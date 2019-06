Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Azt kiabálták nekik, hogy \"migránsok húzzatok haza\", egyiküket ezután acélbetétes bakanccsal rugdosták. ","shortLead":"Azt kiabálták nekik, hogy \"migránsok húzzatok haza\", egyiküket ezután acélbetétes bakanccsal rugdosták. ","id":"20190619_Arabul_beszelo_egyetemistakat_vertek_meg_Pecsen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b1b6c9d-cfa7-4753-8bc4-c7c0891db035","keywords":null,"link":"/elet/20190619_Arabul_beszelo_egyetemistakat_vertek_meg_Pecsen","timestamp":"2019. június. 19. 12:12","title":"Arabul beszélő egyetemistákat vertek meg Pécsen, vádat emeltek a támadók ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdf62023-78a4-41a3-a7fe-7ea4d36e48af","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sajtótájékoztatót tartott a Hableány-tragédiáról a rendőrség. A hatóság még nem kapta meg a szakértői szakvéleményeket. A Hableány szemléje 26 órán át tartott. A három még hiányzó áldozatot addig keresik, amíg reális esély van a megtalálásukra. A jelenleg is zajló keresési művelet a BRFK történetének eddigi legnagyobbja a Dunán.","shortLead":"Sajtótájékoztatót tartott a Hableány-tragédiáról a rendőrség. A hatóság még nem kapta meg a szakértői szakvéleményeket...","id":"20190618_Hableanytragedia_a_rendorseg_sajtotajekoztatot_tart_kovesse_velunk_eloben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bdf62023-78a4-41a3-a7fe-7ea4d36e48af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75cb2ad7-7198-4552-8233-7997dfba470b","keywords":null,"link":"/itthon/20190618_Hableanytragedia_a_rendorseg_sajtotajekoztatot_tart_kovesse_velunk_eloben","timestamp":"2019. június. 18. 14:06","title":"26 órán át tartott a Hableány rendőrségi szemléje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9189443-9079-44a2-9b9b-01a485241174","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A férfi egy három méter mély munkagödörben dolgozott egy bevásárlóközpont közelében, amikor a baleset történt. ","shortLead":"A férfi egy három méter mély munkagödörben dolgozott egy bevásárlóközpont közelében, amikor a baleset történt. ","id":"20190619_Szornyethalt_egy_munkas_akire_betonlap_esett_egy_epitkezesen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e9189443-9079-44a2-9b9b-01a485241174&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e71fc859-495f-48a2-91aa-9d7f43fa2c23","keywords":null,"link":"/itthon/20190619_Szornyethalt_egy_munkas_akire_betonlap_esett_egy_epitkezesen","timestamp":"2019. június. 19. 15:45","title":"Szörnyethalt egy munkás, akire betonlap esett egy építkezésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f65ba6a-3011-4268-a05a-d163c11c6111","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Még nem tudni, valamelyik színész látta-e az incidenst.","shortLead":"Még nem tudni, valamelyik színész látta-e az incidenst.","id":"20190620_Leszurtak_egy_stabtagot_a_legujabb_Anne_Hathawayfilm_forgatasan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f65ba6a-3011-4268-a05a-d163c11c6111&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c675905-b17d-4552-a2fd-a62103c31592","keywords":null,"link":"/elet/20190620_Leszurtak_egy_stabtagot_a_legujabb_Anne_Hathawayfilm_forgatasan","timestamp":"2019. június. 20. 10:52","title":"Leszúrtak egy stábtagot a legújabb Anne Hathaway-film forgatásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f2ab99b-d9ab-44ae-a224-a5e135119967","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szerda délutáni felhőszakadás több utcát járhatatlanná tett a városban, volt, ahol térdig állt az esővíz.","shortLead":"A szerda délutáni felhőszakadás több utcát járhatatlanná tett a városban, volt, ahol térdig állt az esővíz.","id":"20190620_szolnok_eso_felhoszakadas_aluljaro_elmerult_autok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f2ab99b-d9ab-44ae-a224-a5e135119967&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8494caf5-e7b0-402c-9d77-cefa0c53ab80","keywords":null,"link":"/cegauto/20190620_szolnok_eso_felhoszakadas_aluljaro_elmerult_autok","timestamp":"2019. június. 20. 05:43","title":"Autókat nyelt el az esővíz Szolnokon – fotó, videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"907644e4-ea6f-4bab-a087-9279d176f33f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Budapesten csak addig tartható a helyzet, amíg nem történik egy nagy baleset, sok sérülttel, és a vidéki ellátás is hamarosan kritikussá válhat – írták a Magyar Traumatológus Társaság közgyűlését összehívó levélben.","shortLead":"Budapesten csak addig tartható a helyzet, amíg nem történik egy nagy baleset, sok sérülttel, és a vidéki ellátás is...","id":"20190618_Az_osszeomloban_levo_baleseti_ellatas_miatt_rendkivuli_kozgyulesre_hivjak_a_traumatologusokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=907644e4-ea6f-4bab-a087-9279d176f33f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96caff48-31d4-49bf-b3ec-009d9dd39920","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190618_Az_osszeomloban_levo_baleseti_ellatas_miatt_rendkivuli_kozgyulesre_hivjak_a_traumatologusokat","timestamp":"2019. június. 18. 18:25","title":"Az összeomlóban lévő baleseti ellátás miatt rendkívüli közgyűlésre hívják a traumatológusokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77815af5-9d10-453f-8177-192fcc72cd55","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy fánkos járgányt kínál eladásra az üzletasszony.","shortLead":"Egy fánkos járgányt kínál eladásra az üzletasszony.","id":"20190618_Ha_van_folos_4_millioja_most_vehet_maganak_egy_tuktukot_Vajna_Timeatol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=77815af5-9d10-453f-8177-192fcc72cd55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06954738-4dca-48fd-a068-04f12257003f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190618_Ha_van_folos_4_millioja_most_vehet_maganak_egy_tuktukot_Vajna_Timeatol","timestamp":"2019. június. 18. 15:28","title":"Ha van fölös 4 milliója, most vehet magának egy tuktukot Vajna Tímeától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85ba1839-81d8-44d3-842e-9f38b1402eb1","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190619_Marabu_FekNyuz_Orban_levele","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=85ba1839-81d8-44d3-842e-9f38b1402eb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c52cce9-ba54-46f4-9fb5-052a8744bb9f","keywords":null,"link":"/itthon/20190619_Marabu_FekNyuz_Orban_levele","timestamp":"2019. június. 19. 10:35","title":"Marabu FékNyúz: Orbán levele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]