[{"available":true,"c_guid":"a552cccb-5405-4bd6-bcfc-8da88aa672b9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Használhatatlan a szobi vonal szlovákiai szakasza.","shortLead":"Használhatatlan a szobi vonal szlovákiai szakasza.","id":"20190709_Orakat_kesnek_a_Szlovakiat_erinto_vonatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a552cccb-5405-4bd6-bcfc-8da88aa672b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4163f8f-7ecb-42a5-badd-2e78f3f8bf29","keywords":null,"link":"/itthon/20190709_Orakat_kesnek_a_Szlovakiat_erinto_vonatok","timestamp":"2019. július. 09. 10:53","title":"Órákat késnek a Szlovákiát érintő vonatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfdeb292-6964-4e90-a254-613bd2d8d109","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Lemondták a turnéjuk hátralévő állomásait. ","shortLead":"Lemondták a turnéjuk hátralévő állomásait. ","id":"20190709_Good_Charlotte_Budapest_Park_elmarad_koncert_turne","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cfdeb292-6964-4e90-a254-613bd2d8d109&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da823294-aabd-49c0-98e4-bc01df5e94ad","keywords":null,"link":"/elet/20190709_Good_Charlotte_Budapest_Park_elmarad_koncert_turne","timestamp":"2019. július. 09. 17:04","title":"Elmarad a Good Charlotte budapesti koncertje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88a43c8c-755d-421b-b6f1-d8b927d6be5b","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Ahogy arról eredetileg is szó volt, a kormány a Magyar Turisztikai Ügynökség vagyonkezelésébe adta a Bálnát, mint turisztikai jelentőségű ingatlant. Ehhez 1. számú melléklettel egészítettek ki egy régebbi rendeletet. Azonban annak a rendeletnek már van 1. számú melléklete, aminek semmi köze a turisztikai jelentőségű ingatlanokhoz.","shortLead":"Ahogy arról eredetileg is szó volt, a kormány a Magyar Turisztikai Ügynökség vagyonkezelésébe adta a Bálnát, mint...","id":"20190710_A_kormany_le_akarta_passzolni_a_Balnat_de_ugy_tunik_elszurtak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88a43c8c-755d-421b-b6f1-d8b927d6be5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4911e2fe-7a57-42fd-9afd-db85c44cd20f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190710_A_kormany_le_akarta_passzolni_a_Balnat_de_ugy_tunik_elszurtak","timestamp":"2019. július. 10. 15:32","title":"A kormány le akarta passzolni a Bálnát, de úgy tűnik, elszúrták a vonatkozó rendeletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"333ca74d-7825-42d0-8fdc-737ee1f87920","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"A Magyar Honvédség intézményeiben semmiféle bántalmazást, megalázást nem tűrnek el, ez ellen a lehető leghatározottabban fellépnek – mondta Németh Szilárd a honvéd középiskolában történtekre, amit a hvg.hu tárt fel. Arra is hivatkozott, hogy feljelentést tettek a májusi ügy miatt, bár azt nem említette, hogy csak azután, hogy hónapokkal később firtatni kezdtük az ügyet.","shortLead":"A Magyar Honvédség intézményeiben semmiféle bántalmazást, megalázást nem tűrnek el, ez ellen a lehető...","id":"20190710_Nemeth_Szilard_bekemenyit_az_allami_honvediskolaban_tortent_szexualis_fajtalansag_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=333ca74d-7825-42d0-8fdc-737ee1f87920&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"679e40af-1471-46e5-845b-4323a83b3a90","keywords":null,"link":"/itthon/20190710_Nemeth_Szilard_bekemenyit_az_allami_honvediskolaban_tortent_szexualis_fajtalansag_miatt","timestamp":"2019. július. 10. 12:26","title":"Németh Szilárd bekeményít az állami honvédiskolában történt szexuális fajtalanság miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce7286cc-c08d-4bba-8542-13ae4a80bd07","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A négy fiatal férfi két metrószerelvényt fújt össze.","shortLead":"A négy fiatal férfi két metrószerelvényt fújt össze.","id":"20190709_graffiti_metro_koer_utca_kocsiszin_rendorseg_rongalas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce7286cc-c08d-4bba-8542-13ae4a80bd07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e00b9323-54a2-4eec-b7a1-96a2f742306f","keywords":null,"link":"/itthon/20190709_graffiti_metro_koer_utca_kocsiszin_rendorseg_rongalas","timestamp":"2019. július. 09. 16:47","title":"Biztonsági kamera vette a metrórongáló graffitisek akcióját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94cdd626-0b2b-484e-832e-79ace508d375","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Vannak helyzetek, amikor célravezető feltárni negatív tulajdonságainkat mások előtt.","shortLead":"Vannak helyzetek, amikor célravezető feltárni negatív tulajdonságainkat mások előtt.","id":"20190709_Hitelesebbek_leszunk_ha_nem_akarunk_tokeletesnek_latszani","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=94cdd626-0b2b-484e-832e-79ace508d375&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b414aa6e-1b06-49a6-9175-a494746f99ce","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190709_Hitelesebbek_leszunk_ha_nem_akarunk_tokeletesnek_latszani","timestamp":"2019. július. 09. 14:15","title":"Hogyan lehetünk hitelesebbek? Például ha nem akarunk tökéletesnek látszani!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8adae5bf-4cbd-4947-9b55-c4dce9477625","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az aktusról videó készült, ami felkerült a netre, a rendőrség pedig szabálysértési eljárást indított közerkölcs megsértése miatt.","shortLead":"Az aktusról videó készült, ami felkerült a netre, a rendőrség pedig szabálysértési eljárást indított közerkölcs...","id":"20190709_Bortonbe_kerulhet_a_par_aki_a_gyori_szokokutban_szexelt_egyet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8adae5bf-4cbd-4947-9b55-c4dce9477625&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a86ce6f-6d05-4548-9311-ba9bbd5c11f0","keywords":null,"link":"/itthon/20190709_Bortonbe_kerulhet_a_par_aki_a_gyori_szokokutban_szexelt_egyet","timestamp":"2019. július. 09. 10:03","title":"Börtönbe kerülhet a pár, aki a győri szökőkútban szexelt egyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fa53645-57bf-4927-93bb-192c9d07f1f5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy olyan új, habszerű anyaggal kísérleteznek egy amerikai egyetem kutatói, amely legalább olyan szívós, mint az acél, így például egy pisztolygolyót is képes megállítani. ","shortLead":"Egy olyan új, habszerű anyaggal kísérleteznek egy amerikai egyetem kutatói, amely legalább olyan szívós, mint az acél...","id":"20190710_acel_golyoallo_anyag_femhab_cmf_composite_metal_foam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fa53645-57bf-4927-93bb-192c9d07f1f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa5f2497-9b7f-487c-929e-7d03b28d08f3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190710_acel_golyoallo_anyag_femhab_cmf_composite_metal_foam","timestamp":"2019. július. 10. 09:03","title":"Új anyagot találtak fel: a fémhabot imádni fogják a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]