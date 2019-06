"Tegnap reggel 10-kor lefeküdtem pihenni, mire felkeltem délben, már ez fogadott" – írja olvasónk, az alábbi képet mellékelve.

© Olvasói fotó

Ez tulajdonképpen a legkevésbé furcsa történet, amit kaptunk a hétfőn kirobbant, tömegesnek tűnő facebookos tiltási ügyben.

István több Instagram-csatornát is üzemeltet, ezeket a napokban sorra tiltották le, majd némi ügyintézés után feloldották a zárlatot.

Zita azt írja, saját – 130 ezres – oldalán egyetlen nap alatt ezer rajongóval lett kevesebb. Miközben nemhogy stagnálás, hanem növekedés lenne indokolt, hiszen új rajongók is folyamatosan érkeztek, már csak azért is, mert Zita kísérletképp még hirdetéssel is megtámogatta néhány bejegyzését.

Ráadásul erre több nagy hazai Facebook-oldalon is van példa, a képernyőképek alapján hétfőn 19:24-kor Majka rajongói oldala még 484 320 követővel rendelkezett, 22:59-kor már csak 483 835 ember kedvelte. Kedden reggel 8:42-kor már csak 482 745 fős volta a rajongói kör. Bár természetesen lehetséges, hogy pont a két időpont között döntöttek sokan az oldal elhagyása mellett, a jelenlegi helyzetben könnyen előfordulhat, hogy az adott felhasználókat letiltotta a Facebook, ezért nem számolódtak már bele a táborba.

Gergő is különös helyzetbe került: iPhone-járól és iPadjéről se tud belépni az új Instagramjába, utóbbi eszközökön a Facebookba és a Messengerbe sem. Viszont ha számítógépéről vagy édesapja androidos telefonjáról próbálkozik, úgy beengedi a rendszer. Régi fiókjait viszont teljesen zárolták.

Krisztián csak telefonról tud bejelentkezni Instagramjába, számítógépes böngészőből nem.

Renáta azt írja:

A férjemét is letiltották ma reggelre, minden előzmény nélkül. Ő sem szokott soha politizálni, kommentelni sem sőt még posztolgatni is csak ritkán. Nem tudom nem okozhatja-e ezt valami vírus, mert az előző napokban különös külföldi felhasználók jelölték be ismerősnek, amiből egyet sajnos meg is nyitott.

A Facebookot még hétfőn kerestük az ügyben, egyelőre nem reagáltak.

Ha értesülni szeretne a Facebook válaszáról és a fejleményekről, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát. Ha bármi hasonlót tapasztalt környezetében, írja meg nekünk az oldalon hozzászólásként vagy üzenetben.