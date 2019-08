Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6dc99505-34dd-4e79-8877-455cf7b8bf77","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mintegy négyezer embert kellett kitelepíteni a Kanári-szigetekhez tartozó Gran Canarián az egy napja tomboló erdőtűz miatt - közölte Ángel Víctor Torres, a Kanári-szigetek elnöke","shortLead":"Mintegy négyezer embert kellett kitelepíteni a Kanári-szigetekhez tartozó Gran Canarián az egy napja tomboló erdőtűz...","id":"20190818_Negyezer_embert_kellett_kitelepiteni_Gran_Canarian_az_erdotuz_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6dc99505-34dd-4e79-8877-455cf7b8bf77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d02dc26-5022-48be-95c0-d2dbf357add0","keywords":null,"link":"/vilag/20190818_Negyezer_embert_kellett_kitelepiteni_Gran_Canarian_az_erdotuz_miatt","timestamp":"2019. augusztus. 18. 16:45","title":"Négyezer embert kellett kitelepíteni Gran Canarián az erdőtűz miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d09b0bf-91fe-4f95-be04-c68707ee0084","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Technopánik után és helyett végre üljünk neki, és gondoljuk át, tanuljuk meg, hogyan éljünk együtt az okostelefonunkkal a jövőben.","shortLead":"Technopánik után és helyett végre üljünk neki, és gondoljuk át, tanuljuk meg, hogyan éljünk együtt az okostelefonunkkal...","id":"20190817_Igy_alakitanak_at_minket_a_kepernyok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d09b0bf-91fe-4f95-be04-c68707ee0084&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"289ed273-04bc-4d95-a936-6cbc0538a6c5","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190817_Igy_alakitanak_at_minket_a_kepernyok","timestamp":"2019. augusztus. 17. 19:15","title":"Így alakítanak át minket a képernyők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"720df106-c198-4b50-a37e-a330f72a1f49","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A több mint 3 évtizedes kétütemű családi autó nemrégiben teljes felújításon esett át. És még a rendszáma is DDR-es.","shortLead":"A több mint 3 évtizedes kétütemű családi autó nemrégiben teljes felújításon esett át. És még a rendszáma is DDR-es.","id":"20190818_2_millio_forintos_idogep_ez_a_nagykanizsai_elado_wartburg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=720df106-c198-4b50-a37e-a330f72a1f49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"133c7980-2e0f-4f0c-8bad-56ef387f62a4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190818_2_millio_forintos_idogep_ez_a_nagykanizsai_elado_wartburg","timestamp":"2019. augusztus. 18. 06:41","title":"2 millió forintos időgép ez a nagykanizsai eladó Wartburg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e3ecf6a-3114-4076-9eab-f91b55a0d347","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Külföldi diplomaták Donald Trump hivatalban lévő amerikai elnök ismételt győzelmére számítanak a 2020-as választásokon - összegezte tapasztalatait vasárnap közölt riportjában a Politico című lap. ","shortLead":"Külföldi diplomaták Donald Trump hivatalban lévő amerikai elnök ismételt győzelmére számítanak a 2020-as választásokon...","id":"20190818_Politico_kulfoldi_diplomatak_Donald_Trump_gyozelmere_szamitanak_a_2020as_valasztasokon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2e3ecf6a-3114-4076-9eab-f91b55a0d347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"526506cb-29e5-4031-a8d3-9501df95c5b2","keywords":null,"link":"/vilag/20190818_Politico_kulfoldi_diplomatak_Donald_Trump_gyozelmere_szamitanak_a_2020as_valasztasokon","timestamp":"2019. augusztus. 18. 21:52","title":"Politico: külföldi diplomaták Donald Trump győzelmére számítanak a 2020-as választásokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"628ad677-3dc3-4ff0-93ca-fe9d050c8c85","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A bútorok, informatikai eszközök és az albérletek kerülnek sokba.","shortLead":"A bútorok, informatikai eszközök és az albérletek kerülnek sokba.","id":"20190817_Millios_hiteleket_veszunk_fel_az_iskolakezdes_elott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=628ad677-3dc3-4ff0-93ca-fe9d050c8c85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f94812b7-1344-4185-92b2-0a3d272d2c41","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190817_Millios_hiteleket_veszunk_fel_az_iskolakezdes_elott","timestamp":"2019. augusztus. 17. 18:11","title":"Milliós hiteleket veszünk fel az iskolakezdés előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"232fb845-91ae-4204-b503-a592f0989a61","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Szórványos, kis létszámú tiltakozásokat tartottak szombaton orosz ellenzéki aktivisták Moszkvában, melyeken a résztvevők szabad választásokat és a korábban őrizetbe vett tiltakozók szabadon engedését követelték.","shortLead":"Szórványos, kis létszámú tiltakozásokat tartottak szombaton orosz ellenzéki aktivisták Moszkvában, melyeken...","id":"20190817_Ujabb_tuntetesek_Moszkvaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=232fb845-91ae-4204-b503-a592f0989a61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86c57574-1937-45b1-9e8b-921e694620d2","keywords":null,"link":"/vilag/20190817_Ujabb_tuntetesek_Moszkvaban","timestamp":"2019. augusztus. 17. 16:24","title":"Újabb tüntetések Moszkvában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0908baf0-2904-45ba-a245-0ab096de1de0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Újabb részleteket mesélt Galbács Mihály gyulai, már csak volt fideszes politikus a Partizánnak, például azt, ki az a helyi politikusokhoz rokoni szállal is kötődő vállalkozó, aki 2010 óta tarol a tendereken, és azt is, hogy változott meg Gyula 2010 után.","shortLead":"Újabb részleteket mesélt Galbács Mihály gyulai, már csak volt fideszes politikus a Partizánnak, például azt, ki...","id":"20190818_Galbacsi_meg_jobban_kitalal_Gyula","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0908baf0-2904-45ba-a245-0ab096de1de0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e733f95-3a32-4460-98e2-15d895d0ca6c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190818_Galbacsi_meg_jobban_kitalal_Gyula","timestamp":"2019. augusztus. 18. 15:40","title":"\"Egy cég nyerte a tenderek 90%-át\" - még jobban kitálal a gyulai exfideszes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dea45a0-1826-4940-a2d8-63ae95afa4e4","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"The Transformer. Vagyis: Az átváltozó – ez Paul Lendvai Orbánról szóló cikkének címe. A magyar miniszterelnök újfent autokraták társaságába keveredett. Most a világ egyik legelismertebb külpolitikai lapja, a Foreign Affairs sorolja a világ diktátorai közé.","shortLead":"The Transformer. Vagyis: Az átváltozó – ez Paul Lendvai Orbánról szóló cikkének címe. A magyar miniszterelnök újfent...","id":"20190817_Paul_Lendvai_Orban_a_demokracia_vedelmezojebol_a_demokracia_halalanak_szerzoje_lett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3dea45a0-1826-4940-a2d8-63ae95afa4e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be6bdeef-26fb-4ff7-87aa-3db4c275fede","keywords":null,"link":"/itthon/20190817_Paul_Lendvai_Orban_a_demokracia_vedelmezojebol_a_demokracia_halalanak_szerzoje_lett","timestamp":"2019. augusztus. 17. 13:26","title":"Paul Lendvai: Orbán a demokrácia védelmezőjéből a demokrácia halálának szerzője lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]