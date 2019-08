Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3e6e070f-d6fe-4893-900e-a3f1900fb821","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Craiova elleni, botrányos véget ért Európa Liga-meccsről döntött a szövetség etikai bizottsága.","shortLead":"A Craiova elleni, botrányos véget ért Európa Liga-meccsről döntött a szövetség etikai bizottsága.","id":"20190826_budapest_honved_craiova_europa_liga_uefa_etikai_bizottsag_birsag_szektorbezaras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3e6e070f-d6fe-4893-900e-a3f1900fb821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3aab5684-d060-464b-bf33-3d851e76efe0","keywords":null,"link":"/sport/20190826_budapest_honved_craiova_europa_liga_uefa_etikai_bizottsag_birsag_szektorbezaras","timestamp":"2019. augusztus. 26. 19:31","title":"Keményen megbüntette a Honvédot az UEFA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56714854-964e-4809-9769-d7912a4ef40e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hibrid hajtásláncú luxusautót első körben Oroszországban lehet megvásárolni, de az Aurus több más piacon is meg kíván jelenni.","shortLead":"A hibrid hajtásláncú luxusautót első körben Oroszországban lehet megvásárolni, de az Aurus több más piacon is meg kíván...","id":"20190826_78_millio_forint_a_putyinfele_limuzin_alapara_megnyilt_az_elso_szalon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56714854-964e-4809-9769-d7912a4ef40e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40b0bfb2-2743-4fe0-a5a8-80ea0664197e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190826_78_millio_forint_a_putyinfele_limuzin_alapara_megnyilt_az_elso_szalon","timestamp":"2019. augusztus. 26. 11:21","title":"78 millió forint a Putyin-féle limuzin alapára, megnyílt az első szalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32879eb4-2815-4efb-9add-1541cacd7c83","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Indonézia délkeleti részén fekvő Kelet-Kalimantan tartományban, Borneó szigetén lesz az ország új fővárosa a mostani Jakarta helyett – jelentette be hétfőn az állami televízióban Joko Widodo államfő.","shortLead":"Az Indonézia délkeleti részén fekvő Kelet-Kalimantan tartományban, Borneó szigetén lesz az ország új fővárosa a mostani...","id":"20190826_indonezia_fovaros_jakarta_koltozes_borneo_foldrenges","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=32879eb4-2815-4efb-9add-1541cacd7c83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"419c4fa8-bc4f-4e05-b7fe-c7492f17e8e7","keywords":null,"link":"/vilag/20190826_indonezia_fovaros_jakarta_koltozes_borneo_foldrenges","timestamp":"2019. augusztus. 26. 19:52","title":"Borneóra költöztetik Indonézia fővárosát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19f287a1-d39a-4da2-ab9c-d0f0cf45f811","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"12 év után házasodott újra a skóciai pár.","shortLead":"12 év után házasodott újra a skóciai pár.","id":"20190825_Egy_ferfi_elfelejtette_hogy_hazas_ezert_ujra_elvette_a_feleseget","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=19f287a1-d39a-4da2-ab9c-d0f0cf45f811&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9c00af8-3f7a-4204-a2ba-cac8946a1388","keywords":null,"link":"/elet/20190825_Egy_ferfi_elfelejtette_hogy_hazas_ezert_ujra_elvette_a_feleseget","timestamp":"2019. augusztus. 25. 20:43","title":"Egy férfi elfelejtette, hogy házas, ezért újra elvette a feleségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b332e5bd-4664-4330-a572-9659f9478c97","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sallai Róbert Benedeket rengetegen győzködték Túrkevén.","shortLead":"Sallai Róbert Benedeket rengetegen győzködték Túrkevén.","id":"20190826_Polgarmesterjeloltkent_indul_a_balhes_exLPMs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b332e5bd-4664-4330-a572-9659f9478c97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6a7e782-3f5c-4498-ab9a-8dedf995beda","keywords":null,"link":"/itthon/20190826_Polgarmesterjeloltkent_indul_a_balhes_exLPMs","timestamp":"2019. augusztus. 26. 14:38","title":"Polgármester lenne a balhés ex-LMP-s","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"175e1044-a3b0-4fa3-9e86-641a574ad8df","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ismét feltűnik a kormány bizalmát élvező Balogh Sándor, a nemzeti vagyon kezeléséért felelős miniszter volt férjének neve egy gazdasági bűncselekményhez kapcsolódó ügy környékén.

","shortLead":"Ismét feltűnik a kormány bizalmát élvező Balogh Sándor, a nemzeti vagyon kezeléséért felelős miniszter volt férjének...","id":"20190827_Atlatszo_A_vizes_vbt_rendezo_ceg_gazdasagi_vezetoje_is_erintett_lehet_egy_NAVos_korrupcios_ugyben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=175e1044-a3b0-4fa3-9e86-641a574ad8df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dff869d-dbfa-4432-b52c-12a0285b25e0","keywords":null,"link":"/itthon/20190827_Atlatszo_A_vizes_vbt_rendezo_ceg_gazdasagi_vezetoje_is_erintett_lehet_egy_NAVos_korrupcios_ugyben","timestamp":"2019. augusztus. 27. 10:51","title":"Átlátszó: A vizes vb-t rendező cég gazdasági vezetője is érintett lehet egy NAV-os vesztegetési ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"318582b2-7356-447a-b871-893e0f23bbc6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Panasonic fényképezős portfóliójának zászlóshajója a profiknak szánt Lumix S1R-t, benne sok olyan fejlesztéssel, melyet ez a szegmens megkövetel. Leteszteltük, mire képes.","shortLead":"A Panasonic fényképezős portfóliójának zászlóshajója a profiknak szánt Lumix S1R-t, benne sok olyan fejlesztéssel...","id":"20190825_lumix_s1r_teszt_milc_fenykepezogep","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=318582b2-7356-447a-b871-893e0f23bbc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eab574ca-58f6-4f88-a09c-546efee07f5f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190825_lumix_s1r_teszt_milc_fenykepezogep","timestamp":"2019. augusztus. 25. 20:00","title":"Teszten az abszolút profi fényképező, a Lumix S1R – nem pehelysúlyú versenyző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a0f261e-c663-4b92-96db-18d85aa99a25","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A sertéspestis tombol Kínában, és ez világszerte felnyomta a sertéshús árát. ","shortLead":"A sertéspestis tombol Kínában, és ez világszerte felnyomta a sertéshús árát. ","id":"20190826_Komolyan_meg_fog_dragulni_a_serteshus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0a0f261e-c663-4b92-96db-18d85aa99a25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33f0cb17-e055-4384-ad94-1daa6f63f9ec","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190826_Komolyan_meg_fog_dragulni_a_serteshus","timestamp":"2019. augusztus. 26. 07:11","title":"Komolyan meg fog drágulni a sertéshús","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]