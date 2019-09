Alig egy hete tudtuk meg, hogy pontosan mikor érkezik a Huawei 2019-re szánt legerősebb mobilja: a Mate 30, illetve a Mate 30 Pro. A cég szeptember 19-én rántja majd le a leplet az okostelefonokról, amelyekről korábban már kiszivárgott néhány érdekes információ. Kiszivárgott már egy plakát, előtte pedig tokok és ahhoz renderelt képek kerültek ki a netre. Pletykáltak már a Pro akkumulátoráról és persze a kameráról is.

Most pedig itt az újabb adalék, amit ezúttal maga a Huawei tett közzé.

Egész pontosan két videóról van szó, amelyet egyfajta felvezetőnek szántak a marketingesek. A Huawei kissé sejtelmesen a "rethink", azaz az "újragondolva" üzenetet fogalmazta meg bennük, ami így első blikkre azért nagyon sok mindenre vonatkozhat. Ettől függetlenül az első videóban már láthatunk egy izgalmas részletet. Az utolsó képkockák egyikén felvillanó optikán a 20-35mm-es adat szerepel, ami a fókusztávolságra vonatkozik. Hogy ezt miért tették bele a Huawei marketingesei, egyelőre kérdés, eddig ugyanis nem ilyen adatról lehetett hallani.

A második videó már jóval látványosabb, és némileg informatívabb is. Ezek alapján az eddigieknél gyorsabb vezeték nélküli töltésre, valamint a rosszabb fényviszonyok között is szebb képekre számíthatunk majd. Emellett a slow-motion funkció javulását is várhatjuk, pláne úgy, hogy a korábban bejelentett Kirin 990-es processzor ennek használatát is támogatja majd.

A Huawei néhány napja jelentette be, hogy a Mate 30 készülékekbe az új csúcsprocesszor, a Kirin 990-es kerül majd. Ez egy nyolcmagos egységet jelent, amiben

két Cortex A76 mag (2,86 GHz),

két Cortex A76 mag (2,36 GHz),

négy Cortex 155 mag (1,96 GHz)

dolgozik majd.

A Huawei szerint ezzel nemcsak erősebb, de energiatakarékosabb is lesz a mobil, a chip ráadásul az 5G-s adatátvitelt is támogatja, ami a mesterséges intelligenciához kapcsolódó feladatoknál is komoly hatékonyságot jelenthet.

