Régóta mondják, de csak mert régóta igaz, hogy uniformizálódott az okostelefonok piaca. A legnépszerűbb gyártók készülékeit egyre nehezebb megkülönböztetni egymástól, ezért aztán a Honornál például úgy gondolkoznak, hogy egy-egy új készülékszín bevezetése már bátor újításnak számít. Az Asus egy trükkös, előugró kamerával tette emlékezetessé idei csúcstelefonját. A Samsung pedig évek óta az érintőceruzára esküszik, amelyről a mobilvilágban mára mindenkinek a Galaxy Note-széria jut eszébe. Voltak ugyan a konkurens gyártóktól is hasonló próbálkozások, de a legnépszerűbb továbbra is a Samsung ceruzás mobilja, melyből idén már a kilencedik évadot tűzte műsorra a gyártó, ezt leplezték le a magyar idő szerint szerda este, New Yorkban tartott Unpacked-eseményen.

A széria történetében korábban volt már rá példa, hogy a Samsung kétféle Note-ot mutasson be egyszerre: 2014-ben a Note4 mellett előkerült az oldalra lenyúló képernyős Note Edge is. Ezúttal ismét két Note-ot mutatott be a Samsung, ám a Note10 és a Note10+ nem kialakításában, hanem – ahogy a nevezéktanból is sejthető – alapvetően méretében tér el egymástól. A dél-koreai vállalat kutatásai szerint ugyanis sokan vannak, akik szívesen kipróbálnák a ceruzás telefonozást, viszont a Note-széria hatalmas méretei miatt inkább nem tesznek erre kísérletet. Idén ők kapnak egy kis biztatást a Samsungtól.

Méretek, gigabájtok, megapixelek

A hazai piacra fénylő prizma (világos, átmenetes) és fekete színben érkező készülékek közül a Note10 egy 6,3 hüvelykes AMOLED képernyőt kapott, míg a Note10+ egy 6,8 colos panellel rendelkezik. Egymás mellé téve a különbség látványos, de tény, hogy mindkét készülék óriási – ez már kezdetektől a Note-széria fontos jellemzője. Az alapmodell felbontását meghagyták Full HD+, azaz 1080x2280 pixel részletességűnek, míg a nagyobb testvér már 2K-s (1440x3040) panellel érkezik.

Ugyan mindkét modellben ugyanaz a 7 nanométeres gyártástechnológiával készült Samsung Exynos 9825 chip működik és eszi az energiát, a Note10+ nagyobb képátlója, főleg nagyobb felbontás mellett nagyobb fogyasztást is jelent. Éppen ezért ebbe az erősebb kiadásba egy 4300 mAh kapacitású akkumulátor került, a Samsung történetének eddigi legnagyobbja. A sima Note10 tulajdonosainak 3500 mAh-es akkuval kell majd beérniük. Ide kapcsolódik, hogy bár mindkét telefon mellé egy 25W-os töltőt csomagol a Samsung, a nagyobb modell támogatja a 45W-os technológiát is. Egy külön megvásárolható gyorstöltővel tehát még rövidebb idő alatt, a gyártó ígérete szerint bő egy órán belül nulláról százra tölthető a 4300 mAh-es aksi.

Míg a Note10-ből csak 256 gigás belső tárhellyel szerelt, tovább nem bővíthető kiadást jelentettek be, a Note10+ esetében csak az alapmodell lesz ennyi, de opcionálisan 512 gigás is kérhető. Sőt, a készülékekből 5G-s verziót is bejelentettek – melyek itthonra majd csak valamikor ősszel jönnek, a szolgáltatás indulása függvényében –, az 5G-s Note10+ pedig már 1 TB-os tárhellyel is kérhető lesz, amely ráadásul akár 1 TB-os memóriakártyával is bővíthető lesz – szóval a gyártó az extrém nagy helyigényű felhasználókra is gondolt.

Különbség van még a kamerában is: lényegében mindkét modell a tavaszi S10-ek 12+12+16 megapixeles kamerarendszerét kapta meg (picit jobb telefotós rekeszértékkel), a Note10+-ba egy mélységérzékelésre szolgáló ToF lencse is került. A Samsung ezt Depth Visionnek hívja, és például ennek köszönhető az, hogy a mostanában (főleg a portrémódban) divatos háttérelmosás már videók esetében is működik. De a Note10+ kamerája azt is meg tudja oldani, hogy a fotón vagy akár videón is csak egy ember legyen színes, minden más fekete-fehér maradjon a felvételen.

8 óra munka, 8 óra szórakozás

Minden más tekintetében ugyanazt tudja a két telefon, melyek legfontosabb megkülönböztetőjegye a piacon a már emlegetett érintőceruza. Hogy ez mennyire kényelmes, az véleményes. Az új gesztusokkal erősített, távirányítóként, jegyzetelésre szolgáló írószerszámként és digitális rajzeszközként is egyre profibb kiegészítőért valaki évek óta odavan. Mások megtanultak már úgy gépelni mobilon is, hogy sokkal gyorsabban jegyzetelnek gombokkal, mint kézírással. Nem tennénk igazságot, mindkét út járható, de az kétségtelen, hogy az előbbi utat követőknek ma nem igazán érdemes mást választaniuk, mint az évről-évre fejlettebb ceruzafunkciókkal bíró Note-okat. Amely jegyzettömbös (Notes) alkalmazása egyébként képes a kézzel a képernyőre írt szöveget írottá alakítani.

Amelyeknél továbbra is fontosnak tartott a Samsung, hogy a játékosok is felfigyeljenek rájuk. Éppen ezért állapodtak meg az Activisionnel, és a Note10 a hamarosan érkező mobilos Call of Duty hivatalos készüléke. Ez játékbéli extrákkal jár a felhasználóknak. Ahogy a már letölthető Harry Potter: Wizards Unite játék esetében is. Ez a Pokémon GO alkotóinak műve, csak a zsebszörnyekre vadászás helyett ebben varázsolgatni kell. Itt szeretnénk rá mindenkit emlékeztetni, hogy a Note10 “szuperfegyvere” a telefon jobb alsó sarkából kihúzható érintőceruza. Avagy egy pálca. Ez pedig egy Harry Potter-játék. Talán már értik, miért lehet annyira varázslatos ez az együttállás egy kiterjesztett valóságra alapuló játék esetén.

Szintén a szórakozáshoz kapcsolódó extra, hogy miközben alapjáraton egy hónapon át lehet ingyen használni az egyébként havi 1490 forintba kerülő YouTube Premiumot, a Note10-et vásárlók 4 hónapot át kapják a reklámmentességet és más überfunkciókat.

Aki dolgozna (is) a készülékeken, annak jöhet kapóra a Note-család új tagjaiba is beszerelt DeX-képesség, amelyen egy teljes értékű Ubuntu linux futtatható. Ez ezért hasznos, mert ha a telefont egy monitorhoz és egy billentyűzethez csatlakoztatjuk, akkor a jól megszokott (asztali) számítógépes felületen dolgozhatunk tovább.

Mennyibe fog kerülni?

A ceruzás S10-ként is meghatározható Galaxy Note10-ért alapáron 330 ezer forintot kér majd el a Samsung. Ezért cserébe egy 8 GB RAM-os, 256 GB tárhelyes verziót adnak. A Note10+-ban már 12 GB RAM van – aki 256 gigányi tárhelyet választ mellé, annak 380 ezer forintot kell kifizetnie, aki 512 gigát, annak pedig majd 415 ezer forintot. Ez utóbbi kiadás várhatóan csak október közepétől lesz kapható a hazai piacon. A ma estétől előrendelhető alapmodellek augusztus 23-án kerülnem a polcokra. Az előrendelők 30 ezer forintos pluszkedvezmény kapnak, ha beadják saját korábbi mobiljukat, ami – modelltől és állapottól függően – további 100-150 ezer forinttal csökkentheti a Note10-ek vételárát.

