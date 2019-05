Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cb7b383b-46bb-4495-9bb8-70762f5e4b22","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ötéves Harry Shaw egy igazi Forma–1-es autót kapott.","shortLead":"Az ötéves Harry Shaw egy igazi Forma–1-es autót kapott.","id":"20190514_Egy_haldoklo_kisfiut_lepett_meg_egy_nagyon_kulonleges_ajandekkal_Lewis_Hamilton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cb7b383b-46bb-4495-9bb8-70762f5e4b22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a7579cd-e54f-4605-938b-573e129df2a5","keywords":null,"link":"/elet/20190514_Egy_haldoklo_kisfiut_lepett_meg_egy_nagyon_kulonleges_ajandekkal_Lewis_Hamilton","timestamp":"2019. május. 14. 09:44","title":"Egy haldokló kisfiút lepett meg egy nagyon különleges ajándékkal Lewis Hamilton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fb25ad6-b351-4965-b517-f168de0fb98c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az angyalföldi rendőrök az állampolgárok segítségét kérik az ismeretlen férfi azonosításához.","shortLead":"Az angyalföldi rendőrök az állampolgárok segítségét kérik az ismeretlen férfi azonosításához.","id":"20190513_szemeremserto_szemeremsertes_rendorseg_nyomozas_lepcsohaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0fb25ad6-b351-4965-b517-f168de0fb98c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcd318c1-4db0-4f67-bbbe-3cf91d2f1724","keywords":null,"link":"/itthon/20190513_szemeremserto_szemeremsertes_rendorseg_nyomozas_lepcsohaz","timestamp":"2019. május. 13. 20:59","title":"Lépcsőházba is bement egy nő után, keresik a rendőrök a szeméremsértőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a21fc82c-c0e0-4f5b-9a47-f9a77ae4e58d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kritikusnak mondható, 415 ppm-es szén-dioxid-koncentrációt mért a napokban egy hawaii megfigyelőállomás. Ilyen magas értéket még soha nem mértek. ","shortLead":"Kritikusnak mondható, 415 ppm-es szén-dioxid-koncentrációt mért a napokban egy hawaii megfigyelőállomás. Ilyen magas...","id":"20190513_legkor_szen_dioxid_koncentracio_415_ppm","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a21fc82c-c0e0-4f5b-9a47-f9a77ae4e58d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57e745ca-47a0-4fd6-a797-721003bf2409","keywords":null,"link":"/tudomany/20190513_legkor_szen_dioxid_koncentracio_415_ppm","timestamp":"2019. május. 13. 20:33","title":"Még soha nem mértek ilyen magas szén-dioxid-koncentrációt, mint májusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16af62ea-2b5a-4ade-92fe-55f1feeb92f7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kétszemélyes kisautóból kicsapó lángok egy épület tetőszerkezetét is veszélyeztették.","shortLead":"A kétszemélyes kisautóból kicsapó lángok egy épület tetőszerkezetét is veszélyeztették.","id":"20190514_auto_tuz_solymar_smart","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16af62ea-2b5a-4ade-92fe-55f1feeb92f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77cc82a8-70d8-48fb-a269-a80e4eb2d0cd","keywords":null,"link":"/cegauto/20190514_auto_tuz_solymar_smart","timestamp":"2019. május. 14. 10:21","title":"Hatalmas tűzzel égett egy apró Smart Solymáron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"955626d6-1987-4f8a-b754-a9a4e9a149f8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Még zajlanak az egyeztetések arról, milyen terméket gyárt majd a vállalat az új, Kecskeméten épülő üzemben. A gyár kommunikációs igazgatója szerint természetes, hogy egy piaci cég módosítja terveit, de az építkezés nem áll le.","shortLead":"Még zajlanak az egyeztetések arról, milyen terméket gyárt majd a vállalat az új, Kecskeméten épülő üzemben. A gyár...","id":"20190514_Reagalt_a_kecskemeti_Mercedesgyar_a_megszoritasokra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=955626d6-1987-4f8a-b754-a9a4e9a149f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b83d6159-5b93-4731-90e5-70c5c7af34d6","keywords":null,"link":"/kkv/20190514_Reagalt_a_kecskemeti_Mercedesgyar_a_megszoritasokra","timestamp":"2019. május. 14. 12:33","title":"A Mercedes is reagált a magyarországi beruházásai visszafogásáról szóló sajtóhírekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb192be3-251e-49ff-84c2-6f777f42dc13","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"\"Ők mondták, hogy téged meg kell ölni!\" – kiáltotta a testvér a fűrésszel a kezében. A rendőrök elfogták a támadót, jelenleg előzetes kényszergyógykezelés alatt áll.","shortLead":"\"Ők mondták, hogy téged meg kell ölni!\" – kiáltotta a testvér a fűrésszel a kezében. A rendőrök elfogták a támadót...","id":"20190514_ikertestver_epitkezes_lancfuresz_tamadas_kenyszergyogykezeles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cb192be3-251e-49ff-84c2-6f777f42dc13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d4324bd-4866-41f3-995a-68d586649e49","keywords":null,"link":"/itthon/20190514_ikertestver_epitkezes_lancfuresz_tamadas_kenyszergyogykezeles","timestamp":"2019. május. 14. 10:13","title":"A hangok mondták neki, hogy támadjon, láncfűrésszel esett ikertestvérének egy férfi Gödön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b1cb871-5746-434e-840c-83a9515853fb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Beszédes képet tett ki Facebook-oldalára az Időkép. ","shortLead":"Beszédes képet tett ki Facebook-oldalára az Időkép. ","id":"20190513_Terkep_nyugaton_tombol_a_koranyar_keleten_majd_megfagynak_az_emberek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3b1cb871-5746-434e-840c-83a9515853fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f85e41c7-d57b-489e-8463-93f5e351d4ff","keywords":null,"link":"/itthon/20190513_Terkep_nyugaton_tombol_a_koranyar_keleten_majd_megfagynak_az_emberek","timestamp":"2019. május. 13. 18:59","title":"Keleten tombol a kora nyár, nyugaton majd megfagynak az emberek – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"053dde20-a4e6-41b4-a945-72043d9fe5d0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzéki képviselők külön kérték, hogy jöjjenek az EBESZ megfigyelői, erre azonban úgy tűnik, nem kerül sor. ","shortLead":"Az ellenzéki képviselők külön kérték, hogy jöjjenek az EBESZ megfigyelői, erre azonban úgy tűnik, nem kerül sor. ","id":"20190514_ep_valasztas_megfigyelok_ebesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=053dde20-a4e6-41b4-a945-72043d9fe5d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93a5c824-fc0f-4f89-b640-ca3637f13b8d","keywords":null,"link":"/itthon/20190514_ep_valasztas_megfigyelok_ebesz","timestamp":"2019. május. 14. 11:15","title":"EP-választás: nagyon kevés megfigyelőt vettek eddig nyilvántartásba, az EBESZ sem jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]