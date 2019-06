Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az apa először az édesanyát, majd a 18 éves fiát is leszúrta, és éppen késsel kergette a családtagokat, amikor a 13 éves kislány közbeavatkozott. ","shortLead":"Az apa először az édesanyát, majd a 18 éves fiát is leszúrta, és éppen késsel kergette a családtagokat, amikor a 13...","id":"20190618_Novere_szerint_megmentette_az_eletuket_a_tombolo_apjukat_leszuro_galgahevizi_kislany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abf74bfc-f23e-4eb7-a68b-cbf466ea0b12","keywords":null,"link":"/itthon/20190618_Novere_szerint_megmentette_az_eletuket_a_tombolo_apjukat_leszuro_galgahevizi_kislany","timestamp":"2019. június. 18. 06:14","title":"Nővére szerint megmentette az életüket a tomboló apjukat leszúró galgahévízi kislány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f7380e4-07bc-47cd-938d-c44778eee6af","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ország nagyjából felében viharos az este.","shortLead":"Az ország nagyjából felében viharos az este.","id":"20190618_vihar_eso_felhoszakadas_idojaras_omsz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f7380e4-07bc-47cd-938d-c44778eee6af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39826574-fff5-43da-a9c5-4d4577ae5aba","keywords":null,"link":"/itthon/20190618_vihar_eso_felhoszakadas_idojaras_omsz","timestamp":"2019. június. 18. 21:29","title":"Önnél is zuhog az eső? Nincs egyedül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fcc76f5-e1ef-432b-b240-99129cb3e17b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nemrég újra felbukkant az egyik kaliforniai repülőtéren az a gép, amit már nagyjából egy évtizede fejleszt az Otto Aviation Group, de bármi hivatalosat lényegében még mindig csak a szabadalmi tervekből lehet tudni róla. Most úgy tűnik, hamarosan fel is szállhatnak vele.","shortLead":"Nemrég újra felbukkant az egyik kaliforniai repülőtéren az a gép, amit már nagyjából egy évtizede fejleszt az Otto...","id":"20190618_otto_aviation_celera_500l_repulogep","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7fcc76f5-e1ef-432b-b240-99129cb3e17b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef252721-1dfb-4f8b-be80-faba4ef26bbb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190618_otto_aviation_celera_500l_repulogep","timestamp":"2019. június. 18. 08:03","title":"10 éve fejlesztik titokban a repülőgépet, ami sok mindent megváltoztathat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f5a7643-e8b6-4a44-9055-24827b3cb539","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az eddigi frakcióvezető, Gyöngyösi Márton a Jobbik egyetlen európai parlamenti mandátumát veszi át.","shortLead":"Az eddigi frakcióvezető, Gyöngyösi Márton a Jobbik egyetlen európai parlamenti mandátumát veszi át.","id":"20190617_Jakab_Peter_lett_a_Jobbik_frakciovezetoje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f5a7643-e8b6-4a44-9055-24827b3cb539&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96e525a9-863b-4acb-b1c9-731f3288dd4f","keywords":null,"link":"/itthon/20190617_Jakab_Peter_lett_a_Jobbik_frakciovezetoje","timestamp":"2019. június. 17. 09:51","title":"Jakab Péter lett a Jobbik frakcióvezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65b4f743-6c0a-4c5d-a8ac-f27a9286e892","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Máris feltörték a síneket a Corvin-negyednél. ","shortLead":"Máris feltörték a síneket a Corvin-negyednél. ","id":"20190617_Fotok_Megint_eltunt_a_4es_6os_palyaja_a_Nagykoruton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=65b4f743-6c0a-4c5d-a8ac-f27a9286e892&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d650fab-35d2-43ca-9bf4-421cdd754019","keywords":null,"link":"/cegauto/20190617_Fotok_Megint_eltunt_a_4es_6os_palyaja_a_Nagykoruton","timestamp":"2019. június. 17. 10:15","title":"Fotók: Megint eltűnt a 4-es, 6-os pályája a Nagykörúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaab6e85-e21a-4671-9e79-1d0e587ecbe5","c_author":"Zelki Benjámin","category":"gazdasag","description":"Sok lap írt arról, hogy nem férnek be az alagútba az új emeletes vonatok. De nem is oda vették őket, hanem a jelenleg túlzsúfolt budapesti elővárosi vonalakra, ahol pedig nagy szükség van rájuk. Két hatrészes szimpla motorvonat tudja csak kiváltani azt a kapacitást, amit egy emeletes vonat nyújt. ","shortLead":"Sok lap írt arról, hogy nem férnek be az alagútba az új emeletes vonatok. De nem is oda vették őket, hanem a jelenleg...","id":"20190618_A_leheto_legjobb_dontes_volt_hogy_emeletes_vonatokat_vett_a_MAVStart","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eaab6e85-e21a-4671-9e79-1d0e587ecbe5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5c0c748-bfee-4e70-a02d-1aea92b8137b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190618_A_leheto_legjobb_dontes_volt_hogy_emeletes_vonatokat_vett_a_MAVStart","timestamp":"2019. június. 18. 16:48","title":"Tényleg akkorát hibázott a MÁV az emeletes vonatok megvásárlásával?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség a rendkívüli halálesetet megerősítette, de részleteket nem közölt.","shortLead":"A rendőrség a rendkívüli halálesetet megerősítette, de részleteket nem közölt.","id":"20190617_Ongyilkossagot_kovethetett_el_egy_rendor_a_zahonyi_hatarrendeszeten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be0928bb-d9b2-43da-b2cf-2744761feb55","keywords":null,"link":"/itthon/20190617_Ongyilkossagot_kovethetett_el_egy_rendor_a_zahonyi_hatarrendeszeten","timestamp":"2019. június. 17. 16:17","title":"Öngyilkosságot követhetett el egy rendőr a záhonyi határrendészeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"970b62d2-1ae8-41d8-b5fb-8d95bcf6a5ad","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A német kancellár láthatóan rosszul volt, miközben az új ukrán elnököt fogadta. Állítólag kiszáradt, de jobban érzi már magát.","shortLead":"A német kancellár láthatóan rosszul volt, miközben az új ukrán elnököt fogadta. Állítólag kiszáradt, de jobban érzi már...","id":"20190618_Merkel_rosszul_lett_egy_ceremonian_a_tuzo_napon_allva","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=970b62d2-1ae8-41d8-b5fb-8d95bcf6a5ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ec89b7c-47f5-4a88-b410-9e0c0d9ea717","keywords":null,"link":"/vilag/20190618_Merkel_rosszul_lett_egy_ceremonian_a_tuzo_napon_allva","timestamp":"2019. június. 18. 16:24","title":"Merkel rosszul lett egy ceremónián a tűző napon állva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]