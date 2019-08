Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2d1745b3-8b3f-4690-bce5-55d1da4475a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kitört a háború az önkormányzati választások előtt.","shortLead":"Kitört a háború az önkormányzati választások előtt.","id":"20190829_Egymasnak_esett_a_Fidesz_es_a_KDNP_Balatonfureden","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d1745b3-8b3f-4690-bce5-55d1da4475a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50c23d4d-3036-47e5-ae4e-a863f85856de","keywords":null,"link":"/itthon/20190829_Egymasnak_esett_a_Fidesz_es_a_KDNP_Balatonfureden","timestamp":"2019. augusztus. 29. 05:30","title":"Egymásnak esett a Fidesz és a KDNP Balatonfüreden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a9a7276-5bba-4bf5-94dd-9c578fc149cc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A független képviselő még nem tudja, melyik pártban folytatja.","shortLead":"A független képviselő még nem tudja, melyik pártban folytatja.","id":"20190829_Szel_Bernadett_Mara_hevertem_ki_amit_az_LMPben_kaptam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3a9a7276-5bba-4bf5-94dd-9c578fc149cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bafc45d4-7316-4370-ba93-9abc1973002e","keywords":null,"link":"/itthon/20190829_Szel_Bernadett_Mara_hevertem_ki_amit_az_LMPben_kaptam","timestamp":"2019. augusztus. 29. 09:23","title":"Szél Bernadett: Mára hevertem ki, amit az LMP-ben kaptam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74f0032d-03e3-4471-90aa-488f2a6884fb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem szeretné, hogy ügyfelei hátrányba kerüljenek, ezért később tartja meg szokásos karbantartási munkálatait egy norvég szolgáltató. Azt sem titkolták, hogy mindez a World of Wacraft Classic miatt van.","shortLead":"Nem szeretné, hogy ügyfelei hátrányba kerüljenek, ezért később tartja meg szokásos karbantartási munkálatait egy norvég...","id":"20190829_netszolgaltato_karbantartas_world_of_warcraft_classic","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=74f0032d-03e3-4471-90aa-488f2a6884fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d26abfa-1a80-4e52-9fcc-13ca65482755","keywords":null,"link":"/tudomany/20190829_netszolgaltato_karbantartas_world_of_warcraft_classic","timestamp":"2019. augusztus. 29. 13:03","title":"Elhalasztotta a karbantartását egy norvég netszolgáltató az új World of Warcraft miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"065f0801-5352-40df-800b-de90392924c5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Jöhet a no deal Brexit.","shortLead":"Jöhet a no deal Brexit.","id":"20190828_Jovahagyta_a_kiralyno_a_brit_parlament_felfuggeszteset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=065f0801-5352-40df-800b-de90392924c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e65d0dca-0991-47ad-8283-844a4a808f2e","keywords":null,"link":"/vilag/20190828_Jovahagyta_a_kiralyno_a_brit_parlament_felfuggeszteset","timestamp":"2019. augusztus. 28. 16:16","title":"Jóváhagyta a királynő a brit parlament felfüggesztését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"805ccdf6-8d86-4c99-a4cc-71b27b1b9330","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A biztosok jelölésének határideje hétfőn lejárt, az Európai Bizottság elnöke a héten hozzá is látott a testület összeállításának. ","shortLead":"A biztosok jelölésének határideje hétfőn lejárt, az Európai Bizottság elnöke a héten hozzá is látott a testület...","id":"20190828_Mar_meg_is_hallgatta_Trocsanyit_Ursula_von_der_Leyen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=805ccdf6-8d86-4c99-a4cc-71b27b1b9330&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87c60c77-b0b7-4dc4-89bb-6a01e3a813e5","keywords":null,"link":"/itthon/20190828_Mar_meg_is_hallgatta_Trocsanyit_Ursula_von_der_Leyen","timestamp":"2019. augusztus. 28. 15:58","title":"Már meg is hallgatta Trócsányit Ursula von der Leyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5b7a0a8-eb51-499c-958e-75889bb62c02","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ingatlanár-robbanásnak talán vége, de ettől még nem lesz könnyebb saját lakáshoz jutni.","shortLead":"Az ingatlanár-robbanásnak talán vége, de ettől még nem lesz könnyebb saját lakáshoz jutni.","id":"20190828_Hiaba_a_tamogatasok_es_a_jo_hitelek_komoly_feladvany_sajat_lakast_venni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e5b7a0a8-eb51-499c-958e-75889bb62c02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d50fecb-fe49-4908-a0cf-4a388ed22483","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190828_Hiaba_a_tamogatasok_es_a_jo_hitelek_komoly_feladvany_sajat_lakast_venni","timestamp":"2019. augusztus. 28. 11:05","title":"Hiába a támogatások és a jó hitelek, komoly feladvány saját lakást venni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c9c5927-00ed-42f8-996c-66de5b4f538b","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A vállalkozó trükközött, hogy elkerülje az útdíj megfizetését. ","shortLead":"A vállalkozó trükközött, hogy elkerülje az útdíj megfizetését. ","id":"20190828_Tobb_mint_22_millio_forintos_utdijcsalast_deritett_fel_a_NAV","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c9c5927-00ed-42f8-996c-66de5b4f538b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27b2cb3a-9b2f-42d4-bafa-289a0b9be972","keywords":null,"link":"/cegauto/20190828_Tobb_mint_22_millio_forintos_utdijcsalast_deritett_fel_a_NAV","timestamp":"2019. augusztus. 28. 21:10","title":"Több mint 2,2 millió forintos útdíjcsalást derített fel a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdf3e70b-8e93-4946-b410-6baadf9b406e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"2021 végétől jöhet az újfajta határvédelmi rendszer.","shortLead":"2021 végétől jöhet az újfajta határvédelmi rendszer.","id":"20190828_Robotokkal_erositene_a_kormany_a_hatarvedelmet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bdf3e70b-8e93-4946-b410-6baadf9b406e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6a29590-98ba-4c43-93ae-e2ba1261932b","keywords":null,"link":"/itthon/20190828_Robotokkal_erositene_a_kormany_a_hatarvedelmet","timestamp":"2019. augusztus. 28. 06:08","title":"Robotokkal erősítené a kormány a határvédelmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]