[{"available":true,"c_guid":"a656dc44-214a-477d-b228-6b45e338a2de","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De csak addig, amíg házkutatást nem tartottak nála. ","shortLead":"De csak addig, amíg házkutatást nem tartottak nála. ","id":"20190619_Raketalovedekeket_es_konnygazgranatot_is_tartott_otthon_egy_szekesfehevari_ferfi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a656dc44-214a-477d-b228-6b45e338a2de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c01c23b-671f-4939-82f7-4647692ef62b","keywords":null,"link":"/itthon/20190619_Raketalovedekeket_es_konnygazgranatot_is_tartott_otthon_egy_szekesfehevari_ferfi","timestamp":"2019. június. 19. 15:05","title":"Rakétalövedékeket és könnygázgránátot is tartott otthon egy székesfehévári férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9c7c292-1603-4fac-87a4-9fa6f214767d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több magyar iPhone-ját is kísértetiesen hasonló módszerrel szerezték meg tolvajok az elmúlt időszakban Budapesten. A trükk egy hitelesnek tűnő SMS-sel indul.","shortLead":"Több magyar iPhone-ját is kísértetiesen hasonló módszerrel szerezték meg tolvajok az elmúlt időszakban Budapesten...","id":"20190620_iphone_lopas_budapest_icloud_jelszo_find_my_iphone","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d9c7c292-1603-4fac-87a4-9fa6f214767d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65585e97-dae5-452e-b3a4-6b3deff5b05d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190620_iphone_lopas_budapest_icloud_jelszo_find_my_iphone","timestamp":"2019. június. 20. 09:03","title":"Vigyázzon, új trükkel lopják az iPhone-okat Budapesten, többeket is megkárosítottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"948d825d-9fdb-4789-8166-a34517ab8d7c","c_author":"Daczi Dóra","category":"gazdasag","description":"A drasztikus lakásár-növekedés mögött egyértelműen a rövid idő alatt túl nagy eredményekre vágyó lakáspolitika áll – állítják az Építési Piaci Prognózis szakértői. Varga Dénes közgazdász szerint az állam kb. 300 milliárd forintnyi bevételtől esett el a kedvezményes áfával, és ezt az összeget olyan ingatlanokhoz vették igénybe a fejlesztők, melyeket 2020 után amúgy is megépítettek volna. Az állam lényegében a következő évek keresletét terelte előre a piacra – és ennek következményei lesznek az egyre pesszimistábbá váló szektorban. ","shortLead":"A drasztikus lakásár-növekedés mögött egyértelműen a rövid idő alatt túl nagy eredményekre vágyó lakáspolitika áll –...","id":"20190620_epitesi_piaci_prognozis_2019_varga_denes_ingatlanpiac_lakaspiac","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=948d825d-9fdb-4789-8166-a34517ab8d7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08376b47-085f-48b0-b68b-de019b5410c1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190620_epitesi_piaci_prognozis_2019_varga_denes_ingatlanpiac_lakaspiac","timestamp":"2019. június. 20. 09:06","title":"Túl sokat akart a kormány a lakáspiacon – 300 milliárdot bukhatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6d1190f-40f6-4a14-96b5-06adc67440df","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Összesen 21 millió euró kártérítési összeget oszthatnak szét több ezer cseh autótulajdonos között egy cseh bíróság elsőfokú ítélete szerint.","shortLead":"Összesen 21 millió euró kártérítési összeget oszthatnak szét több ezer cseh autótulajdonos között egy cseh bíróság...","id":"20190620_Volkswagen_karterites_Europa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e6d1190f-40f6-4a14-96b5-06adc67440df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"427ea5be-32aa-4444-9cbc-dac1ae378f31","keywords":null,"link":"/cegauto/20190620_Volkswagen_karterites_Europa","timestamp":"2019. június. 20. 10:58","title":"Fejenként 2,8 millió forintnyi kártérítést fizethet a VW a cseh vásárlóinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42a6df04-d0e7-4175-bc13-985686cfceaa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sokan kérték a tűzoltók segítségét.","shortLead":"Sokan kérték a tűzoltók segítségét.","id":"20190619_nagyvisnyo_zivatar_villamarviz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=42a6df04-d0e7-4175-bc13-985686cfceaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a53fb09e-8bed-4ce8-acab-c1e6013181a7","keywords":null,"link":"/itthon/20190619_nagyvisnyo_zivatar_villamarviz","timestamp":"2019. június. 19. 16:44","title":"Villámárvíz öntötte el Nagyvisnyót – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a201ba3f-0dd7-46bf-b61f-fc47e2387583","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Női űrhajóst küldene fel a Holdra a NASA az Artemis-misszió keretében, megkezdődtek a találgatások az asztronauta kilétét illetően.","shortLead":"Női űrhajóst küldene fel a Holdra a NASA az Artemis-misszió keretében, megkezdődtek a találgatások az asztronauta...","id":"20190619_nasa_hold_artemis_misszio_noi_asztronauta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a201ba3f-0dd7-46bf-b61f-fc47e2387583&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"893ae9c8-bbd1-493d-89d6-fa2c2d8d0c62","keywords":null,"link":"/tudomany/20190619_nasa_hold_artemis_misszio_noi_asztronauta","timestamp":"2019. június. 19. 11:03","title":"Beindultak a találgatások, miután kiderült, hogy nőt küld a NASA a Holdra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"774205ef-ad8c-44c7-b9d0-76c01e73c5e8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy csekket is kiakasztott a villája kerítésére. ","shortLead":"Egy csekket is kiakasztott a villája kerítésére. ","id":"20190620_Karacsony_Gergely_Tiborcz_ado_Meszaros_Lorinc","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=774205ef-ad8c-44c7-b9d0-76c01e73c5e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be9b4933-41d4-4418-9567-6854ed71ce16","keywords":null,"link":"/itthon/20190620_Karacsony_Gergely_Tiborcz_ado_Meszaros_Lorinc","timestamp":"2019. június. 20. 18:03","title":"Karácsony Gergely kivetné a Tiborcz-adót Mészáros Lőrincre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"553a4a71-44d7-4097-b9f4-a8907282a119","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az olasz biztosjelöltek között esélyesként Giancarlo Giorgetti, a Liga politikusa, a miniszterelnöki hivatalt vezető jelenlegi államtitkár indul.","shortLead":"Az olasz biztosjelöltek között esélyesként Giancarlo Giorgetti, a Liga politikusa, a miniszterelnöki hivatalt vezető...","id":"20190619_Gazdasagi_portfoliot_akarnak_az_olaszok_Brusszelben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=553a4a71-44d7-4097-b9f4-a8907282a119&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2176c90a-be3c-4024-b635-bb38feaa096b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190619_Gazdasagi_portfoliot_akarnak_az_olaszok_Brusszelben","timestamp":"2019. június. 19. 15:38","title":"Gazdasági portfóliót akarnak az olaszok Brüsszelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]