[{"available":true,"c_guid":"06bf5e95-e9f6-4e7a-9f90-4b1227f2062f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Simán vesztett a magyar csapat az Eb harmadik csoportmeccsén.","shortLead":"Simán vesztett a magyar csapat az Eb harmadik csoportmeccsén.","id":"20190826_roplabda_magyar_valogatott_azerbajdzsan_europa_bajnoksag_vereseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=06bf5e95-e9f6-4e7a-9f90-4b1227f2062f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63c234d7-d48f-4075-8348-e45fcbf6b521","keywords":null,"link":"/sport/20190826_roplabda_magyar_valogatott_azerbajdzsan_europa_bajnoksag_vereseg","timestamp":"2019. augusztus. 26. 22:06","title":"Kikapott a magyar röplabda-válogatott Azerbajdzsántól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7080e6ee-ec8e-46e9-abe4-80913843755c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Igen furcsa történettel igyekszik leplezni az eltitkolt nukleáris baleset következményeit az orosz hatóság.","shortLead":"Igen furcsa történettel igyekszik leplezni az eltitkolt nukleáris baleset következményeit az orosz hatóság.","id":"20190826_cezium_137_izotop_sugarzas_gomba_hal_nuklearis_baleset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7080e6ee-ec8e-46e9-abe4-80913843755c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40a1a628-9b58-4f8e-9f40-42229d33f332","keywords":null,"link":"/tudomany/20190826_cezium_137_izotop_sugarzas_gomba_hal_nuklearis_baleset","timestamp":"2019. augusztus. 26. 10:33","title":"Az oroszok szerint csak sok gombát és halat evett az orvos, akinek sugárzó izotópot találtak a szöveteiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87733f5e-546d-4f6a-93d9-d610fb23efff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ICLN működését a Vatikán sem nézi jó szemmel.","shortLead":"Az ICLN működését a Vatikán sem nézi jó szemmel.","id":"20190826_ICLN_Orban_Fatima","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=87733f5e-546d-4f6a-93d9-d610fb23efff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"539373f1-033c-4c01-abd5-a2d62413d89c","keywords":null,"link":"/itthon/20190826_ICLN_Orban_Fatima","timestamp":"2019. augusztus. 26. 05:16","title":"Ultrakonzervatív katolikus szervezet ülésén járt Orbán Viktor Fátimában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a314915-876c-4cc1-9789-f402644deb49","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Főleg Pest megyében nagy a gond a bölcsődei férőhelyekkel.","shortLead":"Főleg Pest megyében nagy a gond a bölcsődei férőhelyekkel.","id":"20190826_Feleves_varolista_is_lehet_a_bolcsodekben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a314915-876c-4cc1-9789-f402644deb49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bdd21e2-ab65-4b50-9a6a-58c1d0d45b80","keywords":null,"link":"/itthon/20190826_Feleves_varolista_is_lehet_a_bolcsodekben","timestamp":"2019. augusztus. 26. 20:27","title":"Féléves várólista is lehet a bölcsődékben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e967bb0c-27e8-4a95-ae70-a30e76f8af35","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Napokig nem vette észre a Los Angeles-i rendőrség, hogy egy „lövöldözés” során megsérült rendőr késsel vágott \"golyónyomokat\" az ingén.","shortLead":"Napokig nem vette észre a Los Angeles-i rendőrség, hogy egy „lövöldözés” során megsérült rendőr késsel vágott...","id":"20190825_A_rendor_aki_ott_se_volt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e967bb0c-27e8-4a95-ae70-a30e76f8af35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab3c8b7b-76b9-4c4b-8a79-14b9a9724d35","keywords":null,"link":"/vilag/20190825_A_rendor_aki_ott_se_volt","timestamp":"2019. augusztus. 25. 16:16","title":"Sérülést kamuzott egy amerikai rendőr, hajtóvadászat indult a \"hős\" kedvéért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cc85e08-5065-400b-a429-44d808c0ad45","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyszer próbálják meg, aztán be kell menni a küldeményért.","shortLead":"Egyszer próbálják meg, aztán be kell menni a küldeményért.","id":"20190826_magyar_posta_kezbesites_rezsiutalvany_allamkincstar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9cc85e08-5065-400b-a429-44d808c0ad45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd3fac8d-e423-4663-9202-0f6cf610aaa0","keywords":null,"link":"/itthon/20190826_magyar_posta_kezbesites_rezsiutalvany_allamkincstar","timestamp":"2019. augusztus. 26. 20:26","title":"Elmondta a posta, hogyan kézbesíti a rezsiutalványokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy ukrán férfi szúrt, a helyszínen elfogták.","shortLead":"Egy ukrán férfi szúrt, a helyszínen elfogták.","id":"20190826_Megkeseltek_egy_embert_egy_soproni_munkasszallon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"516d7304-38c7-4279-92d0-0b63dc39821e","keywords":null,"link":"/itthon/20190826_Megkeseltek_egy_embert_egy_soproni_munkasszallon","timestamp":"2019. augusztus. 26. 08:15","title":"Megkéseltek egy embert egy soproni munkásszállón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"383db353-57da-4012-8f0c-5179227e641e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több százan tiltakoztak békésen vasárnap - két nap alatt a harmadik alkalommal - a G7-es országcsoportnak a délnyugat-franciaországi Biarritzban rendezett csúcsértekezlete ellen a szomszédos Bayonne-ban.

","shortLead":"Több százan tiltakoztak békésen vasárnap - két nap alatt a harmadik alkalommal - a G7-es országcsoportnak...","id":"20190825_Macron_fejjel_lefele_forditott_portrejaval_tuntettek_kornyezetvedok_es_antikapitalistak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=383db353-57da-4012-8f0c-5179227e641e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"758cac69-e04d-4803-8d86-2dd8303b894a","keywords":null,"link":"/vilag/20190825_Macron_fejjel_lefele_forditott_portrejaval_tuntettek_kornyezetvedok_es_antikapitalistak","timestamp":"2019. augusztus. 25. 19:30","title":"Macron fejjel lefelé fordított portréjával tüntettek környezetvédők és antikapitalisták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]