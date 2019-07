Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7ccf5b15-5c50-4ec2-87cd-52866b7c46e8","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az esettel összefüggésben izraeli turistákat vett őrizetbe a ciprusi rendőrség.","shortLead":"Az esettel összefüggésben izraeli turistákat vett őrizetbe a ciprusi rendőrség.","id":"20190717_Tizenketten_eroszakolhattak_meg_egy_19_eves_lanyt_Cipruson","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ccf5b15-5c50-4ec2-87cd-52866b7c46e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34b3fef0-2b15-44c6-9f00-ddb061da7359","keywords":null,"link":"/elet/20190717_Tizenketten_eroszakolhattak_meg_egy_19_eves_lanyt_Cipruson","timestamp":"2019. július. 17. 18:53","title":"Tizenketten erőszakolhattak meg egy 19 éves lányt Cipruson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64efc6d4-31e8-485d-b176-4b3020575e65","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bizonytalan végű hiány alakult ki az egyik altatáshoz használt injekcióból, a Fentanylból.","shortLead":"Bizonytalan végű hiány alakult ki az egyik altatáshoz használt injekcióból, a Fentanylból.","id":"20190717_Nem_elerheto_egy_altatashoz_nelkulozhetetlen_injekcio_hazankban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=64efc6d4-31e8-485d-b176-4b3020575e65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43543fc7-0c6b-49a0-a51a-d3c37dfd21bf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190717_Nem_elerheto_egy_altatashoz_nelkulozhetetlen_injekcio_hazankban","timestamp":"2019. július. 17. 15:40","title":"Nem elérhető egy altatáshoz nélkülözhetetlen injekció Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1230fc6e-cd62-4fa8-aef4-4baa70dda934","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Feszítővágóval avatkoztak be a tűzoltók Balatonföldváron. ","shortLead":"Feszítővágóval avatkoztak be a tűzoltók Balatonföldváron. ","id":"20190716_kerites_mszs_serules_feszitovago_tuzoltok_balatonfoldvar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1230fc6e-cd62-4fa8-aef4-4baa70dda934&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ed478e3-a121-4d85-8122-56042fba21c4","keywords":null,"link":"/itthon/20190716_kerites_mszs_serules_feszitovago_tuzoltok_balatonfoldvar","timestamp":"2019. július. 16. 22:18","title":"Kerítés szúrta át a combját, a tűzoltóknak kellett levágniuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"789bc6d3-fd85-442e-a412-9eea5e86289d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár az új MacBook Air sem csúnya, a sebességet illetően más a kérdés: a 2019-es modellben lévő SSD kevésbé fürge.","shortLead":"Bár az új MacBook Air sem csúnya, a sebességet illetően más a kérdés: a 2019-es modellben lévő SSD kevésbé fürge.","id":"20190716_apple_macbook_air_2019_ssd_sebesseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=789bc6d3-fd85-442e-a412-9eea5e86289d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd8159ef-56e5-4024-8520-b2abc0fd8385","keywords":null,"link":"/tudomany/20190716_apple_macbook_air_2019_ssd_sebesseg","timestamp":"2019. július. 16. 18:03","title":"Jól gondolja meg, befizet-e az új MacBook Airre: lassabb, mint az előző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3128cc3e-e1de-468e-8cc9-dcec252e3ed3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Annak ellenére, hogy sokat tudunk a mélytengeri élőlényekről, még napjainkban is látni olyat, ami képes megdöbbenteni a kutatókat. Ezúttal egy roncssügér támadása okozott ilyesmit.","shortLead":"Annak ellenére, hogy sokat tudunk a mélytengeri élőlényekről, még napjainkban is látni olyat, ami képes megdöbbenteni...","id":"20190717_tuskescapa_roncssuger_noaa_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3128cc3e-e1de-468e-8cc9-dcec252e3ed3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e40624b-28bf-4df3-80e3-592b731b3226","keywords":null,"link":"/tudomany/20190717_tuskescapa_roncssuger_noaa_video","timestamp":"2019. július. 17. 11:03","title":"Megdöbbentek a kutatók: a szemük előtt ragadta el a cápát egy óriási hal – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95d982f4-70c9-4844-8e67-67c25da52151","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Életének 92 évében elhunyt Nemcsics Antal festőművész, akadémikus, a BME Rajzi tanszékének tanára. Nemcsics színelmélettel foglalkozott, alkotásai megtalálhatók az M3-as metró egyes állomásain, Coloroid színrendszere pedig világszerte ismert. ","shortLead":"Életének 92 évében elhunyt Nemcsics Antal festőművész, akadémikus, a BME Rajzi tanszékének tanára. Nemcsics...","id":"20190717_Meghalt_Nemcsics_Antal_festomuvesz_aki_megalkotta_Budapest_szinterkepet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=95d982f4-70c9-4844-8e67-67c25da52151&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a6769dd-fc75-497d-b58e-2f6954da2070","keywords":null,"link":"/kultura/20190717_Meghalt_Nemcsics_Antal_festomuvesz_aki_megalkotta_Budapest_szinterkepet","timestamp":"2019. július. 17. 17:42","title":"Meghalt Nemcsics Antal festőművész, aki megalkotta Budapest színtérképét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1386c690-16ec-41c1-9474-15e3c02a7862","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Miután az emberekre és a háztáji állatokra nézve is veszélyesnek nyilvánítottak egy barna medvét Olaszországban, nagy erőkkel keresik az egyszer már befogott, de azóta megszökött állatot. Ki akarják lőni, ez ellen azonban a környezetvédelmi miniszter és állatvédők is tiltakoznak.","shortLead":"Miután az emberekre és a háztáji állatokra nézve is veszélyesnek nyilvánítottak egy barna medvét Olaszországban, nagy...","id":"20190717_A_villanypasztortol_sem_riad_vissza_az_a_barnamedve_melyet_nagy_erokkel_keresnek_Olaszorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1386c690-16ec-41c1-9474-15e3c02a7862&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c7e5dfd-7bf5-4c75-a2ca-92973cdca735","keywords":null,"link":"/elet/20190717_A_villanypasztortol_sem_riad_vissza_az_a_barnamedve_melyet_nagy_erokkel_keresnek_Olaszorszagban","timestamp":"2019. július. 17. 15:23","title":"A villanypásztortól sem riadt vissza az a barna medve, amit nagy erőkkel keresnek Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f48a64c-5caf-4511-a6e7-05b824cafbce","c_author":"","category":"kultura","description":"A debreceni rendezvény idén is – 2017 után másodszor – bekerült a minősített európai fesztiválok közé.","shortLead":"A debreceni rendezvény idén is – 2017 után másodszor – bekerült a minősített európai fesztiválok közé.","id":"20190717_Rajtol_a_Campus_Fesztival_jon_a_Limp_Bizkit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f48a64c-5caf-4511-a6e7-05b824cafbce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1807de64-5e63-4faf-bc06-39bb61c1218f","keywords":null,"link":"/kultura/20190717_Rajtol_a_Campus_Fesztival_jon_a_Limp_Bizkit","timestamp":"2019. július. 17. 10:57","title":"Rajtol a Campus Fesztivál, jön a Limp Bizkit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]