[{"available":true,"c_guid":"bb795011-2b41-4dc5-832b-b1699c47d376","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy olyan videó készült 3D-s grafika segítségével, amely megpróbálja rekonstruálni a múlt szerdai Hableány és Viking Sigyn hajók balesetét. ","shortLead":"Egy olyan videó készült 3D-s grafika segítségével, amely megpróbálja rekonstruálni a múlt szerdai Hableány és Viking...","id":"20190603_dunai_hajobaleset_viking_sigyn_hableany_felborult_hajo_3d_modell_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bb795011-2b41-4dc5-832b-b1699c47d376&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e13c94e8-86d9-482a-9016-5750b41bd2e7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190603_dunai_hajobaleset_viking_sigyn_hableany_felborult_hajo_3d_modell_video","timestamp":"2019. június. 03. 14:33","title":"Új videóanimáció mutatja be a Dunán történt súlyos hajószerencsétlenséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88658c0e-a163-489c-bd79-d44769ef17f6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Áramellátási hibát ír a BKK. ","shortLead":"Áramellátási hibát ír a BKK. ","id":"20190603_Egy_hosszabb_szakaszon_nem_jar_a_46os_villamos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88658c0e-a163-489c-bd79-d44769ef17f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3459b77c-6ee7-4820-a100-627cc2e01697","keywords":null,"link":"/cegauto/20190603_Egy_hosszabb_szakaszon_nem_jar_a_46os_villamos","timestamp":"2019. június. 03. 17:29","title":"Egy hosszabb szakaszon nem jár a 4-es, 6-os villamos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"859b4d87-7a17-4ed7-ac9e-dd1beaacd2ef","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A katolikus egyházfő szombaton misézett Csíksomlyón, utána a kegytemplom közelében található Jakab Antal Tanulmányi Házban fogyasztott el könnyű ebédet.","shortLead":"A katolikus egyházfő szombaton misézett Csíksomlyón, utána a kegytemplom közelében található Jakab Antal Tanulmányi...","id":"20190603_Zoldseglevest_evett_Ferenc_papa_Csiksomlyon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=859b4d87-7a17-4ed7-ac9e-dd1beaacd2ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34cd97b0-2021-4a59-9b7f-2ba9d3fff5ed","keywords":null,"link":"/elet/20190603_Zoldseglevest_evett_Ferenc_papa_Csiksomlyon","timestamp":"2019. június. 03. 14:55","title":"Zöldséglevest evett Ferenc pápa Csíksomlyón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed9a778b-6923-401d-a740-b9ee349f6ce9","c_author":"Papp Petra Anna","category":"kultura","description":"Európa nyugati és keleti részének mentalitásbeli különbségeit csak az mérsékelheti, ha a keletiek gazdasági téren felzárkóznak. Ha ez nem sikerül, az szétfeszítheti az európai közösség kereteit és képtelennek bizonyulhat kordában tartani az ébredező indulatokat – véli az Erdélyből 37 évvel ezelőtt Magyarországra települt író. HVG-portré.\r

","shortLead":"Európa nyugati és keleti részének mentalitásbeli különbségeit csak az mérsékelheti, ha a keletiek gazdasági téren...","id":"201922_bodor_adam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed9a778b-6923-401d-a740-b9ee349f6ce9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0d226db-50b6-4cb6-9d1e-5f7d2454c4ad","keywords":null,"link":"/kultura/201922_bodor_adam","timestamp":"2019. június. 02. 20:00","title":"Bodor Ádám: \"Sosem kedveltem a személyiségek körül kialakuló kultuszokat\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da90bb7e-03ac-4f4a-a9db-a2c1147b950b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség cáfolta azt a sajtóhírt, amely szerint négynél több holttestet találtak volna a Dunában Ercsinél.","shortLead":"A rendőrség cáfolta azt a sajtóhírt, amely szerint négynél több holttestet találtak volna a Dunában Ercsinél.","id":"20190603_Negynel_tobb_holttestet_talaltak_a_Duna_Ercsi_alatti_szakaszan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da90bb7e-03ac-4f4a-a9db-a2c1147b950b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77bcb22b-9f0c-48dd-9060-b3f68f12773d","keywords":null,"link":"/itthon/20190603_Negynel_tobb_holttestet_talaltak_a_Duna_Ercsi_alatti_szakaszan","timestamp":"2019. június. 03. 11:11","title":"Holttestet találtak a Dunában Hartánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73cd204a-84d9-4255-867d-922ba8a9b585","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Újszülöttek számára írt zenével serkentik a koraszülöttek agyának fejlődését svájci kutatók, akik bizonyították, hogy jobban fejlődnek az ilyen zenét hallgató koraszülöttek neurális hálózatai, különösen az a hálózat, amely az érzékelésben és észlelésben játszik szerepet.","shortLead":"Újszülöttek számára írt zenével serkentik a koraszülöttek agyának fejlődését svájci kutatók, akik bizonyították...","id":"20190602_koraszulottek_agyanak_fejlodese_zene","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=73cd204a-84d9-4255-867d-922ba8a9b585&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c192901-b49f-4c40-8dd8-ace1f64d36e6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190602_koraszulottek_agyanak_fejlodese_zene","timestamp":"2019. június. 02. 14:03","title":"Különleges zenével serkenthető a koraszülöttek agyának fejlődése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97d40523-3c8d-48bd-964e-719894b89be5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"István Dániel a Music FM elhallgatása után maradt munka nélkül. Most a Manna FM-en tér vissza.","shortLead":"István Dániel a Music FM elhallgatása után maradt munka nélkül. Most a Manna FM-en tér vissza.","id":"20190603_Visszater_a_mikrofonhoz_az_egyik_legnepszerubb_radios","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=97d40523-3c8d-48bd-964e-719894b89be5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e6a08ed-e74e-45ce-beed-1611742d2518","keywords":null,"link":"/kultura/20190603_Visszater_a_mikrofonhoz_az_egyik_legnepszerubb_radios","timestamp":"2019. június. 03. 09:18","title":"Visszatér a mikrofonhoz az egyik legnépszerűbb rádiós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"350acf99-3464-4550-804e-5ce5a795c29d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem valami Guinness-rekord-kísérlet, ez egy magyar autópályán megállított autó. ","shortLead":"Nem valami Guinness-rekord-kísérlet, ez egy magyar autópályán megállított autó. ","id":"20190603_ukran_auto_12_ember","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=350acf99-3464-4550-804e-5ce5a795c29d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"087a831f-670c-4676-b62f-8eb2442018a7","keywords":null,"link":"/cegauto/20190603_ukran_auto_12_ember","timestamp":"2019. június. 03. 08:55","title":"Ezt a rendőrök sem hitték el: 12 ember, 20 csomaggal egy autóban – videó ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]