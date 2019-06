Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"79dec512-8015-48b3-ae94-d1d28ef65c44","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Váradi József vezérigazgató szerint a reptér hibázott, amikor törölni kellett néhány napja a Brüsszel–Budapest-járatot, nem a Wizz Air. A cégvezető üzent Cseh Katalinnak, a Momentum EP-képviselőjének és Gulyás Gergely miniszternek is.","shortLead":"Váradi József vezérigazgató szerint a reptér hibázott, amikor törölni kellett néhány napja a Brüsszel–Budapest-járatot...","id":"20190625_Wizz_Airvezer_Attol_hogy_valaki_a_kormany_neveben_beszel_nem_biztos_hogy_o_az_igazsag_szoszoloja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=79dec512-8015-48b3-ae94-d1d28ef65c44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92cf2915-e69b-4fa5-b8ca-7cb4aac83611","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190625_Wizz_Airvezer_Attol_hogy_valaki_a_kormany_neveben_beszel_nem_biztos_hogy_o_az_igazsag_szoszoloja","timestamp":"2019. június. 25. 09:02","title":"Wizz Air-vezér: Attól, hogy valaki a kormány nevében beszél, nem biztos, hogy ő az igazság szószólója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f53b03b7-1ae1-464d-a829-9dab112ba05a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A TV2-n futó filmet kétszer annyian választották.","shortLead":"A TV2-n futó filmet kétszer annyian választották.","id":"20190624_Alig_neztek_Rogan_Ceciliaek_szepsegversenyet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f53b03b7-1ae1-464d-a829-9dab112ba05a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"626879aa-4f60-4ec8-9b04-9bf9c6943281","keywords":null,"link":"/elet/20190624_Alig_neztek_Rogan_Ceciliaek_szepsegversenyet","timestamp":"2019. június. 24. 12:08","title":"Alig nézték Rogán Cecíliáék szépségversenyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"085e90da-8947-453c-852c-fe7ed17aea5d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kint voltak már időben a reptéren, be is álltak a sorba, de a csomagjaikat nem tudták feladni.","shortLead":"Kint voltak már időben a reptéren, be is álltak a sorba, de a csomagjaikat nem tudták feladni.","id":"20190624_Becsben_felejtett_30_embert_a_Wizz_Air_nem_jutottak_el_Tenerifere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=085e90da-8947-453c-852c-fe7ed17aea5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25e78dfd-fdb6-4c79-b53c-047496050631","keywords":null,"link":"/kkv/20190624_Becsben_felejtett_30_embert_a_Wizz_Air_nem_jutottak_el_Tenerifere","timestamp":"2019. június. 24. 14:22","title":"Bécsben felejtett 30 embert a Wizz Air, nem jutottak el Tenerifére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fba724c-558a-411f-a078-17223c73d0c9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az osztrák legfelső bíróság megerősítette azt a korábbi bírósági határozatot, melynek értelmében Bécs kiadhatja az USA-nak az ott vesztegetéssel vádolt ukrán oligarchát, Dmitro Firtast. Firtas korábban Magyarországon is jelen volt, a gázpiac meghatározó szereplője volt az EMFESZ közvetett tulajdonosaként.","shortLead":"Az osztrák legfelső bíróság megerősítette azt a korábbi bírósági határozatot, melynek értelmében Bécs kiadhatja...","id":"20190625_Kiadhatjak_az_USAnak_a_Magyarorszagon_is_jol_ismert_ukran_oligarchat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4fba724c-558a-411f-a078-17223c73d0c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5ee3182-420b-4391-8968-3ffe3c2dd48f","keywords":null,"link":"/vilag/20190625_Kiadhatjak_az_USAnak_a_Magyarorszagon_is_jol_ismert_ukran_oligarchat","timestamp":"2019. június. 25. 15:16","title":"Kiadhatják az USA-nak a Magyarországon is jól ismert ukrán oligarchát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d14cd58b-ebb9-4d48-8a9c-eae96975371e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"74 éves volt. ","shortLead":"74 éves volt. ","id":"20190624_Meghalt_Inzelt_Peter_a_SZTAKI_volt_igazgatoja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d14cd58b-ebb9-4d48-8a9c-eae96975371e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9455dff3-cf85-4eda-9ac4-f86c50450afa","keywords":null,"link":"/tudomany/20190624_Meghalt_Inzelt_Peter_a_SZTAKI_volt_igazgatoja","timestamp":"2019. június. 24. 13:01","title":"Meghalt Inzelt Péter, a SZTAKI volt igazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c90a6b1-9388-49b6-aa32-b2f3075bdaca","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai titkosszolgálat lezárta a Fehér Házat és a környező utcákat. Az újságírókat, akik épp az épületben voltak, nem engedik ki a sajtószobából.","shortLead":"Az amerikai titkosszolgálat lezárta a Fehér Házat és a környező utcákat. Az újságírókat, akik épp az épületben voltak...","id":"20190624_Gyanus_csomag_miatt_lezartak_a_Feher_Hazat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c90a6b1-9388-49b6-aa32-b2f3075bdaca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2287eea-6917-4538-b64c-3451edf08526","keywords":null,"link":"/vilag/20190624_Gyanus_csomag_miatt_lezartak_a_Feher_Hazat","timestamp":"2019. június. 24. 17:51","title":"Gyanús csomag miatt lezárták a Fehér Házat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52a8a8fa-46b8-48ca-9340-ccfac83d9b27","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vázoljuk, hogy hogyan mutat a bajor gyártó új 8-as szériájának puttonyos kivitele, mellyel egy komplett család és csomagjaik is villámgyorsan elérhetnek úti céljukra. ","shortLead":"Vázoljuk, hogy hogyan mutat a bajor gyártó új 8-as szériájának puttonyos kivitele, mellyel egy komplett család és...","id":"20190625_praktikum_es_sportossag_ime_a_magyar_kez_altal_rajzolt_kombi_8as_bmw","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52a8a8fa-46b8-48ca-9340-ccfac83d9b27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f77f5252-9ed8-427b-a058-2f3a0cbff772","keywords":null,"link":"/cegauto/20190625_praktikum_es_sportossag_ime_a_magyar_kez_altal_rajzolt_kombi_8as_bmw","timestamp":"2019. június. 25. 15:21","title":"Praktikum és sportosság: íme a magyar kéz által rajzolt kombi 8-as BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09abfa41-bf0f-4952-9181-a58b62c14a7a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Aigamo névre keresztelt robot egyelőre csak prototípus, és nem valószínű, hogy tömegtermelésre szánt eszköz lesz belőle – de cukiságban már biztosan felveszi a versenyt az igazi kacsákkal.","shortLead":"Az Aigamo névre keresztelt robot egyelőre csak prototípus, és nem valószínű, hogy tömegtermelésre szánt eszköz lesz...","id":"20190624_kacsa_japan_robot_nissan_rizstermesztes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=09abfa41-bf0f-4952-9181-a58b62c14a7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c59dbe4c-4f0b-4923-968c-b0fae6cebdfd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190624_kacsa_japan_robot_nissan_rizstermesztes","timestamp":"2019. június. 24. 17:03","title":"Kacsát játszik a japán robot, a rizsföldeken segíthet gyomlálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]