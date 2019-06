A 12 éves Ella Casano betegsége miatt gyakori látogatója a kórházaknak, és természetesen ő sem szereti, ha infúziót kötnek rá. A kislány azonban kitalálta, hogyan tehetné kevésbé félelmetessé helyzetét, miközben ötletével kortársain is segít.

Bármilyen fejlett is egy egészségügyi intézmény, mégiscsak kórházról beszélünk, ahova nem szívesen megy senki, főleg egy gyermek. A tűk és az infúzió látványa sokakat megijeszthet, azonban létezik egy módszer, amellyel ez a félelem nagyban csökkenthető: csak néhány plüss kell hozzá.

Az ötlet a 12 éves Ella Casanótól származik, aki rendszeres látogatója a kórházaknak, ugyanis ITP (alacsony vérlemezkeszám) betegségben szenved, ennek is ráadásul egy súlyosabb változatában. A gyermeknek ezért időnként kezeléseken kell átesnie, a gyógyszereket pedig infúzión kapja.

A helyzet természetesen számára is ijesztő, hiszen senkinek nem kellemes látvány, ha csövek lógnak belőle. A kis Casano ekkor eszelte ki ötletét, ami elmondása szerint nagyban segít átvészelni ezt az időszakot: az infúziós zsákot egy kis játékmedvébe rejti, így máris kevésbé rémisztő az egész:

© Meddi Teddy

A legjobb, hogy az ötlethez nincs szükség méregdrága kiegészítőkre, csupán egy speciálisan megvarrt plüssre, melynek hátoldali része egy kis zsebszerűséggel is rendelkezik. Ide lehet behelyezni az infúziós zsákot. A játék méretei miatt pont eltakarja az infúziót, így a betegek szinte semmit nem érzékelnek belőle. Casano szerint az ötlet minden gyermeknek segítséget nyújthat, hiszen valószínűleg a kicsik is sokkal szívesebben töltik az idejüket egy kórházban, ha azt látják, hogy egy kedves mackó vigyáz rájuk.

A játék egyfelől tehát megnyugtatja a pácienst, másrészt az orvosok/nővérek munkáját is segíti.

Casano el is nevezte a játékot, Meddi Teddynek hívja. (A "Meddi" az angol "medicine", azaz gyógyszer szóból származik, a "teddy" pedig a mackót jelenti.) A kislány emellett egy weboldalt is létrehozott, ahol saját betegségéről és a kórházban eltöltött éveiről is olvashatnak a látogatók. Azok pedig, akik kipróbálnák a gyógyítás ezt a fajta módszerét, a honlapon tudják jelezni rendelési szándékukat. Egy mackó 20 dollárba, azaz kb. 5700 forintba kerül, de ebben még a szállítás nincs benne.

A Casano oldalán kiválasztható országok közt hazánk is szerepel, vagyis ennek értelmében (elvileg) Magyarországra is elküldik a játékot, de a szállítás miatt valószínűleg nem kevés pluszt kell fizetniük a vásárlóknak. A kislány egyébként jótékonysági akciót is hirdetett, 500 macit szeretne eljuttatni olyan kórházakba, ahol sok gyermek fekszik.

