[{"available":true,"c_guid":"907644e4-ea6f-4bab-a087-9279d176f33f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Budapesten csak addig tartható a helyzet, amíg nem történik egy nagy baleset, sok sérülttel, és a vidéki ellátás is hamarosan kritikussá válhat – írták a Magyar Traumatológus Társaság közgyűlését összehívó levélben.","shortLead":"Budapesten csak addig tartható a helyzet, amíg nem történik egy nagy baleset, sok sérülttel, és a vidéki ellátás is...","id":"20190618_Az_osszeomloban_levo_baleseti_ellatas_miatt_rendkivuli_kozgyulesre_hivjak_a_traumatologusokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=907644e4-ea6f-4bab-a087-9279d176f33f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96caff48-31d4-49bf-b3ec-009d9dd39920","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190618_Az_osszeomloban_levo_baleseti_ellatas_miatt_rendkivuli_kozgyulesre_hivjak_a_traumatologusokat","timestamp":"2019. június. 18. 18:25","title":"Az összeomlóban lévő baleseti ellátás miatt rendkívüli közgyűlésre hívják a traumatológusokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7efdecf3-034f-4bb5-8584-020ee656bab1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hagyományos vezetési élmény napjai meg vannak számlálva, küszöbön a fáradtság- és balesetmentes közlekedés ígéretével csábító autonóm autók rohamos terjedése.","shortLead":"A hagyományos vezetési élmény napjai meg vannak számlálva, küszöbön a fáradtság- és balesetmentes közlekedés ígéretével...","id":"20190619_onvezeto_autok_besorolasa_melyik_mit_tud","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7efdecf3-034f-4bb5-8584-020ee656bab1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"315b126e-6cc0-4453-b758-fc3c12794e74","keywords":null,"link":"/cegauto/20190619_onvezeto_autok_besorolasa_melyik_mit_tud","timestamp":"2019. június. 19. 12:00","title":"Önvezető autók: Mit jelent a nulladik szint? Van olyan, amelyikben már kormány sincs?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaab6e85-e21a-4671-9e79-1d0e587ecbe5","c_author":"Zelki Benjámin","category":"gazdasag","description":"Sok lap írt arról, hogy nem férnek be az alagútba az új emeletes vonatok. De nem is oda vették őket, hanem a jelenleg túlzsúfolt budapesti elővárosi vonalakra, ahol pedig nagy szükség van rájuk. Két hatrészes szimpla motorvonat tudja csak kiváltani azt a kapacitást, amit egy emeletes vonat nyújt. ","shortLead":"Sok lap írt arról, hogy nem férnek be az alagútba az új emeletes vonatok. De nem is oda vették őket, hanem a jelenleg...","id":"20190618_A_leheto_legjobb_dontes_volt_hogy_emeletes_vonatokat_vett_a_MAVStart","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eaab6e85-e21a-4671-9e79-1d0e587ecbe5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5c0c748-bfee-4e70-a02d-1aea92b8137b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190618_A_leheto_legjobb_dontes_volt_hogy_emeletes_vonatokat_vett_a_MAVStart","timestamp":"2019. június. 18. 16:48","title":"Tényleg akkorát hibázott a MÁV az emeletes vonatok megvásárlásával?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f704281f-7579-4aa9-a5c0-b38cd401b357","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Elutasította az Alkotmánybíróság az önálló közigazgatási bíróságok felállításáról rendelkező törvényt támadó indítványt, mert megítélése szerint a törvény összhangban van az alaptörvénnyel.","shortLead":"Elutasította az Alkotmánybíróság az önálló közigazgatási bíróságok felállításáról rendelkező törvényt támadó...","id":"20190620_alkotmanybirosag_kozigazgatasi_birosagok_orszaggyulesi_kepviselok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f704281f-7579-4aa9-a5c0-b38cd401b357&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e197492e-f071-43b5-a3fd-b62d6d09b5cc","keywords":null,"link":"/itthon/20190620_alkotmanybirosag_kozigazgatasi_birosagok_orszaggyulesi_kepviselok","timestamp":"2019. június. 20. 10:17","title":"Ab: Alkotmányos a közigazgatási bíróságokról szóló törvény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e82306f-8a6e-4d0c-82f0-6d1aedff792f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tisztaság, egészséges és tiszta levegő, kiskorúaknak ingyenes közösségi közlekedés – előállt egy csokor ígérettel Kálmán Olga, a DK főpolgármester-jelöltje. Havonta 10 fővárosi BKK-buszt elektromosra cserélne le.","shortLead":"Tisztaság, egészséges és tiszta levegő, kiskorúaknak ingyenes közösségi közlekedés – előállt egy csokor ígérettel...","id":"20190619_Ingyenes_tomegkozlekedes_18_eves_korig_legkondicionalt_3as_metro__kiallt_igereteivel_Kalman_Olga","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2e82306f-8a6e-4d0c-82f0-6d1aedff792f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa2a0ac5-468e-4ea6-a781-a9cbef6a1539","keywords":null,"link":"/itthon/20190619_Ingyenes_tomegkozlekedes_18_eves_korig_legkondicionalt_3as_metro__kiallt_igereteivel_Kalman_Olga","timestamp":"2019. június. 19. 11:23","title":"Ingyenes tömegközlekedés 18 éves korig, légkondicionált 3-as metró – kiállt ígéreteivel Kálmán Olga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e86f597a-8875-486f-88b6-27f215d5870c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Iparági várakozások szerint az első légitaxi-szolgáltatások legkésőbb 2023-ban indulnak el a világ néhány nagyvárosában. A Bosch a hagyományos járművekben 25 éve használt rendszerekből emelne át szenzorokat az újfajta járművek vezérlőegységébe, így tartván alacsonyabban a költségszintet.","shortLead":"Iparági várakozások szerint az első légitaxi-szolgáltatások legkésőbb 2023-ban indulnak el a világ néhány...","id":"20190620_bosch_erzekelok_vezerloegyseg_repulo_autok_legitaxi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e86f597a-8875-486f-88b6-27f215d5870c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efedf6dc-e45a-4f28-aaaa-13d8e5075b56","keywords":null,"link":"/tudomany/20190620_bosch_erzekelok_vezerloegyseg_repulo_autok_legitaxi","timestamp":"2019. június. 20. 13:03","title":"A Bosch megtanítaná repülni a taxikat, a \"titkot\" egy kis doboz rejtheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"681b793f-aa79-4e0a-962e-83f22f7ec116","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Gyakori tévhit, hogy a részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállaló csak arányosan jogosult szabadságra. Csakhogy a munka törvénykönyve nem tesz különbséget a szabadság mértéke kapcsán a rész- és a teljes munkaidő között, egész másról szól a számítás. Ezt mutatta be az Adózóna.","shortLead":"Gyakori tévhit, hogy a részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállaló csak arányosan jogosult szabadságra. Csakhogy...","id":"20190618_Sok_reszmunkaidos_dolgozo_sem_tudja_hogyan_szamoljak_ki_a_szabadsagat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=681b793f-aa79-4e0a-962e-83f22f7ec116&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ee5d794-3505-44eb-81c7-e1c5090c8af0","keywords":null,"link":"/kkv/20190618_Sok_reszmunkaidos_dolgozo_sem_tudja_hogyan_szamoljak_ki_a_szabadsagat","timestamp":"2019. június. 18. 19:07","title":"Sok részmunkaidős dolgozó sem tudja, hogyan számolják ki a szabadságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"087cc8d3-b8ed-4a73-9529-8b71a23bfe52","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"\"Úgy tűnik, rajta nem fog a golyó\" – mindezt Körösényi András mondta a HVG-nek Orbán Viktor miniszterelnökről. A politológus Gyulai Attilával írt tanulmányt a jelenlegi politikai rendszerről.","shortLead":"\"Úgy tűnik, rajta nem fog a golyó\" – mindezt Körösényi András mondta a HVG-nek Orbán Viktor miniszterelnökről...","id":"20190619_Nemi_kreativitassal_barmeddig_fenntarthato_ez_a_politika","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=087cc8d3-b8ed-4a73-9529-8b71a23bfe52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05bef3f5-ee56-45f3-8636-adb490eb9e0f","keywords":null,"link":"/itthon/20190619_Nemi_kreativitassal_barmeddig_fenntarthato_ez_a_politika","timestamp":"2019. június. 19. 11:50","title":"\"Némi kreativitással bármeddig fenntartható ez a politika\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]