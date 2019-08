Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f1e12dd4-44a5-468f-8377-6799e04ec1db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szocialista párt egykori alelnöke 67 éves volt.","shortLead":"A szocialista párt egykori alelnöke 67 éves volt.","id":"20190811_Elhunyt_Mate_Laszlo_korabbi_MSZPs_kepviselo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f1e12dd4-44a5-468f-8377-6799e04ec1db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bd940e9-7c26-4969-9b18-41053ee4f706","keywords":null,"link":"/itthon/20190811_Elhunyt_Mate_Laszlo_korabbi_MSZPs_kepviselo","timestamp":"2019. augusztus. 11. 19:47","title":"Elhunyt Máté László korábbi MSZP-s képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1d973e1-36e3-4a39-b2fa-8e9f8c9fd814","c_author":"Parászka Boróka","category":"vilag","description":"A nyomozó hatóságokat és az igazságszolgáltatást is tehetetlenkedőnek láttató, politikusokat megbuktató bűnténnyé vált Romániában egy 15 éves lány megerőszakolása és meggyilkolása.","shortLead":"A nyomozó hatóságokat és az igazságszolgáltatást is tehetetlenkedőnek láttató, politikusokat megbuktató bűnténnyé vált...","id":"201932__romania__eroszak_es_gyilkossag__tanulsagok__megrazkodtatas_kozben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c1d973e1-36e3-4a39-b2fa-8e9f8c9fd814&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96221ab2-00d6-446c-a134-5322e2fddcef","keywords":null,"link":"/vilag/201932__romania__eroszak_es_gyilkossag__tanulsagok__megrazkodtatas_kozben","timestamp":"2019. augusztus. 11. 17:30","title":"Egy gyilkosság, amely a feje tetejére állította a román kormányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41af3d73-5fab-4d26-b5b2-20951b70920a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több megyére piros figyelmeztetést adtak ki a hőség miatt. 