[{"available":true,"c_guid":"74e618d2-d717-4453-b801-282212d0a4a3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A RUTIN alkalmazásban nincsenek felhasználói jelzések, kizárólag a hatóságtól érkező információk jelennek meg rajta. De pont ezért nagyon hasznos. A rendőrség most több új funkcióval bővítette a 2015 óta működő appot.","shortLead":"A RUTIN alkalmazásban nincsenek felhasználói jelzések, kizárólag a hatóságtól érkező információk jelennek meg rajta. De...","id":"20190628_rutin_alkalmazas_rendorseg_utlezaras_dugo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=74e618d2-d717-4453-b801-282212d0a4a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d5d6308-5e82-4004-a73c-31e53318ca62","keywords":null,"link":"/tudomany/20190628_rutin_alkalmazas_rendorseg_utlezaras_dugo","timestamp":"2019. június. 28. 11:33","title":"Sokat autózik? Megújult a rendőrség alkalmazása, töltse le, segít elkerülni a dugókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcf01f9c-f037-4730-bb96-c7b5097c96c9","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Egy éppen újraválasztott és egy újraválasztásra készülő vezető találkozik Oszakában.","shortLead":"Egy éppen újraválasztott és egy újraválasztásra készülő vezető találkozik Oszakában.","id":"20190628_Ugy_alkudoznak_mint_a_piacon_Trump_magara_haragitotta_Indiat_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bcf01f9c-f037-4730-bb96-c7b5097c96c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0444baf1-7d6c-4b48-851c-ed5e5ef3c0a4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190628_Ugy_alkudoznak_mint_a_piacon_Trump_magara_haragitotta_Indiat_is","timestamp":"2019. június. 28. 18:08","title":"Úgy alkudoznak, mint a piacon: Trump magára haragította Indiát is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78ab2270-42c6-45c3-b90d-fa4e4edec03b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szegény embert az ág is húzza – mondanánk, ha nem a világ egyik leggazdagabb vállalatáról lenne szó. Mindenesetre a rosszul fogyó iPhone-ok miatt még büntetné is a Samsung az Apple-t.","shortLead":"Szegény embert az ág is húzza – mondanánk, ha nem a világ egyik leggazdagabb vállalatáról lenne szó. Mindenesetre...","id":"20190627_apple_samsung_display_elmaradt_oled_kijelzo_megrendelesek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=78ab2270-42c6-45c3-b90d-fa4e4edec03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b0864d9-e932-4b0c-8584-a157acac2dda","keywords":null,"link":"/tudomany/20190627_apple_samsung_display_elmaradt_oled_kijelzo_megrendelesek","timestamp":"2019. június. 28. 10:33","title":"Nem fogy jól az iPhone, és ezért még büntetést is kellene fizetnie az Apple-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15aa649e-d7bb-4f4a-8a1f-f21d4f0155ab","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Dózsa György úton két ember halálával végződött közlekedési baleset vádlottja magyarázattal szolgált tettére.","shortLead":"A Dózsa György úton két ember halálával végződött közlekedési baleset vádlottja magyarázattal szolgált tettére.","id":"20190628__richard_a_bevont_jogositvanya_ellenere_vezetett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=15aa649e-d7bb-4f4a-8a1f-f21d4f0155ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7e58ba1-18a0-45b2-b263-68df284ed181","keywords":null,"link":"/cegauto/20190628__richard_a_bevont_jogositvanya_ellenere_vezetett","timestamp":"2019. június. 28. 14:13","title":"M. Richárd a bevont jogosítványa ellenére vezetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd5a8efa-9ff1-4ddc-ac69-19b00b1a3b3e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Csak ürügy lenne, hogy holmi jogállamiságról papoljanak egy szuverén országnak!","shortLead":"Csak ürügy lenne, hogy holmi jogállamiságról papoljanak egy szuverén országnak!","id":"20190628_Magyarazza_a_Fidesz_a_maltai_ujsagirogyilkossag_vizsgalatanak_elutasitasat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fd5a8efa-9ff1-4ddc-ac69-19b00b1a3b3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9216d2a3-8ea4-4318-9f77-17489fa5d8d2","keywords":null,"link":"/vilag/20190628_Magyarazza_a_Fidesz_a_maltai_ujsagirogyilkossag_vizsgalatanak_elutasitasat","timestamp":"2019. június. 28. 13:19","title":"Magyarázza a Fidesz a máltai újságíró-gyilkosság vizsgálatának elutasítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f75ce8d-71a9-4765-a359-1b2ac92f8229","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hétvégén visszatér a kánikula.","shortLead":"A hétvégén visszatér a kánikula.","id":"20190628_Strandidovel_bucsuzik_a_junius","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f75ce8d-71a9-4765-a359-1b2ac92f8229&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8245c9e-6797-4ab8-a749-3506ceb17b71","keywords":null,"link":"/itthon/20190628_Strandidovel_bucsuzik_a_junius","timestamp":"2019. június. 28. 05:35","title":"Strandidővel búcsúzik a június","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d94f3abd-95fe-4150-8cf7-2c93b5cdec59","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Öt percet kaptak összepakolni.","shortLead":"Öt percet kaptak összepakolni.","id":"20190628_MOM_Sportgyerektragedia_elvitte_a_gyamugy_a_masik_ket_gyereket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d94f3abd-95fe-4150-8cf7-2c93b5cdec59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52735550-cedf-4ca6-98b9-facd716d6d43","keywords":null,"link":"/itthon/20190628_MOM_Sportgyerektragedia_elvitte_a_gyamugy_a_masik_ket_gyereket","timestamp":"2019. június. 28. 12:44","title":"MOM Sport-gyerektragédia: elvitte a gyámügy a másik két gyereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1efa4f8-a6af-40a9-8765-a6c19922fa3a","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Prototípusokat terveztet a BKV a kisföldalatti- és a fogaskerekű-vonalakra.","shortLead":"Prototípusokat terveztet a BKV a kisföldalatti- és a fogaskerekű-vonalakra.","id":"20190628_A_BKV_tett_egy_apro_de_legalabb_konkret_lepest_a_Kisfoldalatti_modernizalasa_fele","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d1efa4f8-a6af-40a9-8765-a6c19922fa3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f35f1289-aebd-429b-8089-9b5c0a4c131a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190628_A_BKV_tett_egy_apro_de_legalabb_konkret_lepest_a_Kisfoldalatti_modernizalasa_fele","timestamp":"2019. június. 28. 13:13","title":"A BKV végre konkrét lépést tett a kisföldalatti kocsijainak cseréje felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]