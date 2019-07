Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3c88f59a-2e9d-497a-96ca-da25c221b00d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A káros/sértő hozzászólások szűrése jelenleg nem tartozik a Facebook erősségei közé, hamarosan azonban nagy változás következhet be ezen a téren.","shortLead":"A káros/sértő hozzászólások szűrése jelenleg nem tartozik a Facebook erősségei közé, hamarosan azonban nagy változás...","id":"20190719_facebook_shadowbanning_hozzaszolasok_szurese_moderalasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c88f59a-2e9d-497a-96ca-da25c221b00d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd37ff9a-ac83-4733-8b99-3f770415f6d4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190719_facebook_shadowbanning_hozzaszolasok_szurese_moderalasa","timestamp":"2019. július. 19. 08:03","title":"Csinál egy funkciót a Facebook, amivel titokban bárkit el lehet némítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc078f3e-fc15-485f-8228-acd978409edd","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az Európai Bizottság Brexit-főtárgyalója szerint Nagy-Britannia kizárólag a kilépés feltételrendszerét rögzítő megállapodás elfogadásával távozhat rendezett módon az Európai Unióból.","shortLead":"Az Európai Bizottság Brexit-főtárgyalója szerint Nagy-Britannia kizárólag a kilépés feltételrendszerét rögzítő...","id":"20190718_Barnier_Csak_ket_ut_all_a_britek_elott_nem_tobb","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fc078f3e-fc15-485f-8228-acd978409edd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"854ca8df-380f-4f00-b43b-419d74de9bd8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190718_Barnier_Csak_ket_ut_all_a_britek_elott_nem_tobb","timestamp":"2019. július. 18. 09:53","title":"Barnier: Egyetlen módja van a rendezett brexitnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"055037ed-4855-4c55-8202-03a2f8b1a82a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Együtt akarnak fellépni az európai Magyarország és a magyar polgárok érdekében.","shortLead":"Együtt akarnak fellépni az európai Magyarország és a magyar polgárok érdekében.","id":"20190717_Ellenzeki_kerekasztalt_alapitottak_Strasbourgban_a_magyar_EPkepviselok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=055037ed-4855-4c55-8202-03a2f8b1a82a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"240bacc7-d169-4d1c-ac57-01c4500e7f88","keywords":null,"link":"/vilag/20190717_Ellenzeki_kerekasztalt_alapitottak_Strasbourgban_a_magyar_EPkepviselok","timestamp":"2019. július. 17. 15:23","title":"Ellenzéki kerekasztalt alapítottak Strasbourgban a magyar EP-képviselők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1d851bd-1a5e-48ac-a70a-27494a3d4179","c_author":"Kovács Gábor","category":"elet","description":"Míg pár évtizeddel ezelőtt vezető hír lehetett a szomjasok megnyugtatására, hogy idehaza nem lesz nyáron sörhiány, manapság nem győzünk válogatni a csapolt, üveges honi és az egyre több meglepetéssel szolgáló nemzetközi kínálatból. Ha pedig közel-távol utazunk, szerte a világon valóságos sörboom élvezői lehetünk. ","shortLead":"Míg pár évtizeddel ezelőtt vezető hír lehetett a szomjasok megnyugtatására, hogy idehaza nem lesz nyáron sörhiány...","id":"20190717_A_vilag_legnagyobb_sorgyarto_orszagai__meglepetessel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d1d851bd-1a5e-48ac-a70a-27494a3d4179&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f44f398b-442e-458a-b14c-9beedf4e09aa","keywords":null,"link":"/elet/20190717_A_vilag_legnagyobb_sorgyarto_orszagai__meglepetessel","timestamp":"2019. július. 17. 17:56","title":"A világ sörgyártó nagyhatalmai – meglepetéssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6822638-974f-444b-b936-1de010f041f9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Reagálnak a csatornák a médiatörvény módosítására.","shortLead":"Reagálnak a csatornák a médiatörvény módosítására.","id":"20190718_RTL_Hirado_Tenyek_hirado_szabalyozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f6822638-974f-444b-b936-1de010f041f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa6d5391-417d-4c58-9b82-990fc3723e61","keywords":null,"link":"/elet/20190718_RTL_Hirado_Tenyek_hirado_szabalyozas","timestamp":"2019. július. 18. 11:14","title":"Rövidebb lesz az RTL Híradó, a Tények mellett új hírműsor indul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bcf92b2-6cb2-4387-a29d-b61d5d951575","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A miniszter is elismerte, hogy a magyar gazdaság teljesítményét erősen meghatározza az export.\r

","shortLead":"A miniszter is elismerte, hogy a magyar gazdaság teljesítményét erősen meghatározza az export.\r

","id":"20190718_Szijjarto_az_amerikai_vedovamok_ellen_lobbizott_Washingtonban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7bcf92b2-6cb2-4387-a29d-b61d5d951575&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"552ea8b8-def8-4bec-a625-11e10a395215","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190718_Szijjarto_az_amerikai_vedovamok_ellen_lobbizott_Washingtonban","timestamp":"2019. július. 18. 15:23","title":"Szijjártó az amerikai védővámok ellen lobbizott Washingtonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1088a50-4d9d-4e6c-9d10-9b9af44a186e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem valószínű, hogy létezik a világon még egy olyan adónem, amely közel egy éves fennállása alatt egyetlen peták bevételt sem termelt. Igaz, olyan se sok, amelyet kifejezetten politikai céllal, mondhatni, azért vezettek be, hogy legyen. A kormánypropagandában csak Soros-adóként emlegetett bevándorlási különadónak van nyomtatványa és bevallási határideje, mint egy \"rendes\" köztehernek, a bevezetése óta csak az nem derült ki még, hogy pontosan kinek, és mi után kell fizetnie. \r

","shortLead":"Nem valószínű, hogy létezik a világon még egy olyan adónem, amely közel egy éves fennállása alatt egyetlen peták...","id":"20190719_bevandorlasi_kulonado_soros_ado","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a1088a50-4d9d-4e6c-9d10-9b9af44a186e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ba5f92f-7080-4cc0-a2fe-23152f9ea266","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190719_bevandorlasi_kulonado_soros_ado","timestamp":"2019. július. 19. 06:30","title":"Világkuriózum az egyéves magyar adónem, amelyből egyetlen forint sem folyt be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dea0255e-87df-4d2a-9bf5-878120e3106b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 25 éves nő miatt harci gépek kísérték vissza a repülőt Londonba, az utas soha többé nem utazhat velük. ","shortLead":"A 25 éves nő miatt harci gépek kísérték vissza a repülőt Londonba, az utas soha többé nem utazhat velük. ","id":"20190718_Hatvanmilliot_szamlazott_ki_agressziv_utasanak_egy_brit_legitarsasag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dea0255e-87df-4d2a-9bf5-878120e3106b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b324fca-2d4d-46f2-a44a-3e3da34e8fab","keywords":null,"link":"/elet/20190718_Hatvanmilliot_szamlazott_ki_agressziv_utasanak_egy_brit_legitarsasag","timestamp":"2019. július. 18. 18:49","title":"Hatvanmilliót számlázott ki agresszív utasának egy brit légitársaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]