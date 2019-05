Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8e678716-1791-47ea-9a8e-ab9a2ee3c27e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hatóság az állampolgárok segítségét kéri.","shortLead":"A hatóság az állampolgárok segítségét kéri.","id":"20190527_eltunt_fiu_rakosmente_szocs_benjamin_gabor_rendorseg_korozes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e678716-1791-47ea-9a8e-ab9a2ee3c27e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85bdd493-09eb-4321-8d95-de367508b15f","keywords":null,"link":"/elet/20190527_eltunt_fiu_rakosmente_szocs_benjamin_gabor_rendorseg_korozes","timestamp":"2019. május. 27. 17:21","title":"Eltűnt tízévest keresnek a budapesti rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"656096a6-f7b1-4758-8764-5849c0d0d145","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mosonmagyaróváron már délelőtt iszogattak egy cég ünneplő foglalkoztatottjai, délután már ketten egymásnak estek, évekre börtönbe kerülhetnek.\r

\r

","shortLead":"Mosonmagyaróváron már délelőtt iszogattak egy cég ünneplő foglalkoztatottjai, délután már ketten egymásnak estek...","id":"20190527_Kicsit_elfajult_a_karacsonyi_buli_leharapta_az_orrat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=656096a6-f7b1-4758-8764-5849c0d0d145&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0ff41bf-6a86-474f-b028-cadb7e762e3a","keywords":null,"link":"/itthon/20190527_Kicsit_elfajult_a_karacsonyi_buli_leharapta_az_orrat","timestamp":"2019. május. 27. 09:59","title":"Kicsit elfajult a karácsonyi buli: leharapta az orrát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b49d93b-4b8b-43ff-b6b6-9bebba2e55d7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Olyan processzort villantott a tajvani Computex szakkiállítás apropóján az Intel, amelynek mind a 8 magja extrém magas órajelen képes működni. ","shortLead":"Olyan processzort villantott a tajvani Computex szakkiállítás apropóján az Intel, amelynek mind a 8 magja extrém magas...","id":"20190528_intel_core_i9_9900ks_processzor_computex_tajvan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b49d93b-4b8b-43ff-b6b6-9bebba2e55d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d49b5004-4de0-4dee-b69d-508d3b53825e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190528_intel_core_i9_9900ks_processzor_computex_tajvan","timestamp":"2019. május. 28. 10:03","title":"Ez ütős lesz: 8x5 GHz-es processzort készül kiadni az Intel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fiatal férfi valószínűleg drog hatása alatt állt. ","shortLead":"A fiatal férfi valószínűleg drog hatása alatt állt. ","id":"20190528_Kiugrott_egy_ferfi_egy_Kalvin_teri_hotel_ablakabol_raesett_egy_kocsira_meztelen_vetkozott_majd_elsetalt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9afaf95-7d4e-4aff-8264-1ec8e3e5ccac","keywords":null,"link":"/elet/20190528_Kiugrott_egy_ferfi_egy_Kalvin_teri_hotel_ablakabol_raesett_egy_kocsira_meztelen_vetkozott_majd_elsetalt","timestamp":"2019. május. 28. 19:44","title":"Kiugrott egy férfi egy Kálvin téri hotel ablakából, ráesett egy kocsira, meztelenre vetkőzött, majd elsétált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e13f253-e545-4387-9c96-225f09f692dd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem kell többet billentyűznie (különösképp, ha angolul is tud picit), ugyanis az eddigieknél is okosabbá vált a YouTube hangalapú keresési funkciója.","shortLead":"Nem kell többet billentyűznie (különösképp, ha angolul is tud picit), ugyanis az eddigieknél is okosabbá vált a YouTube...","id":"20190528_mobilos_youtube_hang_alapu_kereses_javitasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e13f253-e545-4387-9c96-225f09f692dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"333346ec-d5fc-444e-9397-c2c05529b4b5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190528_mobilos_youtube_hang_alapu_kereses_javitasa","timestamp":"2019. május. 28. 11:03","title":"Nézze meg, változott a mobilos YouTube","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02c772e8-b199-43e5-97c7-1de9f452fc18","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Felülmúlta a Walt Disney-filmstúdió bemutató előtti várakozásait az élőszereplős Aladdin című filmje, amely a becslések szerint mintegy 105 millió dollárt fog forgalmazni az észak-amerikai mozikban bemutatója négynapos hosszú hétvégéjén hétfő estig.\r

\r

","shortLead":"Felülmúlta a Walt Disney-filmstúdió bemutató előtti várakozásait az élőszereplős Aladdin című filmje, amely a becslések...","id":"20190527_A_mozikban_az_Aladdin_tarolt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=02c772e8-b199-43e5-97c7-1de9f452fc18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a4cb3d1-eac8-41a0-85d7-27504878ce2a","keywords":null,"link":"/kultura/20190527_A_mozikban_az_Aladdin_tarolt","timestamp":"2019. május. 27. 09:17","title":"A mozikban az Aladdin tarolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"278587cb-cf68-43cc-96d4-58816396c175","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar teniszező 12 helyet rontott, most az ötvenedik.","shortLead":"A magyar teniszező 12 helyet rontott, most az ötvenedik.","id":"20190527_fucsovics_marton_tenisz_vilagranglista","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=278587cb-cf68-43cc-96d4-58816396c175&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba0ddd6f-7d12-47ad-8eeb-9b0a0a79fbe7","keywords":null,"link":"/sport/20190527_fucsovics_marton_tenisz_vilagranglista","timestamp":"2019. május. 27. 14:46","title":"Nagyot esett Fucsovics a világranglistán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e870ecf-08f4-4d72-ad11-c6697929b44b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Békésen sétálgatott a patkány a IX. kerületi polgármesteri hivataltól egy utcára.","shortLead":"Békésen sétálgatott a patkány a IX. kerületi polgármesteri hivataltól egy utcára.","id":"20190527_Nincs_patkanyhelyzet_a_polgarmester_szerint_akinek_a_munkahelye_mellett_patkanyt_fotoztak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e870ecf-08f4-4d72-ad11-c6697929b44b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d8858ab-357e-44f2-b59b-e1b0fa12109f","keywords":null,"link":"/itthon/20190527_Nincs_patkanyhelyzet_a_polgarmester_szerint_akinek_a_munkahelye_mellett_patkanyt_fotoztak","timestamp":"2019. május. 27. 17:47","title":"Nincs patkányhelyzet a polgármester szerint, akinek a munkahelye mellett patkányt fotóztak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]