Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d517940a-39b1-4922-83bc-263cf794c860","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Trump nem igazán vevő erre, kérdés, a választók hogyan látják majd. ","shortLead":"Trump nem igazán vevő erre, kérdés, a választók hogyan látják majd. ","id":"20190625_Bernie_Sanders_mesterve_eltorolne_a_diakhiteladossagokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d517940a-39b1-4922-83bc-263cf794c860&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0928e78-73ab-4c5d-a78b-23955b9a403e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190625_Bernie_Sanders_mesterve_eltorolne_a_diakhiteladossagokat","timestamp":"2019. június. 25. 17:15","title":"Bernie Sanders mesterve: eltörölné a diákhitel-adósságokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a3ac31f-fb89-42d4-92e9-726b8ca8ef1e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Gazdasági megfontolások miatt alakították ki olyanra az eredeti USB-csatlakozót, amilyen lett, nem pedig azért, hogy a felhasználókat bosszantsák - erről maga a kitaláló beszélt egy interjúban, azt is bevallva: tudja jól, hogy a technika nem lett valami népszerű.","shortLead":"Gazdasági megfontolások miatt alakították ki olyanra az eredeti USB-csatlakozót, amilyen lett, nem pedig azért...","id":"20190625_usb_kabel_csatlakozo_ajay_bhatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1a3ac31f-fb89-42d4-92e9-726b8ca8ef1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6c48cc8-075c-4fd0-94f0-6db32cf351c6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190625_usb_kabel_csatlakozo_ajay_bhatt","timestamp":"2019. június. 25. 19:03","title":"Kiderült a titok: ezért annyira idegesítően nehéz néha bedugni az USB-csatlakozót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5fd1d35-28cd-4c12-90fc-04973b287fdd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nemcsak kényelmesebbé, biztonságosabbá is teheti a vezetést az adaptív távolságtartó automata, ami a \"hagyományos\" tempomathoz képest a forgalom sebességéhez igazítva tudja változtatni a jármű haladási tempóját.","shortLead":"Nemcsak kényelmesebbé, biztonságosabbá is teheti a vezetést az adaptív távolságtartó automata, ami a \"hagyományos\"...","id":"20190625_adaptive_cruise_control_acc_adaptiv_tavolsagtarto_tempomat_automata_vezetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e5fd1d35-28cd-4c12-90fc-04973b287fdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17995c02-c670-42b8-96ad-9629c99465c4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190625_adaptive_cruise_control_acc_adaptiv_tavolsagtarto_tempomat_automata_vezetes","timestamp":"2019. június. 25. 12:00","title":"Az ön autójában van távolságtartó automatika? Lehet, hogy kellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A következő hónapokban a Felfedezés oldalon is megjelennek majd a reklámok, az IGTV-n pedig már mától látni lehet a hirdetéseket.","shortLead":"A következő hónapokban a Felfedezés oldalon is megjelennek majd a reklámok, az IGTV-n pedig már mától látni lehet...","id":"20190626_instagram_reklam_hirdetes_felfedezes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c85f3d92-cf8c-4112-a5cc-e806b5d3dc0b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190626_instagram_reklam_hirdetes_felfedezes","timestamp":"2019. június. 26. 17:33","title":"Készüljön: még több reklám jön az Instagramra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50c54277-2bed-4b6c-99ae-f9b71e23ee73","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Egy új fesztivál, a hun királynak állított emlékmű és egy hagyományőrzősport-központ létrehozásának terve is felbukkan a hvg.hu által megszerzett, még titkos Emmi-előterjesztésben, amelyben azt is felróják, hogy a Magyarságkutató Intézetnek egy „méltó és impozáns” épület kellett volna. Az is kiderült, hogy Káslerék kívülről alig látható szervezete hogyan épül fel, milyen kutatók szálltak be a NER új őstörténet-kutatójába és egy angol–magyar nyelvű szakfolyóirat elindítását is tervezik.","shortLead":"Egy új fesztivál, a hun királynak állított emlékmű és egy hagyományőrzősport-központ létrehozásának terve is felbukkan...","id":"20190625_kasler_magyarsagkutato_intezet_emmi_attila_emlekmu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=50c54277-2bed-4b6c-99ae-f9b71e23ee73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0316ba01-389b-4148-8bc9-3d86bfbccfe8","keywords":null,"link":"/itthon/20190625_kasler_magyarsagkutato_intezet_emmi_attila_emlekmu","timestamp":"2019. június. 25. 11:40","title":"Monumentális Attila-emlékmű felállítását javasolják Káslerék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"790d5c56-7f4b-4747-98ee-202d4b214565","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Három évben is hazánk rendezi a tenisz Fed Kupa döntőjét. ","shortLead":"Három évben is hazánk rendezi a tenisz Fed Kupa döntőjét. ","id":"20190627_Magyarorszagra_hozzak_a_noi_tenisz_egyik_csucsesemenyet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=790d5c56-7f4b-4747-98ee-202d4b214565&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d35f0b6-6685-4c6d-8018-711fb249696d","keywords":null,"link":"/sport/20190627_Magyarorszagra_hozzak_a_noi_tenisz_egyik_csucsesemenyet","timestamp":"2019. június. 27. 11:14","title":"Magyarországra hozzák a női tenisz egyik csúcseseményét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c952702a-ee59-45b8-bdfe-bf830bef3677","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tervezésre váró 2x2 sávos út Kecskemétet köti majd össze Dunavecsén és Dunaújvároson át az M7-es autópályával.","shortLead":"A tervezésre váró 2x2 sávos út Kecskemétet köti majd össze Dunavecsén és Dunaújvároson át az M7-es autópályával.","id":"20190625_m8_as_autopalya_terv","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c952702a-ee59-45b8-bdfe-bf830bef3677&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea6d679d-b6e9-47ce-b852-c83253c07233","keywords":null,"link":"/cegauto/20190625_m8_as_autopalya_terv","timestamp":"2019. június. 25. 14:24","title":"Közel 8 milliárdért tervezik az M8-as gyorsforgalmi ötven kilométerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28d091cd-317c-4cf3-96aa-846ef3751378","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az erő, a pénz és a hatalom a Fidesznél van, az ellenzéknek mást kell kitalálnia, ha le akarja győzni Tarlós Istvánt, mondta Karácsony Gergely.","shortLead":"Az erő, a pénz és a hatalom a Fidesznél van, az ellenzéknek mást kell kitalálnia, ha le akarja győzni Tarlós Istvánt...","id":"20190626_Karacsony_Szeretek_nagyvonalu_lenni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=28d091cd-317c-4cf3-96aa-846ef3751378&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3da27774-198c-49c1-b93c-c0eb94316f0d","keywords":null,"link":"/itthon/20190626_Karacsony_Szeretek_nagyvonalu_lenni","timestamp":"2019. június. 26. 20:20","title":"Karácsony: Szeretek nagyvonalú lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]