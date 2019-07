A Google Térkép mostantól nem csak azt mutatja meg, hol találhatók közösségi kerékpárgyűjtő állomások a városokban, azt is, hány szabad kétkerekű érhető el az adott ponton – többek közt Budapesten.

A kerékpáros közösségi közlekedés szerte a világon, így Budapesten is virágzik. Becslések szerint 1600 kerékpármegosztó rendszer működik a világ városaiban több mint 18 millió biciklivel, így a dolog mára teljesen hétköznapi tevékenységgé vált. Persze nem véletlenül: a közlekedés egyszerű és környezetbarát módjáról van szó.

A Google is érzi ezt, ezért olyan újdonsággal állt elő, amiért a biciklisek nagyon hálásak lesznek: mától a közösségi kerékpározással kapcsolatos információk is megjelennek a cég térképszolgáltatásában. A funkció 25 városban, köztük Budapesten is használható.

A Térkép nem csak azt mutatja meg, hol található kerékpárgyűjtő a közelünkben, azt is láthatjuk, hány bringa, illetve szabad hely van az adott állomáson – mindezt valós időben. A tavaly New Yorkban tesztelt funkciót a Google és az Ito World közötti együttműködés tette lehetővé, amelynek köszönhetően a nemzetközi közösségi bringarendszerekkel kapcsolatos adatok közvetlenül töltődnek fel a Google Térképre. A funkció azért is hasznos, mert akár egy új városba látogatunk, vagy a napi munkába jutást tervezzük, a valós idejű információk megkönnyítik a döntést a különböző közlekedési eszközök között.

„A Google Térkép célja, hogy minél átfogóbb és pontosabb információval támogassa a felhasználókat a tájékozódásban. Nagyon örülünk, hogy mostantól Budapesten valós idejű információt tudunk nyújtani a közösségi kerékpárállomásokról, jelentősen megkönnyítve ezzel a biciklisek helyzetét, hogy egyszerűbben juthassanak el úti céljukhoz” – fogalmazott Bíró Pál, a Google magyarországi vezetője.

A fejlesztéshez semmit nem kell telepíteni, mivel a Mapsen belül található meg.

