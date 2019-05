Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3fef541f-875c-4a01-b50e-216085cd66a3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jó éve volt a Sparnak, 46 milliárd forinttal nőtt az árbevétel, és ugyan többet is költöttek, mint 2017-ben, 19,8 milliárd forint lett a profit.","shortLead":"Jó éve volt a Sparnak, 46 milliárd forinttal nőtt az árbevétel, és ugyan többet is költöttek, mint 2017-ben, 19,8...","id":"20190531_Kozel_huszmilliard_forint_nyeresegrol_szamolt_be_a_Spar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3fef541f-875c-4a01-b50e-216085cd66a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48433b76-92b4-4f91-b0e3-87c382d1f51d","keywords":null,"link":"/kkv/20190531_Kozel_huszmilliard_forint_nyeresegrol_szamolt_be_a_Spar","timestamp":"2019. május. 31. 12:47","title":"Közel húszmilliárd forint nyereségről számolt be a Spar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f393b60-c640-4ce4-b018-d846b290f955","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hiába engedélyezték az Egyesült Államok több államában is a marihuána nemcsak orvosi célú fogyasztását, a Google nem engedi, hogy a Play áruházban található appok segítségével kereskedjenek vele.","shortLead":"Hiába engedélyezték az Egyesült Államok több államában is a marihuána nemcsak orvosi célú fogyasztását, a Google nem...","id":"20190530_google_play_aruhaz_marihuana_fogyasztas_applikacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f393b60-c640-4ce4-b018-d846b290f955&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c85062a-0b4f-421f-b46e-066fc7037bce","keywords":null,"link":"/tudomany/20190530_google_play_aruhaz_marihuana_fogyasztas_applikacio","timestamp":"2019. május. 30. 11:33","title":"Megtiltja a Google, hogy a Play áruházban árulják a marihuánát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69154bff-258d-4dee-879a-ddef3f45a48a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Gyógyszerekkel kell csökkenteni a tesztoszteronszintet, különben nem versenyezhet a nők között az, akinél túl magas ez a szint - határozott a Nemzetközi Sportdöntőbíróság. Caster Semenya most ezt a döntést támadta meg.","shortLead":"Gyógyszerekkel kell csökkenteni a tesztoszteronszintet, különben nem versenyezhet a nők között az, akinél túl magas...","id":"20190529_Birosagon_harcol_tovabb_Caster_Semenya_hogy_gyogyszerezes_nelkul_versenyezhessen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=69154bff-258d-4dee-879a-ddef3f45a48a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faf1a985-d7b1-410b-9848-f5df2dca2993","keywords":null,"link":"/sport/20190529_Birosagon_harcol_tovabb_Caster_Semenya_hogy_gyogyszerezes_nelkul_versenyezhessen","timestamp":"2019. május. 29. 21:36","title":"Bíróságon harcol tovább Caster Semenya, hogy gyógyszerezés nélkül versenyezhessen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9138270c-1b6b-4090-9e33-f2abb1a9222a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Pénzügyi műveleteken vesztett a Suzuki hárommilliárd forintot, de így is nagy profittal zárták az évet.","shortLead":"Pénzügyi műveleteken vesztett a Suzuki hárommilliárd forintot, de így is nagy profittal zárták az évet.","id":"20190531_25_milliardos_lett_a_Magyar_Suzuki_nyeresege_de_egy_filler_osztalekot_sem_fizetnek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9138270c-1b6b-4090-9e33-f2abb1a9222a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a7b7279-93c2-4120-b0e0-f8f4a543d922","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190531_25_milliardos_lett_a_Magyar_Suzuki_nyeresege_de_egy_filler_osztalekot_sem_fizetnek","timestamp":"2019. május. 31. 12:59","title":"25 milliárdos lett a Magyar Suzuki nyeresége, de egy fillér osztalékot sem fizetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6ac5b98-ea16-4f28-8cae-0fe1dec4def7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Szombathely határában volt kiállítva a gyermekkerékpár, ami pár napja összetört. Úgy tűnik nem vandálok verték szét.","shortLead":"Szombathely határában volt kiállítva a gyermekkerékpár, ami pár napja összetört. Úgy tűnik nem vandálok verték szét.","id":"20190531_szellembicikli_szombathely","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e6ac5b98-ea16-4f28-8cae-0fe1dec4def7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87ddad4a-f9c9-45ed-b994-6b808a3a0c05","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190531_szellembicikli_szombathely","timestamp":"2019. május. 31. 16:08","title":"Egy autó törhette össze a kilencéves fiú emlékére kirakott szellembiciklit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffbf9675-aebf-43e0-99be-03dd1e661d0e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mai fiatalok leggyakrabban kedvenc bloggerükhöz fordulnak YouTube-on vagy Instagramon, ha fogyókúráznának. De egyáltalán nem biztos, hogy valóban jó tanácsokat kapnak azoktól, akiket amúgy sokan követnek.","shortLead":"A mai fiatalok leggyakrabban kedvenc bloggerükhöz fordulnak YouTube-on vagy Instagramon, ha fogyókúráznának. De...","id":"20190530_glasgowi_egyetem_felmerese_influencerek_felrevezeto_tanacsai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ffbf9675-aebf-43e0-99be-03dd1e661d0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca6f8f6a-53bd-45ef-93e3-54d91daca683","keywords":null,"link":"/tudomany/20190530_glasgowi_egyetem_felmerese_influencerek_felrevezeto_tanacsai","timestamp":"2019. május. 30. 17:03","title":"Fogy(óz)na? Lehet, hogy nem kellene hinnie kedvenc youtuberének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39523d11-7cad-404a-be3b-4c253a5a01d9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hajókapitány szerint pontosan ki fog derülni, hogy ki a felelős.","shortLead":"A hajókapitány szerint pontosan ki fog derülni, hogy ki a felelős.","id":"20190530_szemtanu_hajokapitany_hableany_dunai_hajobaleset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39523d11-7cad-404a-be3b-4c253a5a01d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1041e01e-c1c6-496c-9325-5566277ab9a6","keywords":null,"link":"/itthon/20190530_szemtanu_hajokapitany_hableany_dunai_hajobaleset","timestamp":"2019. május. 30. 12:24","title":"A hajóbaleset szemtanúja: Mindenki azonnal leállt, és próbált segíteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adbf6435-8d69-4646-8234-464f9dc56878","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Összesen ötvenen jönnek.","shortLead":"Összesen ötvenen jönnek.","id":"20190531_Elindultak_Budapestre_a_hajobaleset_aldozatainak_hozzatartozoi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=adbf6435-8d69-4646-8234-464f9dc56878&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28def17c-c7e6-4896-bdeb-c9aad96370da","keywords":null,"link":"/itthon/20190531_Elindultak_Budapestre_a_hajobaleset_aldozatainak_hozzatartozoi","timestamp":"2019. május. 31. 09:24","title":"Elindultak Budapestre a hajóbaleset áldozatainak hozzátartozói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]