Egy facebookos bejegyzés alapján vadonatúj trükkhöz folyamodnak a telefontolvajok, hogy végleg elvágják a külvilágtól az ellopott iPhone-t, s ezzel csaknem lehetetlenné tegyék a készülék felkutatását.

A trükkről az egyik érintett számolt be, akit szintén megkárosítottak. Pontosan leírta az esetet. Tőle június 12-én lopták el a telefonját a budapesti Deák Ferenc térnél, majd egy nappal később SMS-üzenetet kapott az alábbi szöveggel: "Az Ön iPhone 8 Plus 256GB készüléke ideiglenesen csatlakoztatva egy másik iCloud fiókhoz."

Az üzenetben egy link is szerepelt, amely látszólag az Apple iCloud szolgáltatásába vezette az illetőt, az oldalnak azonban semmi köze a céghez, egyetlen céllal hozták létre: a valódi fiókhoz tartozó jelszó ellopására. "Sajnos a linkre kattintva beléptem, és megadtam az iCloud jelszavamat, majd kaptam egy Find my iPhone képet a telefon pontos helyéről. Ezután pár másodperc alatt törölték is a telefonomat" – írta az illető.

A térkép, ami ''jelzi'' a telefon helyzetét. © Olvasói felvétel

A Find my iPhone szolgáltatás révén elviekben feltérképezhető a telefon helyzete, így pedig az is, hol érdemes keresni. Ha azonban a készüléket elvágják a külvilágtól (vagyis törlik), a felkutatása gyakorlatilag lehetetlenné válik. A megkárosított személy az Apple ügyfélszolgálatával is egyeztetett az ügyben, ahol egy pillanat alatt fény derült a turpisságra: a cég soha nem kéri be az iCloud-fiókhoz tartozó jelszót.

Az eset másik érdekessége, hogy az ismeretlenek által küldött térkép szintén nem volt valós, csupán elterelésként használták. "A telefon természetesen soha nem volt a megadott helyszínen" – írta a pórul járt tulajdonos, hozzátéve, folyamatosan kapcsolatban áll a rendőrséggel, az általa írt bejegyzés óta pedig 10 másik ember is jelentkezett nála, aki ugyanezt az SMS-t és Find my iPhone-os képet/bejelentkezést kapta a telefon "hollétéről".

Ami tehát kamu.

