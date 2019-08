Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7e8cdebc-43d3-44b0-a310-15ff3fba9cd2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Miközben itt Európában minden gramm CO2 ellen folyik a harc, a világ más részein még elég könnyelműen szabályozzák az erős motorú autókat.","shortLead":"Miközben itt Európában minden gramm CO2 ellen folyik a harc, a világ más részein még elég könnyelműen szabályozzák...","id":"20190807_Daciabol_is_letezik_igazi_elmenyauto_de_messze_elkerul_minket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e8cdebc-43d3-44b0-a310-15ff3fba9cd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fef8b1ec-ee02-48f2-b0a7-557a8b3e2025","keywords":null,"link":"/cegauto/20190807_Daciabol_is_letezik_igazi_elmenyauto_de_messze_elkerul_minket","timestamp":"2019. augusztus. 07. 12:25","title":"Daciából is létezik igazi élményautó, de messze elkerül minket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8ba1eb1-14c6-44e6-8bb2-2f1eb5f1c354","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Rendre utasított mindenkit, aki eldobott valamit.","shortLead":"Rendre utasított mindenkit, aki eldobott valamit.","id":"20190807_Sebastian_Vettel_kiborult_az_ujsagirok_szemetelesen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a8ba1eb1-14c6-44e6-8bb2-2f1eb5f1c354&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16bcf976-8bee-431f-8ca4-627dd73df617","keywords":null,"link":"/cegauto/20190807_Sebastian_Vettel_kiborult_az_ujsagirok_szemetelesen","timestamp":"2019. augusztus. 07. 10:19","title":"Sebastian Vettel kiborult az újságírók szemetelésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6773ef5b-40e4-43cd-ac9c-734c4669c7f2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung bemutatta eddigi legerősebb telefonját, a Galaxy Note10-et, illetve Note10+ telefont, de megérkezett a Galaxy családba a Galaxy Watch Active2, a Galaxy Tab S6 és a Galaxy Book S is. 