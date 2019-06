Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4b108bb5-97af-48c9-9f71-8ba0dd380e34","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Nemzeti több előadását is díjazták Pécsett.","shortLead":"A Nemzeti több előadását is díjazták Pécsett.","id":"20190615_Megvannak_a_POSZT_nyertesei","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4b108bb5-97af-48c9-9f71-8ba0dd380e34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e88a4f6-5d5d-407b-8f85-d1c1baf7f269","keywords":null,"link":"/kultura/20190615_Megvannak_a_POSZT_nyertesei","timestamp":"2019. június. 15. 21:06","title":"Megvannak a POSZT nyertesei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fc97da9-a730-470d-b58f-ede6e04548f6","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Itt az ideje, hogy a gyerekorvosok is felülvizsgálják az eddigi meggyőződésüket.","shortLead":"Itt az ideje, hogy a gyerekorvosok is felülvizsgálják az eddigi meggyőződésüket.","id":"20190617_Mar_az_ovodasoknak_is_magas_lehet_a_vernyomasa_a_tulsulytol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9fc97da9-a730-470d-b58f-ede6e04548f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d761da02-feed-4f80-b575-e4db60a00fe7","keywords":null,"link":"/elet/20190617_Mar_az_ovodasoknak_is_magas_lehet_a_vernyomasa_a_tulsulytol","timestamp":"2019. június. 17. 13:48","title":"Már az óvodásoknak is lehet magas vérnyomása a túlsúlytól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6f9d5ac-7cf2-4710-9c67-cfd72cc508ad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"György Csongort és párját egyértelműen a szexuális irányultságuk miatt utasították el.","shortLead":"György Csongort és párját egyértelműen a szexuális irányultságuk miatt utasították el.","id":"20190617_alberlet_meleg_par_tasz_buntetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f6f9d5ac-7cf2-4710-9c67-cfd72cc508ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c39a9a1c-1500-4eaf-a07c-3566dfb5e82c","keywords":null,"link":"/itthon/20190617_alberlet_meleg_par_tasz_buntetes","timestamp":"2019. június. 17. 20:42","title":"Nem adta ki a lakását egy meleg párnak, büntetést kaphat a tulajdonos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13cb8665-b3af-433e-8336-0cebbb4cf6a3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Abt tuningműhelycég biztosan nem ad ki a kezéből vállalhatatlan végeredményt. ","shortLead":"Az Abt tuningműhelycég biztosan nem ad ki a kezéből vállalhatatlan végeredményt. ","id":"20190617_Lamborghini_Urus_Abt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=13cb8665-b3af-433e-8336-0cebbb4cf6a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2a7b418-d861-4e12-80df-c71c68f9366f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190617_Lamborghini_Urus_Abt","timestamp":"2019. június. 17. 10:27","title":"Nem volt elég komoly 650 lóerővel a Lamborghini SUV-ja, tenni kellett valamit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A településen sok idegen, külföldi is dolgozik. ","shortLead":"A településen sok idegen, külföldi is dolgozik. ","id":"20190616_Emberi_labat_talaltak_Mezolaknal_nem_tudjak_hogy_kerult_oda","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e3b55f9-2f3d-4f26-978e-42c8bb9aa2a0","keywords":null,"link":"/itthon/20190616_Emberi_labat_talaltak_Mezolaknal_nem_tudjak_hogy_kerult_oda","timestamp":"2019. június. 16. 20:53","title":"Emberi lábat találtak Mezőlaknál, nem tudják, hogy került oda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59112f0e-b466-4f6b-a433-424bf101d4ec","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az Adelaide-i Egyetem tudósainak közlése szerint a mintegy 270 millió éve kihalt, a mélytengeri viszonyok közt hatalmasnak számító trilobitára (háromkaréjú ősrákra) a dél-auszráliai Kenguru-szigeten találtak rá, csupán 30 kilométerre Ausztrália partjaitól.","shortLead":"Az Adelaide-i Egyetem tudósainak közlése szerint a mintegy 270 millió éve kihalt, a mélytengeri viszonyok közt...","id":"20190617_melytengeri_trilobita_redlichia_rex","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=59112f0e-b466-4f6b-a433-424bf101d4ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"094472dd-2c98-41fb-a2e7-f6c223a15381","keywords":null,"link":"/tudomany/20190617_melytengeri_trilobita_redlichia_rex","timestamp":"2019. június. 17. 07:03","title":"Egy hatalmas mélytengeri \"rém\" maradványaira bukkantak 30 km-re Ausztrália partjaitól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d26f46a-686e-44db-ae74-a5ec0a58c43f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Mercedes ikonikus szögletes terepjárójából egy jubileumi limitált széria érkezett, mutatjuk.","shortLead":"A Mercedes ikonikus szögletes terepjárójából egy jubileumi limitált széria érkezett, mutatjuk.","id":"20190617_erosebb_az_idonel_igy_unneplik_a_gosztaly_40_szuletesnapjat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d26f46a-686e-44db-ae74-a5ec0a58c43f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f17fb37-178c-4426-9e18-b0c24d4f4496","keywords":null,"link":"/cegauto/20190617_erosebb_az_idonel_igy_unneplik_a_gosztaly_40_szuletesnapjat","timestamp":"2019. június. 17. 08:21","title":"Erősebb az időnél: így ünneplik a G-osztály 40. születésnapját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19736438-c3a9-4a61-8df8-438740d4fd9d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az édesanya és a másik gyerek a parton aludt egy sátorban, mikor az autó elkezdett a tóba gurulni. ","shortLead":"Az édesanya és a másik gyerek a parton aludt egy sátorban, mikor az autó elkezdett a tóba gurulni. ","id":"20190617_Kempingezo_apa_es_lanya_aludt_a_nyekladhazi_toba_gurult_autoban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19736438-c3a9-4a61-8df8-438740d4fd9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e28a16b8-78d7-4b50-9562-70a43c9a0f10","keywords":null,"link":"/cegauto/20190617_Kempingezo_apa_es_lanya_aludt_a_nyekladhazi_toba_gurult_autoban","timestamp":"2019. június. 17. 07:45","title":"Kempingező apa és lánya aludt a nyékládházi tóba gurult autóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]