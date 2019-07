Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"90901f8b-2109-4b90-aff7-a32a2cef51b4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Rövid távon.","shortLead":"Rövid távon.","id":"20190710_Szijjarto_45_milliard_forintnyi_bajor_beruhazas_erkezik_Magyarorszagra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=90901f8b-2109-4b90-aff7-a32a2cef51b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"908655db-1f2d-44d7-8f88-0075bb6a7a37","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190710_Szijjarto_45_milliard_forintnyi_bajor_beruhazas_erkezik_Magyarorszagra","timestamp":"2019. július. 10. 16:57","title":"Szijjártó: 45 milliárd forintnyi bajor beruházás érkezik Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7773d7d-6500-46e8-b74a-902be98cd96b","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"\"Nagy-Britannia gazdasága nyitott. A kínai befektetések jól jönnének a Brexit után\" – hangsúlyozta Philip Hammond pénzügyminiszter, aki Hu Csunhua miniszterelnök-helyettes tárgyalópartnere volt Londonban. ","shortLead":"\"Nagy-Britannia gazdasága nyitott. A kínai befektetések jól jönnének a Brexit után\" – hangsúlyozta Philip Hammond...","id":"20190710_Kina_fele_nyitnanak_a_britek_a_Brexit_utan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d7773d7d-6500-46e8-b74a-902be98cd96b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef4e6665-b27b-42f3-88f2-85813520b930","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190710_Kina_fele_nyitnanak_a_britek_a_Brexit_utan","timestamp":"2019. július. 10. 12:06","title":"Kína felé nyitnának a britek a Brexit után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f8e6385-09f2-4d21-a82e-98af210b2040","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A 4iG nagytulajdonosa szerint a T-Systems vételára üzleti titok, \"de kifejezetten nagy volumenű ügyletről van szó\".","shortLead":"A 4iG nagytulajdonosa szerint a T-Systems vételára üzleti titok, \"de kifejezetten nagy volumenű ügyletről van szó\".","id":"20190711_jaszai_gellert_4ig_tsystems_meszaros_lorinc","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f8e6385-09f2-4d21-a82e-98af210b2040&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bcf920b-b4f8-4d24-ac63-4b7062e77bd0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190711_jaszai_gellert_4ig_tsystems_meszaros_lorinc","timestamp":"2019. július. 11. 07:34","title":"Jászai: Megtiszteltetés volt Mészáros Lőrinc jobbkezének lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6beaa4b5-33ef-4c6e-a950-1083e23a5796","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A víz felsőbb rétegeiben kiváló sókristályok lassan, a kutatók szerint havazásra hasonlító módon leszállnak és felhalmozódnak a fenéken, de eddig nem értették, ez hogy lehetséges. ","shortLead":"A víz felsőbb rétegeiben kiváló sókristályok lassan, a kutatók szerint havazásra hasonlító módon leszállnak és...","id":"20190710_Fizikai_keptelensegnek_tunt_hogy_sokristalyok_sullyednek_le_a_Holttengerben_most_kiderult_hogy_miert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6beaa4b5-33ef-4c6e-a950-1083e23a5796&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7346afa8-4d27-4ee0-bce4-25e35d562faf","keywords":null,"link":"/tudomany/20190710_Fizikai_keptelensegnek_tunt_hogy_sokristalyok_sullyednek_le_a_Holttengerben_most_kiderult_hogy_miert","timestamp":"2019. július. 10. 21:33","title":"Fizikai képtelenségnek tűnt, hogy sókristályok süllyednek le a Holt-tengerben, most kiderült, hogy miért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4ad8ed1-2b24-4e9d-a813-743cdb9b5420","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A JPMorgan elemzői szerint az Apple szeretné növelni az eladásokat 2020-ban, ezért több új modellt is piacra dobnának.","shortLead":"A JPMorgan elemzői szerint az Apple szeretné növelni az eladásokat 2020-ban, ezért több új modellt is piacra dobnának.","id":"20190709_apple_iphone_5g_olcso_iphone","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f4ad8ed1-2b24-4e9d-a813-743cdb9b5420&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0d7e125-425d-4d93-ad2d-2cf9111377dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190709_apple_iphone_5g_olcso_iphone","timestamp":"2019. július. 09. 19:03","title":"Begyújthatja a rakétákat az Apple, négy új iPhone jöhet 2020-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A XV. kerületben történt az incidens.","shortLead":"A XV. kerületben történt az incidens.","id":"20190710_Szemeremserto_ferfit_keres_a_rendorseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11a87060-71dc-40bc-a60e-a8d86367191c","keywords":null,"link":"/itthon/20190710_Szemeremserto_ferfit_keres_a_rendorseg","timestamp":"2019. július. 10. 08:59","title":"Szeméremsértő férfit keres a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3e1a11a-2437-4b56-8007-e89b806b5185","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azurák korábban a TV2-nél dolgozott, tavasszal lépett ki.","shortLead":"Azurák korábban a TV2-nél dolgozott, tavasszal lépett ki.","id":"20190710_Azurak_Csaba_lett_a_Budapest_Honved_uj_kommunikacios_igazgatoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c3e1a11a-2437-4b56-8007-e89b806b5185&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db75f380-8079-463e-8ce4-0ff88b6822a8","keywords":null,"link":"/itthon/20190710_Azurak_Csaba_lett_a_Budapest_Honved_uj_kommunikacios_igazgatoja","timestamp":"2019. július. 10. 15:41","title":"Azurák Csaba lett a Budapest Honvéd új kommunikációs igazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e90d798f-58e8-4b8b-aa2e-f0345057f6e3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem ott kellett volna. ","shortLead":"Nem ott kellett volna. ","id":"20190709_Veletlenul_egy_jodlifesztival_fole_repultek_bemutatozni_svajci_vadaszgepek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e90d798f-58e8-4b8b-aa2e-f0345057f6e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b1ddf85-a5c4-4479-a0ff-65cd2ea816af","keywords":null,"link":"/elet/20190709_Veletlenul_egy_jodlifesztival_fole_repultek_bemutatozni_svajci_vadaszgepek","timestamp":"2019. július. 09. 13:27","title":"Véletlenül egy jódlifesztivál fölé repültek bemutatózni svájci vadászgépek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]