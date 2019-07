Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a0f5fe12-80b9-4103-bf86-3df3f0158e54","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Hemingway mítosza már életében felépült: megjárt háborúkat, vadászott Afrikában, bikavidalokra járt, verekedett és ivott. Életművét viszont kezdetektől átitatta a mély humanizmus. Sorsát végül nem kerülhette el, depressziósan öngyilkos lett.","shortLead":"Hemingway mítosza már életében felépült: megjárt háborúkat, vadászott Afrikában, bikavidalokra járt, verekedett és...","id":"20190721_Az_ember_nem_arra_szuletett_hogy_legyozzek__120_eve_szuletett_Ernest_Hemingway","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a0f5fe12-80b9-4103-bf86-3df3f0158e54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e673f917-7858-4278-9a98-98e93b3f1745","keywords":null,"link":"/kultura/20190721_Az_ember_nem_arra_szuletett_hogy_legyozzek__120_eve_szuletett_Ernest_Hemingway","timestamp":"2019. július. 21. 19:51","title":"“Az ember nem arra született, hogy legyőzzék” - 120 éve született Ernest Hemingway","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"529ee2f5-172e-41c6-998b-cc744a6fe8c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Joguralom tekintetében a legutolsók lettünk. ","shortLead":"Joguralom tekintetében a legutolsók lettünk. ","id":"20190722_Csufosan_leszerepelt_Magyarorszag_a_jogallamisagot_ertekelo_listan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=529ee2f5-172e-41c6-998b-cc744a6fe8c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c76188b-5c00-4b22-92e6-f5561ff4a11e","keywords":null,"link":"/itthon/20190722_Csufosan_leszerepelt_Magyarorszag_a_jogallamisagot_ertekelo_listan","timestamp":"2019. július. 22. 17:09","title":"Csúfosan leszerepelt Magyarország a jogállamiságot értékelő listán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5c9941c-f61a-4965-b669-e3bedd15a77a","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"2018 őszén nyitotta meg kapuit a Gül baba türbéje, erre 321 millió forint állami támogatást költött el a működtetésére létrehozott alapítvány, amelynek kuratóriumi elnöke az Orbán családhoz sok szálon kötődő török oligarcha. Adnan Polat a szívügyének tekintett türbén túl egyre hízó cégbirodalmat tart fenn Magyarországon, és az anno Tiborcz Istvánnal közös cégét már szó szerint a nevére vette.","shortLead":"2018 őszén nyitotta meg kapuit a Gül baba türbéje, erre 321 millió forint állami támogatást költött el a működtetésére...","id":"20190722_Az_Orbankozeli_torok_birodalom_budai_ekkove_allami_szazmilliokat_egetett_el_par_honap_alatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a5c9941c-f61a-4965-b669-e3bedd15a77a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"554d8e82-0e87-42ef-a012-f3c2e7fa7eed","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190722_Az_Orbankozeli_torok_birodalom_budai_ekkove_allami_szazmilliokat_egetett_el_par_honap_alatt","timestamp":"2019. július. 22. 14:55","title":"Gül baba türbéje mögött egyre duzzadó török cégbirodalom bújik meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ba6ed9d-0553-4bb1-98e0-cd56de6a27c2","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Kiélezett csatában 10-9-re nyert Ausztrália ellen a magyar férfi vízilabda-válogatott a kvangdzsui vizes világbajnokságon.","shortLead":"Kiélezett csatában 10-9-re nyert Ausztrália ellen a magyar férfi vízilabda-válogatott a kvangdzsui vizes...","id":"20190723_vizes_vb_elodonto_magyar_vizilabda_valogatott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ba6ed9d-0553-4bb1-98e0-cd56de6a27c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a37cd887-dc5c-4f9b-93d1-ae1558adc6e5","keywords":null,"link":"/sport/20190723_vizes_vb_elodonto_magyar_vizilabda_valogatott","timestamp":"2019. július. 23. 11:07","title":"Vb-elődöntősök a magyar férfi vízilabdázók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ba6ed9d-0553-4bb1-98e0-cd56de6a27c2","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az olimpiai és Európa-bajnok szerb válogatott 12-9-re kikapott a spanyol csapattól a kvangdzsui világbajnokság olimpiai kvalifikációs férfi vízilabda tornájának keddi negyeddöntőjében.","shortLead":"Az olimpiai és Európa-bajnok szerb válogatott 12-9-re kikapott a spanyol csapattól a kvangdzsui világbajnokság olimpiai...","id":"20190723_szerbia_szerb_vizilabda_valogatott_vizes_vb_kvangdzsu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ba6ed9d-0553-4bb1-98e0-cd56de6a27c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef5a3873-2c6d-4c68-a70b-9d783626d83a","keywords":null,"link":"/sport/20190723_szerbia_szerb_vizilabda_valogatott_vizes_vb_kvangdzsu","timestamp":"2019. július. 23. 09:48","title":"Kizuhantak a szerb pólósok a vébéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21d67647-7177-44d0-828b-19a4dac139e0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Annyira nincs túljelentkezés az intézményvezetői posztokért, hogy egy előterjesztés szerint intézményvezetői szakképzettség nélkül is kinevezhetnek valakit egy iskola élére.","shortLead":"Annyira nincs túljelentkezés az intézményvezetői posztokért, hogy egy előterjesztés szerint intézményvezetői...","id":"20190723_Konnyitenenek_az_iskolaigazgatok_kinevezeset_kevesebb_szakmai_tapasztalat_is_eleg_lesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=21d67647-7177-44d0-828b-19a4dac139e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2084dd9-e51f-4b8d-aaa3-b45bf7d1d846","keywords":null,"link":"/itthon/20190723_Konnyitenenek_az_iskolaigazgatok_kinevezeset_kevesebb_szakmai_tapasztalat_is_eleg_lesz","timestamp":"2019. július. 23. 10:22","title":"Könnyítenék az iskolaigazgatók kinevezését, kevesebb szakmai tapasztalat is elég lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04304125-0820-4343-8279-699765ac7199","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Macron francia elnök szerint már 14 ország egyet is értett elvi alapon a dokumentummal.","shortLead":"Macron francia elnök szerint már 14 ország egyet is értett elvi alapon a dokumentummal.","id":"20190723_Orban_remalma_gyors_es_automatikus_megoldast_kinal_a_migraciora_egy_nemetfrancia_elkepzeles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=04304125-0820-4343-8279-699765ac7199&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ee883f5-6db9-4509-a964-c7589060f93b","keywords":null,"link":"/vilag/20190723_Orban_remalma_gyors_es_automatikus_megoldast_kinal_a_migraciora_egy_nemetfrancia_elkepzeles","timestamp":"2019. július. 23. 07:18","title":"Orbán rémálma: gyors és automatikus megoldást kínál a migrációra egy német–francia elképzelés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78883fd0-170e-4ac4-9f4f-ce383e010e7b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tűzoltókat kellett kihívni, hogy leszedjék az oszlopról a szerencsétlenül járt madarat. ","shortLead":"A tűzoltókat kellett kihívni, hogy leszedjék az oszlopról a szerencsétlenül járt madarat. ","id":"20190722_Magasfeszultsegu_vezetek_vegzett_a_szentesi_golyaval","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=78883fd0-170e-4ac4-9f4f-ce383e010e7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb23f51a-d623-42f8-9035-878616bfdde3","keywords":null,"link":"/elet/20190722_Magasfeszultsegu_vezetek_vegzett_a_szentesi_golyaval","timestamp":"2019. július. 22. 15:59","title":"Magasfeszültségű vezeték végzett a szentesi gólyával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]