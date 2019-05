A drónok fejlődésével egyre inkább felértékelődik a privátszféra fogalma, hiszen korábban nem nagyon fordultak elő olyan helyzetek, hogy kisebb légi járművek túl közel merészkedtek volna egy ablakhoz, belátva ezzel valakik életébe.

A helyzet szerencsére nem tragikus, hiszen egy határozott mozdulattal még mindig távol tarthatók ezek az eszközök otthonainktól. A jövőben azonban át kell értékelni néhány dolgot, pláne a zürichi egyetem fejlesztését látva: olyan dróntechnikával álltak elő ugyanis a kutatók,

amely ügyesen "elugrik" a felé érkező tárgyaktól.

A szakemberek a The Verge-nek meséltek fejlesztésükről, amely egy különleges kameraszenzornak hála érzékeli a felé közeledő dolgokat. A drón mindeközben önállóan működik, a kikerülő manővert is magától végzi el. A kutatók kísérletképpen több tesztet is elvégeztek, mert kíváncsiak voltak, mi az a pont, ahol a drón már elvérzik. Az egyik ilyen látványosabb próba az volt, amikor szemből dobtak neki egy labdát, az eszköz azonban ezt is kikerülte:

A labda ráadásul egész közelről, viszonylag nagy sebességgel érkezett, de a drón így is a levegőben maradt.

A fejlesztésről készült tanulmányt már elérhetővé tették, ám ennek böngészése nélkül is érzékelhető, mennyire nagyszerű, és kissé félelmetes munkáról van szó. Ha ugyanis ilyenek készülnek az előttünk álló években, láthatóan nem lesz könnyű őket arrébb tessékelni.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.