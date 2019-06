Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1e690a2a-001d-43ba-bfe0-9f3bf5e563ab","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hangoskodás, csörömpölés, minden volt, a veszekedés pedig az országos lapok címlapjaira került. ","shortLead":"Hangoskodás, csörömpölés, minden volt, a veszekedés pedig az országos lapok címlapjaira került. ","id":"20190623_Latvanyosan_bezuhant_Boris_Johnson_tamogatottsaga_a_penteki_csaladi_balhe_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1e690a2a-001d-43ba-bfe0-9f3bf5e563ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36e5bba3-7251-497e-b112-368c95696515","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190623_Latvanyosan_bezuhant_Boris_Johnson_tamogatottsaga_a_penteki_csaladi_balhe_miatt","timestamp":"2019. június. 23. 13:14","title":"Látványosan bezuhant Boris Johnson támogatottsága a pénteki családi balhé miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a67306-1ed2-4fba-9e2e-4414f2ed697f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Érvényes lehet az előválasztás. ","shortLead":"Érvényes lehet az előválasztás. ","id":"20190624_Mar_40_ezren_szavaztak_az_elovalasztason","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98a67306-1ed2-4fba-9e2e-4414f2ed697f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41c867cf-680b-4f74-a5d5-77d80b251f04","keywords":null,"link":"/itthon/20190624_Mar_40_ezren_szavaztak_az_elovalasztason","timestamp":"2019. június. 24. 13:04","title":"Már 40 ezren szavaztak az előválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99335f4b-40c7-4225-b699-3dc3d3388297","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Osztrák lapnak adott interjút a CEU rektora, amelyben azt is kifejtette, hogy Magyarország már szerinte egy pártállam. ","shortLead":"Osztrák lapnak adott interjút a CEU rektora, amelyben azt is kifejtette, hogy Magyarország már szerinte egy pártállam. ","id":"20190624_Igantieff_Ha_Soros_Gyorgy_nem_letezne_Orban_Viktor_kitalalta_volna","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99335f4b-40c7-4225-b699-3dc3d3388297&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65fcc1fa-3c59-4095-a024-f75c7c6ebc49","keywords":null,"link":"/itthon/20190624_Igantieff_Ha_Soros_Gyorgy_nem_letezne_Orban_Viktor_kitalalta_volna","timestamp":"2019. június. 24. 09:38","title":"Ignatieff: Ha Soros György nem létezne, Orbán Viktor kitalálta volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a410091c-ed00-4170-a991-09564802e091","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Amerikai milliárdosok egy csoportja azt üzeni, hajrá, vessék ki rájuk a vagyonadót.","shortLead":"Amerikai milliárdosok egy csoportja azt üzeni, hajrá, vessék ki rájuk a vagyonadót.","id":"20190624_Soros_azt_mondta_adoztassak_meg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a410091c-ed00-4170-a991-09564802e091&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7ec3260-0f0b-43a5-994d-b7d2c779525f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190624_Soros_azt_mondta_adoztassak_meg","timestamp":"2019. június. 24. 14:41","title":"Soros azt mondta, adóztassák meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"296283ad-65cd-4f23-a52e-10a0e40237dc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A főpolgármester összegezte riválisai ígéreteit, azt mondja, ha az mind megvalósul, be lehet zárni a kaput. Olyan hülyeségeket még az életben nem hallott, mint amiről Kálmán Olga és Karácsony Gergely beszél.","shortLead":"A főpolgármester összegezte riválisai ígéreteit, azt mondja, ha az mind megvalósul, be lehet zárni a kaput. Olyan...","id":"20190624_Tarlos_Tiborczadot_nem_lehet_kivetni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=296283ad-65cd-4f23-a52e-10a0e40237dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad2c6b85-747f-42fe-9752-cacc578fe75b","keywords":null,"link":"/itthon/20190624_Tarlos_Tiborczadot_nem_lehet_kivetni","timestamp":"2019. június. 24. 12:34","title":"Tarlós: Tiborcz-adót nem lehet kivetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Több autó is összeütközött a 26-os kilométer közelében.","shortLead":"Több autó is összeütközött a 26-os kilométer közelében.","id":"20190624_Karambol_miatt_torlodik_a_forgalom_az_M0ason","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ff6895d-1c10-4fac-ae44-f974f6ec21fd","keywords":null,"link":"/cegauto/20190624_Karambol_miatt_torlodik_a_forgalom_az_M0ason","timestamp":"2019. június. 24. 15:02","title":"Karambol miatt torlódik a forgalom az M0-áson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e82306f-8a6e-4d0c-82f0-6d1aedff792f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egykori tévés úgy kampányol a felvételekkel, hogy a csatorna logója nem látszódik bennük.","shortLead":"Az egykori tévés úgy kampányol a felvételekkel, hogy a csatorna logója nem látszódik bennük.","id":"20190623_Kalman_Olga_engedely_nelkul_hasznalja_az_ATV_felveteleit_a_kampanyahoz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2e82306f-8a6e-4d0c-82f0-6d1aedff792f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb3bf778-32ac-49f8-95e0-abfa14a05cdd","keywords":null,"link":"/itthon/20190623_Kalman_Olga_engedely_nelkul_hasznalja_az_ATV_felveteleit_a_kampanyahoz","timestamp":"2019. június. 23. 15:59","title":"Kálmán Olga engedély nélkül használja az ATV felvételeit a kampányához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"670266c6-fda3-4f2c-840b-b612a0bb3a57","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tényleg vacakabb a nálunk kapható Nutella és halrudacska? Az EU kutatóintézete 1400 termék vizsgálata után levonta a következtetést.","shortLead":"Tényleg vacakabb a nálunk kapható Nutella és halrudacska? Az EU kutatóintézete 1400 termék vizsgálata után levonta...","id":"20190624_Itt_a_tudomanyos_valasz_arra_tenyleg_rosszabb_termekekkel_etetneke_minket_a_gyartok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=670266c6-fda3-4f2c-840b-b612a0bb3a57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f7f2174-6627-4c33-8cc8-86b611a9fc4a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190624_Itt_a_tudomanyos_valasz_arra_tenyleg_rosszabb_termekekkel_etetneke_minket_a_gyartok","timestamp":"2019. június. 24. 07:44","title":"Itt a tudományos válasz arra, tényleg rosszabb termékekkel etetnek-e minket a gyártók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]