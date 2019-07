Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"862e5442-6cf0-4ed4-9030-064edc8bce38","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az első szerelvény már kigördült a dunakeszi járműjavítóból.","shortLead":"Az első szerelvény már kigördült a dunakeszi járműjavítóból.","id":"20190716_Wifi_es_legkondi_is_lesz_az_itthon_kozlekedo_emeletes_vonatokban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=862e5442-6cf0-4ed4-9030-064edc8bce38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba85ce5c-6635-4772-9a65-21d11b3e837f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190716_Wifi_es_legkondi_is_lesz_az_itthon_kozlekedo_emeletes_vonatokban","timestamp":"2019. július. 16. 15:30","title":"Wifi és légkondi is lesz az itthon közlekedő emeletes vonatokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16b9b6a4-fdf8-483f-ba2d-45e5559ef0b0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Grezsa István nem akar negatív kampányt.","shortLead":"Grezsa István nem akar negatív kampányt.","id":"20190716_Leveteti_a_Sorosplakatokat_MarkiZay_fideszes_kihivoja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=16b9b6a4-fdf8-483f-ba2d-45e5559ef0b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c7cf3bf-7a11-42f9-bb5c-5f54671b46fb","keywords":null,"link":"/itthon/20190716_Leveteti_a_Sorosplakatokat_MarkiZay_fideszes_kihivoja","timestamp":"2019. július. 16. 12:32","title":"Leveteti a Soros-plakátokat Márki-Zay fideszes kihívója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68f4b60b-f965-4cf2-884c-a234fb62b4c2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre keveset tudni az Asus hamarosan érkező új gamer telefonjáról, de a lényeg már most látszik a fotókon.","shortLead":"Egyelőre keveset tudni az Asus hamarosan érkező új gamer telefonjáról, de a lényeg már most látszik a fotókon.","id":"20190716_asus_rog_phone_ii_okostelefon_kiszivargott_fotok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=68f4b60b-f965-4cf2-884c-a234fb62b4c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bcea870-570d-47da-a6a1-117fcf900b3b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190716_asus_rog_phone_ii_okostelefon_kiszivargott_fotok","timestamp":"2019. július. 16. 12:33","title":"Kiszivárgott képeken az Asus játékosoknak szánt csúcsmobilja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf73ac27-123d-47cb-b43d-814b1341083d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokaknak okozott már kellemetlen perceket a botrányairól elhíresült Viagogo. A Google végre elérkezettnek látta az időt, hogy lépjen valamit az ügyben.","shortLead":"Sokaknak okozott már kellemetlen perceket a botrányairól elhíresült Viagogo. A Google végre elérkezettnek látta...","id":"20190717_google_hirdetes_viagogo_jegyek_vasarlas_olcson_online","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf73ac27-123d-47cb-b43d-814b1341083d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ffc7ac1-83ad-478d-afed-5f70465d2af3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190717_google_hirdetes_viagogo_jegyek_vasarlas_olcson_online","timestamp":"2019. július. 17. 19:33","title":"A Google bevitt egy gyomrost a jegyárusító oldalnak, amelyik magyarokat is becsapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec34c50a-359e-47e5-8bcf-ef380c62a7fc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A felvétel tanúsága szerint az Audi Q8, a BMW X6 és a Mercedes GLE Coupé riválisa abszolút nem szenved erőhiányban.","shortLead":"A felvétel tanúsága szerint az Audi Q8, a BMW X6 és a Mercedes GLE Coupé riválisa abszolút nem szenved erőhiányban.","id":"20190717_video_igy_gyorsul_autopalyan_az_uj_kupe_porsche_cayenne","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ec34c50a-359e-47e5-8bcf-ef380c62a7fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c6817f4-e167-4ddc-9c54-7a6c4c670230","keywords":null,"link":"/cegauto/20190717_video_igy_gyorsul_autopalyan_az_uj_kupe_porsche_cayenne","timestamp":"2019. július. 17. 11:21","title":"Videó: így gyorsul autópályán az új kupé Porsche Cayenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"826c2b70-bb21-44c3-8148-7c32af41ee49","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ahogy közeledik az idei iPhone-ok szeptemberi bemutatkozása, úgy sokasodnak meg a róluk szóló információk, kiszivárogtatások. A napokban a telefon alaplapjáról került ki fotó.","shortLead":"Ahogy közeledik az idei iPhone-ok szeptemberi bemutatkozása, úgy sokasodnak meg a róluk szóló információk...","id":"20190716_idei_iphone_2019_funkciok_alaplap_kiszivargott_kepe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=826c2b70-bb21-44c3-8148-7c32af41ee49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25bf1280-bdb9-415f-bd73-bf5883cea825","keywords":null,"link":"/tudomany/20190716_idei_iphone_2019_funkciok_alaplap_kiszivargott_kepe","timestamp":"2019. július. 16. 13:03","title":"Érdekes részleteket árulhat el az idei iPhone alaplapjának kiszivárgott képe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a54b6720-f175-45fa-860d-1347fbdc0867","c_author":"MTI","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190716_Napi_szaz_hecchivassal_trollkodjak_szet_a_lelki_elsosegelyvonalat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a54b6720-f175-45fa-860d-1347fbdc0867&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45f802bd-edb1-40d8-a154-61465408eb6d","keywords":null,"link":"/elet/20190716_Napi_szaz_hecchivassal_trollkodjak_szet_a_lelki_elsosegelyvonalat","timestamp":"2019. július. 16. 08:50","title":"Napi száz hecchívással trollkodják szét a lelki elsősegélyvonalat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7489959-da59-439b-aaac-5113694c5740","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Újabb emberöléssel gyanúsítják a 2016 májusában, Túronyban történt gyilkosság jogerősen elítélt elkövetőjét. Mielőtt elfogták volna a férfit, egy idős nővel is végezhetett. ","shortLead":"Újabb emberöléssel gyanúsítják a 2016 májusában, Túronyban történt gyilkosság jogerősen elítélt elkövetőjét. Mielőtt...","id":"20190717_Elfogasa_elott_masfel_honappal_masodjara_is_olhetett_a_turonyi_fejszes_gyilkos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b7489959-da59-439b-aaac-5113694c5740&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dfdf1bc-1600-43af-8fbe-d5e44c4e91ee","keywords":null,"link":"/itthon/20190717_Elfogasa_elott_masfel_honappal_masodjara_is_olhetett_a_turonyi_fejszes_gyilkos","timestamp":"2019. július. 17. 14:05","title":"Elfogása előtt másfél hónappal másodjára is ölhetett a túronyi fejszés gyilkos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]