[{"available":true,"c_guid":"2d1745b3-8b3f-4690-bce5-55d1da4475a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kitört a háború az önkormányzati választások előtt.","shortLead":"Kitört a háború az önkormányzati választások előtt.","id":"20190829_Egymasnak_esett_a_Fidesz_es_a_KDNP_Balatonfureden","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d1745b3-8b3f-4690-bce5-55d1da4475a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50c23d4d-3036-47e5-ae4e-a863f85856de","keywords":null,"link":"/itthon/20190829_Egymasnak_esett_a_Fidesz_es_a_KDNP_Balatonfureden","timestamp":"2019. augusztus. 29. 05:30","title":"Egymásnak esett a Fidesz és a KDNP Balatonfüreden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed997f04-4207-4af7-a057-2226ac8c2554","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az énekes a hatodik stúdióalbumával turnézik, április elsején lép fel Magyarországon, a Budapest Arénában. ","shortLead":"Az énekes a hatodik stúdióalbumával turnézik, április elsején lép fel Magyarországon, a Budapest Arénában. ","id":"20190830_Jovore_Budapesten_koncertezik_James_Blunt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed997f04-4207-4af7-a057-2226ac8c2554&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"472d5c37-7166-42d9-af30-b70c788c0e72","keywords":null,"link":"/kultura/20190830_Jovore_Budapesten_koncertezik_James_Blunt","timestamp":"2019. augusztus. 30. 10:01","title":"Jövőre Budapesten koncertezik James Blunt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1088a50-4d9d-4e6c-9d10-9b9af44a186e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Vállalkozóktól kért pénzt a jóindulatú eljárásért. Tizenkét év is járhat érte.","shortLead":"Vállalkozóktól kért pénzt a jóindulatú eljárásért. Tizenkét év is járhat érte.","id":"20190830_Korrupt_adoellenort_tartoztattak_le","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a1088a50-4d9d-4e6c-9d10-9b9af44a186e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aae08cff-9bf3-4c57-b825-ce22fc4eab7b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190830_Korrupt_adoellenort_tartoztattak_le","timestamp":"2019. augusztus. 30. 09:53","title":"Korrupt adóellenőrt tartóztattak le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18636a43-0506-44ec-a811-0db9226b638e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A svéd környezetvédő aktivista, Greta Thunberg egy vitorlással szelte át az Atlanti-óceánt, hogy ne terhelje a környezetet, miközben a New York-i ENSZ-gyűlésre utazik.","shortLead":"A svéd környezetvédő aktivista, Greta Thunberg egy vitorlással szelte át az Atlanti-óceánt, hogy ne terhelje...","id":"20190829_greta_thunberg_vitorlas_new_york_ensz_csucs_klimavaltozas_donald_trump","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=18636a43-0506-44ec-a811-0db9226b638e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"625c5880-2dcf-4f29-ac1a-4dc85310384b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190829_greta_thunberg_vitorlas_new_york_ensz_csucs_klimavaltozas_donald_trump","timestamp":"2019. augusztus. 29. 11:03","title":"Greta Thunberg megérkezett hajójával New Yorkba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edb6bfec-3efa-48fa-a1ca-8d142863ea14","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai haderő új, tizenegyedik harci parancsnokságát egy négycsillagos tábornokra bízta Trump.","shortLead":"Az amerikai haderő új, tizenegyedik harci parancsnokságát egy négycsillagos tábornokra bízta Trump.","id":"20190830_Hivatalos_az_USA_urparancsnoksaga","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=edb6bfec-3efa-48fa-a1ca-8d142863ea14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ece1eac2-c3f2-4c07-b090-93a67e61dee2","keywords":null,"link":"/vilag/20190830_Hivatalos_az_USA_urparancsnoksaga","timestamp":"2019. augusztus. 30. 05:06","title":"Hivatalos az USA űrparancsnoksága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74bb72e6-8b00-4281-bf57-cfe3f1cb05cf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japán gyártó apró terepjárójába beletoldottak egy keveset, és így elfér rajta két extra ajtó.","shortLead":"A japán gyártó apró terepjárójába beletoldottak egy keveset, és így elfér rajta két extra ajtó.","id":"20190830_egeszen_jol_mutat_az_5ajtos_suzuki_jimny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=74bb72e6-8b00-4281-bf57-cfe3f1cb05cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eab90282-fac3-4ff9-892f-531e199d2852","keywords":null,"link":"/cegauto/20190830_egeszen_jol_mutat_az_5ajtos_suzuki_jimny","timestamp":"2019. augusztus. 30. 08:21","title":"Egészen jól mutat az 5 ajtós Suzuki Jimny","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"973cdff0-d471-45d6-8acc-9b45ce4302e8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új, prémium szolgáltatást indít a viselhető okoseszközeiről ismert Fitbit. A cég azoknak készíti újdonságát, akik úgy érzik, rájuk férne egy kis extra figyelem.","shortLead":"Új, prémium szolgáltatást indít a viselhető okoseszközeiről ismert Fitbit. A cég azoknak készíti újdonságát, akik...","id":"20190829_fitbit_premium_versa_2_okosora_egeszseges_eletmod_alvastippek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=973cdff0-d471-45d6-8acc-9b45ce4302e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d65ff1f3-96cd-4bbf-86e8-241756669e74","keywords":null,"link":"/tudomany/20190829_fitbit_premium_versa_2_okosora_egeszseges_eletmod_alvastippek","timestamp":"2019. augusztus. 29. 12:23","title":"Ha Fitbit van a csuklóján, hamarosan prémium szolgáltatást kérhet hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78c8fbcd-b198-4112-bc6f-6636059729a6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A James Webb űrtávcső a kozmikus poron is képes átlátni, de távoli galaxisok is kémlelhetők vele. Az összeszerelés két évtizedébe telt a NASA-nak, miközben felfoghatatlan pénzt költöttek el rá.","shortLead":"A James Webb űrtávcső a kozmikus poron is képes átlátni, de távoli galaxisok is kémlelhetők vele. Az összeszerelés két...","id":"20190830_nasa_hubble_james_webb_urtavcso","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=78c8fbcd-b198-4112-bc6f-6636059729a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f13faba-445a-4174-8b96-55213e27d1e6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190830_nasa_hubble_james_webb_urtavcso","timestamp":"2019. augusztus. 30. 10:03","title":"20 évnyi szerelgetés után a NASA összerakta a Hubble utódját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]