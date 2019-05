Minden jel arra mutat, hogy hamarosan egy szórakoztatót újdonsággal rukkol elő az Instagram. A fejlesztők azoknak szeretnének kedveskedni, akik előszeretettel használják a Stories funkciót: olyan matricát készítettek, ami egy dal szövegét jeleníti meg – pontosan akkor, amikor az ahhoz tartozó zenében az énekes énekel.

A dolgot az alkalmazások funkcióbeli újításait igen gyakran kiszivárogtató Jane Manchun Wong szúrta ki még áprilisban, és a működéséről készített is egy videót. Ehhez Rick Ashley örök klasszikusát, a Never Gonna Give You Up című dalt választotta.

Instagram is working on Lyrics Stickers pic.twitter.com/DWF1xUZBPX — Jane Manchun Wong (@wongmjane) 2019. április 19.

Az Instagram még 2018 nyarán tette lehetővé, hogy a Stories funkcióba zenéket tegyenek a felhasználók, ezt pedig képekkel és videókkal dobhatják fel.

A legutóbbi fejlesztést április végén mutatta be az Instagram, arra is elég hamar rá lehet kattanni.

