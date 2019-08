Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"79dec512-8015-48b3-ae94-d1d28ef65c44","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A földi kiszolgálásért felelős Malév Ground Handling Zrt. ellen érkezett feljelentés a rendőrséghez.\r

","shortLead":"A földi kiszolgálásért felelős Malév Ground Handling Zrt. ellen érkezett feljelentés a rendőrséghez.\r

","id":"20190829_feljelentes_wizz_air_lehuzas_utasfelvetel_brfk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=79dec512-8015-48b3-ae94-d1d28ef65c44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"767ad974-abd6-44a7-8573-8649dc12c1bb","keywords":null,"link":"/itthon/20190829_feljelentes_wizz_air_lehuzas_utasfelvetel_brfk","timestamp":"2019. augusztus. 29. 07:15","title":"Feljelentették a céget, amelyik lehúzza a Wizz Air utasait\t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4430a663-5052-4457-af62-1b4f4414d417","c_author":"HVG Extra A Nő","category":"brandchannel","description":"Izraelben az állam és a társadalom alapvetően partner a munka és a család összeegyeztetésében. Talán ennek is köszönhető nők határozott jelenléte a munkaerőpiacon, miközben a születésszám kifejezetten magas.","shortLead":"Izraelben az állam és a társadalom alapvetően partner a munka és a család összeegyeztetésében. Talán ennek is...","id":"20190828_Sok_gyerek_sok_munka_anyak_az_izraeli_munkaeropiacon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4430a663-5052-4457-af62-1b4f4414d417&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8ed20e5-dcf7-4101-93b7-739387df0ba6","keywords":null,"link":"/brandchannel/20190828_Sok_gyerek_sok_munka_anyak_az_izraeli_munkaeropiacon","timestamp":"2019. augusztus. 28. 09:30","title":"Sok gyerek, sok munka: anyák az izraeli munkaerőpiacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"HVG Extra A Nő","c_partnerlogo":"7d7b7363-e571-4fe7-99c3-a7225075db95","c_partnertag":"hvgextrano"},{"available":true,"c_guid":"1458fe5d-0212-4ab7-b27d-d00555d2f44a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Felfrissített külsővel és modernizált technikával érkezett meg a Subaru kompakt modelljének új kiadása. ","shortLead":"Felfrissített külsővel és modernizált technikával érkezett meg a Subaru kompakt modelljének új kiadása. ","id":"20190829_udvozlet_japanbol_ime_az_uj_subaru_imprezza","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1458fe5d-0212-4ab7-b27d-d00555d2f44a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69fecdb2-358b-4e37-a91e-c309566b00a2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190829_udvozlet_japanbol_ime_az_uj_subaru_imprezza","timestamp":"2019. augusztus. 29. 13:21","title":"Üdvözlet Japánból: íme az új Subaru Impreza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8743b4ab-05b2-483d-b311-e1aa2c3b4fdd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három alapítvány alapítói jogköreit vonták meg a minisztertől.","shortLead":"Három alapítvány alapítói jogköreit vonták meg a minisztertől.","id":"20190828_Ujabb_teruleteket_veszitett_el_Kasler_Miklos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8743b4ab-05b2-483d-b311-e1aa2c3b4fdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b07f8082-f633-405e-b5e9-db9b5c516c45","keywords":null,"link":"/itthon/20190828_Ujabb_teruleteket_veszitett_el_Kasler_Miklos","timestamp":"2019. augusztus. 28. 08:07","title":"Újabb területeket veszített el Kásler Miklós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7239b0f4-4f2b-4a02-a221-3358791803eb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Behajtást ígért az Antenna Hungária, de nem árulták el, hogy állnak.","shortLead":"Behajtást ígért az Antenna Hungária, de nem árulták el, hogy állnak.","id":"20190828_Nem_fizettek_ki_a_vizes_vb_szervezoi_23_milliard_forintot_egy_allami_cegnek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7239b0f4-4f2b-4a02-a221-3358791803eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ade3665c-f2a5-48a7-b7a3-9a7eb64dc8ba","keywords":null,"link":"/kkv/20190828_Nem_fizettek_ki_a_vizes_vb_szervezoi_23_milliard_forintot_egy_allami_cegnek","timestamp":"2019. augusztus. 28. 07:15","title":"Nem fizettek ki a vizes vb szervezői 2,3 milliárd forintot egy állami cégnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"789496c9-922e-49d9-90c4-58eff66fa58f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A lövések egy orosi apát és fiát érték, mindketten meghaltak.","shortLead":"A lövések egy orosi apát és fiát érték, mindketten meghaltak.","id":"20190828_Letartoztattak_a_nyiregyhazi_kettos_gyilkossag_gyanusitottjat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=789496c9-922e-49d9-90c4-58eff66fa58f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1396c5ae-a31e-4f0b-bef2-356d04291247","keywords":null,"link":"/itthon/20190828_Letartoztattak_a_nyiregyhazi_kettos_gyilkossag_gyanusitottjat","timestamp":"2019. augusztus. 28. 11:22","title":"Letartóztatták a nyíregyházi kettős gyilkosság gyanúsítottját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a449c59-2dc2-43a4-9b5a-ca608d7492e7","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Az amerikai elnök visszavenné az oroszokat a G7-be, de nem mindenki lelkesedik. Egy másik ötlete sem aratott osztatlan tetszést.","shortLead":"Az amerikai elnök visszavenné az oroszokat a G7-be, de nem mindenki lelkesedik. Egy másik ötlete sem aratott osztatlan...","id":"20190827_Ket_legyet_utne_egy_csapasra_Trump_a_jovo_evi_G7csuccsal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2a449c59-2dc2-43a4-9b5a-ca608d7492e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92441263-1f6a-4460-8eda-3948905c6946","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190827_Ket_legyet_utne_egy_csapasra_Trump_a_jovo_evi_G7csuccsal","timestamp":"2019. augusztus. 27. 16:35","title":"Két legyet ütne egy csapásra Trump a jövő évi G7-csúccsal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a7434f2-f0f4-4d67-ba5f-4b476ed11cea","c_author":"Lengyel Miklós","category":"vilag","description":"Miután a baloldal is felfüggesztette kétségeit, immár nincsen akadálya annak, hogy Sergio Mattarella olasz államfő újra Giuseppe Contét kérje fel a kormányalakításra Rómában.","shortLead":"Miután a baloldal is felfüggesztette kétségeit, immár nincsen akadálya annak, hogy Sergio Mattarella olasz államfő újra...","id":"20190828_salvini_conte_olaszorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2a7434f2-f0f4-4d67-ba5f-4b476ed11cea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a44f7da3-4720-41b1-a2ed-f238a2e8b8c7","keywords":null,"link":"/vilag/20190828_salvini_conte_olaszorszag","timestamp":"2019. augusztus. 28. 14:53","title":"Csodafegyvernek hitte Salvini a kormánybuktatást, most mégis ő láthatja kárát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]