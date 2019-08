Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cdb1a25e-050c-48cd-aa06-c3745abad4b2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már a hazai piacon is elérhetőek az LG új ipari kijelzői. Az átlátszó OLED-kijelzők és a szinte teljesen áttetsző LED-fóliák a gyártó szerint első ránézésre inkább tűnnek sci-finek, mint kézzelfogható valóságnak: az átlátszó képernyők mögött minden tárgy látható marad, az üvegfelületekre ragasztható LED-fóliával pedig akár egész irodaházak alakíthatók digitális kijelzőfelületté.","shortLead":"Már a hazai piacon is elérhetőek az LG új ipari kijelzői. Az átlátszó OLED-kijelzők és a szinte teljesen áttetsző...","id":"20190810_lg_atlatszo_kepernyo_felragaszthato_led_folia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cdb1a25e-050c-48cd-aa06-c3745abad4b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd75da39-db25-47a3-9a77-bd68e49bc21f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190810_lg_atlatszo_kepernyo_felragaszthato_led_folia","timestamp":"2019. augusztus. 10. 08:03","title":"73%-ban átlátszót képernyőt dobott piacra az LG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"224e6553-0db5-4e9e-bddb-118a4a9f0204","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jól állunk a PET-palackok feldolgozásával is.","shortLead":"Jól állunk a PET-palackok feldolgozásával is.","id":"20190809_Tobb_muanyagot_gyartottunk_es_tobbet_is_hasznositottunk_ujra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=224e6553-0db5-4e9e-bddb-118a4a9f0204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad9230d4-9ade-4229-a87e-81c6cd401111","keywords":null,"link":"/kkv/20190809_Tobb_muanyagot_gyartottunk_es_tobbet_is_hasznositottunk_ujra","timestamp":"2019. augusztus. 09. 09:21","title":"Több műanyagot gyártottunk, és többet is hasznosítottunk újra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5101088-5c07-46ed-a9bd-f20c28d98690","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár az iPhone-ok akkumulátorát nemcsak az Apple képes kicserélni, a cég nem szeretné, ha máshoz fordulnának a felhasználók.","shortLead":"Bár az iPhone-ok akkumulátorát nemcsak az Apple képes kicserélni, a cég nem szeretné, ha máshoz fordulnának...","id":"20190808_apple_iphone_akkumulator_csereje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f5101088-5c07-46ed-a9bd-f20c28d98690&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5efb13f-f8ef-41e3-bcba-d9064615507f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190808_apple_iphone_akkumulator_csereje","timestamp":"2019. augusztus. 08. 19:03","title":"Ráijeszt a felhasználókra az Apple, ha nem velük cseréltetik az iPhone akkumulátorát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"886c7afb-dd6c-4b48-8e6f-d2526b1f2782","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A turisztikai ügynökség vezetője beszélt erről Sümegen.","shortLead":"A turisztikai ügynökség vezetője beszélt erről Sümegen.","id":"20190810_Az_osszes_balatoni_csuszdat_felujitjak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=886c7afb-dd6c-4b48-8e6f-d2526b1f2782&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bd2d2b9-a8c4-4031-9d80-c7e652755965","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190810_Az_osszes_balatoni_csuszdat_felujitjak","timestamp":"2019. augusztus. 10. 15:10","title":"Az összes balatoni csúszdát felújítják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9f9b635-3082-472d-aeb7-02a907707196","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jó hírek érkeztek a hároméves, korábban a koponyájuknál összenőtt bangladesi kislányok állapotáról, akiket egy magyar orvoscsapat választott szét. Az állapotuk stabil, az egyikük már magához is tért, a másiknak is önálló a légzése. ","shortLead":"Jó hírek érkeztek a hároméves, korábban a koponyájuknál összenőtt bangladesi kislányok állapotáról, akiket egy magyar...","id":"20190809_Magahoz_tert_a_koponyajuknal_szetvalasztott_sziami_ikrek_egyike","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d9f9b635-3082-472d-aeb7-02a907707196&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea170b5d-762d-481f-8f40-59b13fdba46c","keywords":null,"link":"/elet/20190809_Magahoz_tert_a_koponyajuknal_szetvalasztott_sziami_ikrek_egyike","timestamp":"2019. augusztus. 09. 16:43","title":"Magához tért a koponyájuknál szétválasztott sziámi ikrek egyike","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06b11441-54e6-4d8e-bae7-5670cdc0261c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség keresi az elkövetőket.\r

\r

","shortLead":"A rendőrség keresi az elkövetőket.\r

\r

","id":"20190808_Siman_elloptak_40_rovidnadragot_egy_uzletbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=06b11441-54e6-4d8e-bae7-5670cdc0261c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13c39a86-1190-45ed-ba65-4e00bd2b3f78","keywords":null,"link":"/itthon/20190808_Siman_elloptak_40_rovidnadragot_egy_uzletbol","timestamp":"2019. augusztus. 08. 20:36","title":"Simán elloptak 40 rövidnadrágot egy üzletből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"382580c7-76af-416b-9b30-e63f3de7dd01","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rongálás miatt indítottak eljárást ismeretlen tettes ellen.","shortLead":"Rongálás miatt indítottak eljárást ismeretlen tettes ellen.","id":"20190809_Valaki_felgyujtotta_a_hulladekgyujto_kontenereket_Dunaujvarosban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=382580c7-76af-416b-9b30-e63f3de7dd01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4c3b398-5f17-4bda-b4bf-2ef1b447f028","keywords":null,"link":"/itthon/20190809_Valaki_felgyujtotta_a_hulladekgyujto_kontenereket_Dunaujvarosban","timestamp":"2019. augusztus. 09. 10:32","title":"Valaki felgyújtotta a hulladékgyűjtő konténereket Dunaújvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00bf5d46-3ab4-4643-bff2-a787ea0d746a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kilenc elveszettnek hitt, az író által eltitkolt novellát publikálnak idén ősszel. Proust ezen írásai kifejezetten merésznek hatottak volna a saját korában. ","shortLead":"Kilenc elveszettnek hitt, az író által eltitkolt novellát publikálnak idén ősszel. Proust ezen írásai kifejezetten...","id":"20190809_Hamarosan_elolvashatjuk_Proust_eltitkolt_homoszexualis_szerelmi_torteneteit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=00bf5d46-3ab4-4643-bff2-a787ea0d746a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a026f083-e83f-4647-a322-bbf7e784b534","keywords":null,"link":"/kultura/20190809_Hamarosan_elolvashatjuk_Proust_eltitkolt_homoszexualis_szerelmi_torteneteit","timestamp":"2019. augusztus. 09. 16:15","title":"Hamarosan elolvashatjuk Proust eltitkolt, homoszexuális szerelmi történeteit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]