[{"available":true,"c_guid":"fb5245bc-9981-44df-aa80-cfa4dfa6707d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Köszönöm, Barcelona – írta Piqué barátnője, az ismert és elismert énekes, Shakira, miután az FC Barcelona ötlettelen, lélektelen és fogalmatlan játékkal kiesett a Bajnokok Ligájából.","shortLead":"Köszönöm, Barcelona – írta Piqué barátnője, az ismert és elismert énekes, Shakira, miután az FC Barcelona ötlettelen...","id":"20190509_Shakira_Keszen_allunk_a_visszavagasra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fb5245bc-9981-44df-aa80-cfa4dfa6707d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47dbe430-3be4-4d15-9ada-80d5677cde18","keywords":null,"link":"/kultura/20190509_Shakira_Keszen_allunk_a_visszavagasra","timestamp":"2019. május. 09. 09:42","title":"Shakira: Készen állunk a visszavágásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96d3de8d-5acf-422e-b9b8-7982324695f8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az önkormányzati rendészet szegény- és romatelepeken tartott razziái és a városvezetés az ügyben folytatott kommunikációja diszkriminatív és jogsértő volt. A TASZ perelt, azt első és másodfokon is megnyerte.","shortLead":"Az önkormányzati rendészet szegény- és romatelepeken tartott razziái és a városvezetés az ügyben folytatott...","id":"20190509_Tizmillio_forintra_buntettek_a_miskolci_onkormanyzatot_diszkriminacio_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=96d3de8d-5acf-422e-b9b8-7982324695f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48bfe2bb-183b-440e-94e7-20cfe8ca966a","keywords":null,"link":"/itthon/20190509_Tizmillio_forintra_buntettek_a_miskolci_onkormanyzatot_diszkriminacio_miatt","timestamp":"2019. május. 09. 12:04","title":"Tízmillió forintra büntették a miskolci önkormányzatot diszkrimináció miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db1ff859-8a83-4f87-ab76-1accf5357dc8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Nyíregyházán adták át az első töltőpontot, a hálózatba nemsokára még hét várost bekapcsolnak.","shortLead":"Nyíregyházán adták át az első töltőpontot, a hálózatba nemsokára még hét várost bekapcsolnak.","id":"20190509_Orszagos_elektromosautotolto_halozatot_epit_ki_az_Aldi_es_az_EOn","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=db1ff859-8a83-4f87-ab76-1accf5357dc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b9575bf-16ee-4f38-b8e8-880ceb85291e","keywords":null,"link":"/kkv/20190509_Orszagos_elektromosautotolto_halozatot_epit_ki_az_Aldi_es_az_EOn","timestamp":"2019. május. 09. 15:04","title":"Országos elektromosautó-töltő hálózatot épít ki az Aldi és az E.On","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9483312c-37cc-440c-ba1c-8cba81f40698","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy járókelő fotózta le, ahogy vezetés közben a telefonozik, ezért a büntetés. ","shortLead":"Egy járókelő fotózta le, ahogy vezetés közben a telefonozik, ezért a büntetés. ","id":"20190510_Hat_honapra_eltiltottak_a_vezetestol_David_Beckhamet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9483312c-37cc-440c-ba1c-8cba81f40698&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc4ea3fe-6496-464b-b2e4-939d0938b97d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190510_Hat_honapra_eltiltottak_a_vezetestol_David_Beckhamet","timestamp":"2019. május. 10. 05:05","title":"Hat hónapra eltiltották a vezetéstől David Beckhamet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0016c4ab-dd4e-49ac-87d1-65e757012417","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kitartást kívánó Miniszterelnökségi Kabinetirodánál kissé hatékonyabb megoldást próbálnak most végigvinni adakozók: gyűjtés indult a zsámboki, hajléktalanságtól fenyegetett családnak.\r

\r

","shortLead":"A kitartást kívánó Miniszterelnökségi Kabinetirodánál kissé hatékonyabb megoldást próbálnak most végigvinni adakozók...","id":"20190510_Megmozdult_a_net_a_kilencgyerekes_csaladert_adakozas_indult","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0016c4ab-dd4e-49ac-87d1-65e757012417&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19a92db5-4998-49bf-81fd-11a70438d926","keywords":null,"link":"/itthon/20190510_Megmozdult_a_net_a_kilencgyerekes_csaladert_adakozas_indult","timestamp":"2019. május. 10. 15:25","title":"Megmozdult a net a kilencgyerekes családért, adakozás indult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76f00180-c28e-422a-ace1-436f0eb8cf83","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Három évig semmit nem csinált, csak pihent, most újra láthatjuk színpadon, például Presser Gáborral.\r

\r

","shortLead":"Három évig semmit nem csinált, csak pihent, most újra láthatjuk színpadon, például Presser Gáborral.\r

\r

","id":"20190510_Olah_Ibolya_onallo_esttel_ter_vissza_a_szinpadra_oszinten_mesel_eleterol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=76f00180-c28e-422a-ace1-436f0eb8cf83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2183cd1a-2775-4316-be69-39fd8eba9e6a","keywords":null,"link":"/elet/20190510_Olah_Ibolya_onallo_esttel_ter_vissza_a_szinpadra_oszinten_mesel_eleterol","timestamp":"2019. május. 10. 09:07","title":"\"Rengeteg mindent megéltem, nagyon nehéz helyzetekbe kerültem\" – visszatér Oláh Ibolya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db87f287-cf81-4c9b-bcd0-781c52146076","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Plougastel mellett talált tábla 230 éves, érdekes feliratok vannak rajta. A tudósoknak viszont ötletük sincs, mit jelenthet a szöveg, ezért segítséget kérnek. Nem maradnak hálátlanok. ","shortLead":"A Plougastel mellett talált tábla 230 éves, érdekes feliratok vannak rajta. A tudósoknak viszont ötletük sincs, mit...","id":"20190510_rejtelyes_kotabla_plougastel_franciaorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=db87f287-cf81-4c9b-bcd0-781c52146076&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95d383ae-e569-40cb-bc46-10c70416b05c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190510_rejtelyes_kotabla_plougastel_franciaorszag","timestamp":"2019. május. 10. 13:03","title":"Rejtélyes kőtáblára bukkantak francia tudósok, pénzt adnak annak, aki segít nekik megfejteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c85a40e-8ece-4fd3-8575-627590ff05ce","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"A Facebookot, a YouTube-ot, az Instagramot és sok helyi portált is elérhetetlenné tettek, miután az ellenzék tüntetéseket jelentett be.","shortLead":"A Facebookot, a YouTube-ot, az Instagramot és sok helyi portált is elérhetetlenné tettek, miután az ellenzék...","id":"20190509_Lelottek_a_kozossegi_mediat_Kazahsztanban_ne_tudjon_az_ellenzek_szervezkedni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c85a40e-8ece-4fd3-8575-627590ff05ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68de691e-b740-45b6-8725-edb47d59ddd3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190509_Lelottek_a_kozossegi_mediat_Kazahsztanban_ne_tudjon_az_ellenzek_szervezkedni","timestamp":"2019. május. 09. 15:17","title":"Lelőtték a közösségi médiát Kazahsztánban, ne tudjon az ellenzék szervezkedni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]