamp":"2019. május. 06. 09:13","title":"Orbán: Ébernek kell lennünk, van egy komoly veszély","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90079518-c886-48b9-9769-a0d9d00233d6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Raymond Scott egy évtizeden át dolgozott az általa megálmodott zenegépen, de végül soha nem tudta befejezni. Most a mesterséges intelligenciának köszönhetően megszólalt a gép digitális változata.","shortLead":"Raymond Scott egy évtizeden át dolgozott az általa megálmodott zenegépen, de végül soha nem tudta befejezni. Most...","id":"20190504_raymond_scott_electronium_mesterseges_intelligencia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=90079518-c886-48b9-9769-a0d9d00233d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c96427f-cebb-41bb-bbfe-72a992b5ae37","keywords":null,"link":"/tudomany/20190504_raymond_scott_electronium_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2019. május. 04. 17:03","title":"60 éve tervezték ezt a zenegépet, a mesterséges intelligencia most megszólaltatta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4f6c81a-4fbe-41d2-857e-eccb44c40c54","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Ferenc pápa azt kérte a bolgár hatóságoktól vasárnap, hogy ne fordítsák el fejüket, ne zárják be szívüket a migránsok láttán. Ugyanakkor sürgette az európai vezetőket a kontinensen kialakult egyenlőtlenségek felszámolására.","shortLead":"Ferenc pápa azt kérte a bolgár hatóságoktól vasárnap, hogy ne fordítsák el fejüket, ne zárják be szívüket a migránsok...","id":"20190505_Ferenc_papa_Bulgariaban_jegfuggony_osztja_meg_Europat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f4f6c81a-4fbe-41d2-857e-eccb44c40c54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"652a525f-d27e-4030-b5b9-0bef2c4d8781","keywords":null,"link":"/vilag/20190505_Ferenc_papa_Bulgariaban_jegfuggony_osztja_meg_Europat","timestamp":"2019. május. 05. 13:34","title":"Ferenc pápa Bulgáriában: „jégfüggöny” osztja meg Európát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"966e9bc8-b2a0-42d0-90fa-83b1f2ed1cc8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rengeteg pénzt költ el az Apple havonta a konkurensének mondható Amazon felhőszolgáltatására. A cél, hogy elégedettek legyenek a felhasználók.","shortLead":"Rengeteg pénzt költ el az Apple havonta a konkurensének mondható Amazon felhőszolgáltatására. A cél, hogy elégedettek...","id":"20190505_apple_amazon_aws_felhoszolgaltatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=966e9bc8-b2a0-42d0-90fa-83b1f2ed1cc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cf55f81-ef75-4729-b8bb-1aeeab9b6f50","keywords":null,"link":"/tudomany/20190505_apple_amazon_aws_felhoszolgaltatas","timestamp":"2019. május. 05. 10:03","title":"Ezért fizet 8 500 000 000 forintnyit havonta az Apple az Amazonnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]