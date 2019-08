Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b5f5d32f-0aa2-4e72-8294-6e093edfd6e0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több internetes támadást regisztrált az utóbbi időszakban a Kaspersky, mint az előző év hasonló időszakában, aminek következtében a nemzetközi helyzetünk is romlott. A cég szerint továbbra is böngészőn keresztül jön a legtöbb kísérlet.","shortLead":"Több internetes támadást regisztrált az utóbbi időszakban a Kaspersky, mint az előző év hasonló időszakában, aminek...","id":"20190828_kaspersky_security_bulletin_jelentes_internetes_veszelyek_tamadas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b5f5d32f-0aa2-4e72-8294-6e093edfd6e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af604450-5bd8-42b4-b39b-d02a21f6a2a3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190828_kaspersky_security_bulletin_jelentes_internetes_veszelyek_tamadas","timestamp":"2019. augusztus. 28. 17:03","title":"Nagyobb veszélyben vannak a magyar internetezők, mint korábban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a60599e5-e83e-4cf2-881c-37d12dbdf55e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy ausztrál programozónak dollármilliárdokat kell kifizetnie egykori munkatársa családjának.","shortLead":"Egy ausztrál programozónak dollármilliárdokat kell kifizetnie egykori munkatársa családjának.","id":"20190828_A_vagyona_feletol_megfosztjak_az_embert_aki_azt_allitja_o_talalta_ki_a_bitcoint","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a60599e5-e83e-4cf2-881c-37d12dbdf55e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5129859c-a776-4baf-9275-907d81ee67ab","keywords":null,"link":"/tudomany/20190828_A_vagyona_feletol_megfosztjak_az_embert_aki_azt_allitja_o_talalta_ki_a_bitcoint","timestamp":"2019. augusztus. 28. 10:54","title":"A vagyona felétől megfosztják az embert, aki azt állítja, ő találta ki a bitcoint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b95efe9-d064-4446-86a4-e9d545078802","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A bánsági Egresen végzett ásatásokon rábukkantak két sírépítményre, melyek az uralkodó és neje kőszarkofágja feküdhetett. ","shortLead":"A bánsági Egresen végzett ásatásokon rábukkantak két sírépítményre, melyek az uralkodó és neje kőszarkofágja...","id":"20190828_Megtalalhattak_II_Andras_es_felesege_sirhelyenek_alapjat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0b95efe9-d064-4446-86a4-e9d545078802&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9acadea2-1461-4dda-a833-6c57c6f5d979","keywords":null,"link":"/elet/20190828_Megtalalhattak_II_Andras_es_felesege_sirhelyenek_alapjat","timestamp":"2019. augusztus. 28. 18:17","title":"Megtalálhatták II. András és felesége sírhelyének alapját - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de8ae0eb-3124-4179-b85c-ea57131d50f4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két magániskola is elindul, új korszakba lép a Magyar Posta, munkába áll Andy Vajna utóda – csak néhány dolog, ami most szeptembertől esedékes.","shortLead":"Két magániskola is elindul, új korszakba lép a Magyar Posta, munkába áll Andy Vajna utóda – csak néhány dolog, ami most...","id":"20190829_Tobb_jogszabaly_is_valtozik_mas_lesz_az_elet_szeptember_1tol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=de8ae0eb-3124-4179-b85c-ea57131d50f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db268a55-f3c3-4f35-8ee6-de4a09827613","keywords":null,"link":"/itthon/20190829_Tobb_jogszabaly_is_valtozik_mas_lesz_az_elet_szeptember_1tol","timestamp":"2019. augusztus. 29. 10:55","title":"Több jogszabály is változik, más lesz az élet szeptember 1-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aafa1005-f6e6-4877-a662-97c149efb2e5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A Ferencváros bejutott a labdarúgó Európa-liga csoportkörébe, mivel a selejtező utolsó, negyedik fordulójában az idegenbeli gól nélküli döntetlent követően a csütörtöki visszavágón 4-2-re legyőzte a litván Suduva együttesét.","shortLead":"A Ferencváros bejutott a labdarúgó Európa-liga csoportkörébe, mivel a selejtező utolsó, negyedik fordulójában...","id":"20190830_ELfotablara_jutott_a_Fradi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aafa1005-f6e6-4877-a662-97c149efb2e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a4baf8e-9ff3-42c1-83ca-f074afb20827","keywords":null,"link":"/sport/20190830_ELfotablara_jutott_a_Fradi","timestamp":"2019. augusztus. 30. 05:51","title":"EL-főtáblára jutott a Fradi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c99354c2-3d48-4ace-a619-f7530f41495f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megérkezett a Cayenne kistestvérének legerősebb, legsportosabb kivitele, melybe egy 2,9 literes biturbó motor került.","shortLead":"Megérkezett a Cayenne kistestvérének legerősebb, legsportosabb kivitele, melybe egy 2,9 literes biturbó motor került.","id":"20190829_itt_az_uj_porsche_macan_turbo_kompakt_divatterepjaro_440_loerovel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c99354c2-3d48-4ace-a619-f7530f41495f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efdb3173-1865-431c-aa3d-894e4cc3223b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190829_itt_az_uj_porsche_macan_turbo_kompakt_divatterepjaro_440_loerovel","timestamp":"2019. augusztus. 29. 08:21","title":"Itt az új Porsche Macan Turbo: kompakt divatterepjáró 440 lóerővel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"881c9793-4e70-46c2-907b-c45b30f72567","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Roman Polanskiról folyó vitával nyílt meg szerdán a Velencei Nemzetközi Filmfesztivál.","shortLead":"Roman Polanskiról folyó vitával nyílt meg szerdán a Velencei Nemzetközi Filmfesztivál.","id":"20190829_Roman_Polanskirol_folyo_vitaval_nyilt_meg_a_velencei_filmfesztival","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=881c9793-4e70-46c2-907b-c45b30f72567&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1174e2e2-9a84-4c6c-9e61-2c3381bd65b4","keywords":null,"link":"/kultura/20190829_Roman_Polanskirol_folyo_vitaval_nyilt_meg_a_velencei_filmfesztival","timestamp":"2019. augusztus. 29. 09:23","title":"Roman Polanskiról folyó vitával nyílt meg a velencei filmfesztivál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9011bbe-3e5e-433e-a17d-d3ded11b5ee0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"\"Szükségtelen politikai vitákra\" hivatkozva fújta le a sportcsarnokos-parkolóházas tervet az önkormányzat. ","shortLead":"\"Szükségtelen politikai vitákra\" hivatkozva fújta le a sportcsarnokos-parkolóházas tervet az önkormányzat. ","id":"20190829_Lefujtak_a_Szent_Janos_Korhaz_melle_tervezett_sportcsarnok_tervezeset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a9011bbe-3e5e-433e-a17d-d3ded11b5ee0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdb95934-b3e1-4e36-9b97-99cbdcd5224d","keywords":null,"link":"/itthon/20190829_Lefujtak_a_Szent_Janos_Korhaz_melle_tervezett_sportcsarnok_tervezeset","timestamp":"2019. augusztus. 29. 21:57","title":"Lefújták a Szent János Kórház mellé tervezett sportcsarnok tervezését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]