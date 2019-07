Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"406febd8-1a64-4493-b967-f984236ff38b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Művész mozi előterében lévő videotéka 2019. július 1-től archívummá alakul.","shortLead":"A Művész mozi előterében lévő videotéka 2019. július 1-től archívummá alakul.","id":"20190702_Vege_az_utolso_Odeonnak_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=406febd8-1a64-4493-b967-f984236ff38b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66f10f04-d82a-47ed-9841-953b26f457ef","keywords":null,"link":"/kultura/20190702_Vege_az_utolso_Odeonnak_is","timestamp":"2019. július. 02. 17:29","title":"Vége az utolsó Odeonnak is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf279a40-5048-461b-a444-03d7968d2f63","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szigetországot napok óta áztatják heves esők, és a hatóságok szerint félő, hogy országszerte komoly földcsuszamlások következnek be. Egy évvel korábban, amikor hasonló természeti katasztrófa sújtotta az országot, a kormányt azzal vádolták késlekedett az evakuálással, és ezért halt meg több mint kétszáz ember.","shortLead":"A szigetországot napok óta áztatják heves esők, és a hatóságok szerint félő, hogy országszerte komoly földcsuszamlások...","id":"20190703_Tobb_mint_egymillio_embert_telepitenek_ki_Japanban_a_foldcsuszamlas_veszelye_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bf279a40-5048-461b-a444-03d7968d2f63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c34d94f5-3f3d-4361-81d6-ad372c52b1d7","keywords":null,"link":"/vilag/20190703_Tobb_mint_egymillio_embert_telepitenek_ki_Japanban_a_foldcsuszamlas_veszelye_miatt","timestamp":"2019. július. 03. 16:01","title":"Több mint egymillió embert telepítenek ki Japánban a földcsuszamlás veszélye miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71418558-c0eb-4533-9f37-bcb13a5e0493","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A népszerű Tetris játék olyan új, mobil változata készül, amelyben akár 100-an is versenyezhetnek egymással.","shortLead":"A népszerű Tetris játék olyan új, mobil változata készül, amelyben akár 100-an is versenyezhetnek egymással.","id":"20190702_tetris_royale_100_jatekos_tetris_mobilra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=71418558-c0eb-4533-9f37-bcb13a5e0493&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bbd333c-557a-452b-aeae-3b7e5f31d888","keywords":null,"link":"/tudomany/20190702_tetris_royale_100_jatekos_tetris_mobilra","timestamp":"2019. július. 02. 10:03","title":"Szereti a Tetrist? Hamarosan bebizonyíthatja a világnak, hogy mennyire jó benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Fényes nappal rámolták ki a bankfiókot, senkinek nem esett bántódása.","shortLead":"Fényes nappal rámolták ki a bankfiókot, senkinek nem esett bántódása.","id":"20190701_Kiraboltak_egy_bankfiokot_Bugyin","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88ba8f69-73de-4ea0-9a13-06676ea3f7af","keywords":null,"link":"/itthon/20190701_Kiraboltak_egy_bankfiokot_Bugyin","timestamp":"2019. július. 01. 17:45","title":"Kiraboltak egy bankfiókot Bugyin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df8262e7-bb8a-4a1c-8e76-28b706dd40cf","c_author":"HVG Extra A Nő","category":"brandchannel","description":"Megsemmisítő érzés utálni a testünket, de szeretni is kutya nehéz. És biztosan nem néhány hashtagcunamin fog múlni. Sok és összetett munka jóban lenni a külsőnkkel, többgenerációs kudarchalmot és a közösségi média szörnyeit is le kell gyűrni hozzá. De a legfontosabb: meg kell tanulni befelé is nézni.","shortLead":"Megsemmisítő érzés utálni a testünket, de szeretni is kutya nehéz. És biztosan nem néhány hashtagcunamin fog múlni. Sok...","id":"20190702_My_Body_Whose_Choice_Onmagunk_szeretese_az_uj_lazadas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df8262e7-bb8a-4a1c-8e76-28b706dd40cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6fd97c3-d36b-4172-a52a-5bc658f61aac","keywords":null,"link":"/brandchannel/20190702_My_Body_Whose_Choice_Onmagunk_szeretese_az_uj_lazadas","timestamp":"2019. július. 02. 09:30","title":"My Body, Whose Choice? Önmagunk szeretése az új lázadás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"HVG Extra A Nő","c_partnerlogo":"7d7b7363-e571-4fe7-99c3-a7225075db95","c_partnertag":"hvgextrano"},{"available":true,"c_guid":"bae54bd9-6682-4a90-a043-34e89c235598","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Gulyás Gergely kancelláriaminiszter szerint nincs ok a sietségre, a klímavédelem várhat. Néhány most publikált adat szerint ez így nem teljesen pontos.","shortLead":"Gulyás Gergely kancelláriaminiszter szerint nincs ok a sietségre, a klímavédelem várhat. Néhány most publikált adat...","id":"20190702_gulyas_gergely_klimavedelem_klmacel_atlaghomerseklet_klimavaltozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bae54bd9-6682-4a90-a043-34e89c235598&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7212deed-59e6-437b-90aa-0728f8c4bc90","keywords":null,"link":"/tudomany/20190702_gulyas_gergely_klimavedelem_klmacel_atlaghomerseklet_klimavaltozas","timestamp":"2019. július. 02. 13:33","title":"Kiszámolták, hogyan hat a klímaváltozás Budapestre, Miskolcra, Pécsre, Szegedre és Szombathelyre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d69a8d0-8ac3-42fc-9f32-bc75ea1684d8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Beismerte bűnösségét. ","shortLead":"Beismerte bűnösségét. ","id":"20190703_Gyerekmolesztalas_Sundance_Sterling_Van_Wagenen_borton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d69a8d0-8ac3-42fc-9f32-bc75ea1684d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14fc9108-c6ca-48ab-bd5b-7a7b4e1e8a14","keywords":null,"link":"/elet/20190703_Gyerekmolesztalas_Sundance_Sterling_Van_Wagenen_borton","timestamp":"2019. július. 03. 16:32","title":"Gyerekmolesztálás miatt hat évre börtönbe kerül a Sundance egyik alapítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a971ae5-5ffa-4646-b4dd-6a29c501c6ec","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Június közepén áramkimaradást szenvedett el a Toshiba és a Western Digital közös gyára Japánban. A 13 percig tartó incidens elég volt ahhoz, hogy 6 000 000 000 GB-tal kevesebb memória kerüljön a piacra.","shortLead":"Június közepén áramkimaradást szenvedett el a Toshiba és a Western Digital közös gyára Japánban. A 13 percig tartó...","id":"20190702_ssd_toshiba_western_digital_aramszunet_flash_memoria","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4a971ae5-5ffa-4646-b4dd-6a29c501c6ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e3b1593-87cc-4b56-a7f7-3ee4aa081720","keywords":null,"link":"/tudomany/20190702_ssd_toshiba_western_digital_aramszunet_flash_memoria","timestamp":"2019. július. 02. 08:03","title":"13 perc áramkimaradás miatt drágulhatnak az SSD-k","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]