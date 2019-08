Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"325a3eba-9fd7-4fc1-98fd-4bf9ae78396f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elhalmozza ajándékokkal az énekesnőt férje, még a belvárosba is beviszi majd, hogy azt vegyen magának, amit akar.\r

\r

","shortLead":"Elhalmozza ajándékokkal az énekesnőt férje, még a belvárosba is beviszi majd, hogy azt vegyen magának, amit akar.\r

\r

","id":"20190807_Hetekig_unnepli_Korda_Gyorgy_Balazs_Klari_szuletesnapjat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=325a3eba-9fd7-4fc1-98fd-4bf9ae78396f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af09c036-85ff-4b54-b792-25fdae0f460b","keywords":null,"link":"/elet/20190807_Hetekig_unnepli_Korda_Gyorgy_Balazs_Klari_szuletesnapjat","timestamp":"2019. augusztus. 07. 05:28","title":"Hetekig ünnepli Korda György Balázs Klári születésnapját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29a48000-4b5d-48a6-9875-931e12ee2afd","c_author":"Sándor Anna","category":"elet","description":"A műanyag ellen már háborút indított az ökotudatos fogyasztó, de vajon képes-e meglátni az ellenséget egy olyan ártatlan dologban is, mint a csillámpor? A klímaválság újabb kérdéssel szembesíti az emberiséget: lehet-e csillámos smink nélkül is fesztiválozni?","shortLead":"A műanyag ellen már háborút indított az ökotudatos fogyasztó, de vajon képes-e meglátni az ellenséget egy olyan...","id":"20190806_Es_on_mennyit_fizet_a_csillogo_mikromuanyagert_csillam_csillampor_mikromuanyag_glitter_sziget_fesztival_mikroszemcse","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=29a48000-4b5d-48a6-9875-931e12ee2afd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"937dd304-6ffd-428a-aa2d-4c80d81c2f29","keywords":null,"link":"/elet/20190806_Es_on_mennyit_fizet_a_csillogo_mikromuanyagert_csillam_csillampor_mikromuanyag_glitter_sziget_fesztival_mikroszemcse","timestamp":"2019. augusztus. 06. 11:40","title":"Ez a csillogás túl sokba kerül nekünk és a bolygónak is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08be40cf-c64c-43d2-a1d8-80632d6b4dc2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Titkos, VIP klímavédelmi zöldrendezvény volt a minap Szicíliában.","shortLead":"Titkos, VIP klímavédelmi zöldrendezvény volt a minap Szicíliában.","id":"20190805_114_maganrepulovel_erkeztek_klimakonferenciara_a_sztarok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=08be40cf-c64c-43d2-a1d8-80632d6b4dc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58e6fe96-9e5e-42aa-8c1b-f1b2a7b5a344","keywords":null,"link":"/cegauto/20190805_114_maganrepulovel_erkeztek_klimakonferenciara_a_sztarok","timestamp":"2019. augusztus. 05. 14:25","title":"114 magánrepülővel érkeztek a Föld megmentéséről szóló konferenciára a sztárok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a277920-194c-44d6-a229-0eb129d4861d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Lehet, hogy a Volkswagen vagy a Toyota a legnagyobb példányszámban eladott autómárka a világon, de a rapperek nem róluk álmodoznak. A nagy felnis Merc „bling-bling” sokkal gyakoribb.","shortLead":"Lehet, hogy a Volkswagen vagy a Toyota a legnagyobb példányszámban eladott autómárka a világon, de a rapperek nem róluk...","id":"20190805_A_rapperek_dalszovegeiben_is_szepen_jon_fol_a_Tesla_de_azert_meg_inkabb_a_Merci_a_favorit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2a277920-194c-44d6-a229-0eb129d4861d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89e5cc66-b944-497c-b4c5-6b93564ea5f3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190805_A_rapperek_dalszovegeiben_is_szepen_jon_fol_a_Tesla_de_azert_meg_inkabb_a_Merci_a_favorit","timestamp":"2019. augusztus. 05. 12:24","title":"A rapperek dalszövegeiben is jön föl a Tesla, de azért még inkább a Merci megy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57540073-9ec6-472d-9bde-b2bfa9ee7ad7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Edward Snowden nemrég azt ígérte, Twitteren fogja elmagyarázni, hogyan kémkednek a felhasználók után Zuckerbergék.","shortLead":"Edward Snowden nemrég azt ígérte, Twitteren fogja elmagyarázni, hogyan kémkednek a felhasználók után Zuckerbergék.","id":"20190805_facebook_instagram_felhasznalok_megfigyelese_kemkedes_edward_snowden","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=57540073-9ec6-472d-9bde-b2bfa9ee7ad7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb47802f-92dc-4424-8886-0c1c78798cac","keywords":null,"link":"/tudomany/20190805_facebook_instagram_felhasznalok_megfigyelese_kemkedes_edward_snowden","timestamp":"2019. augusztus. 05. 09:33","title":"Edward Snowden állítja: ön után is kémkedik a Facebook és az Instagram","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc644478-01d7-42fd-8157-0a50462182da","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester-helyettes férje orosz metrógyártóval üzletel. ","shortLead":"A főpolgármester-helyettes férje orosz metrógyártóval üzletel. ","id":"20190806_Karacsony_Tavoznia_kell_SzalayBobrovniczky_Alexandranak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc644478-01d7-42fd-8157-0a50462182da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dc072fb-64c1-402f-923f-a0e0b10fe292","keywords":null,"link":"/itthon/20190806_Karacsony_Tavoznia_kell_SzalayBobrovniczky_Alexandranak","timestamp":"2019. augusztus. 06. 19:32","title":"Karácsony: Távoznia kell Szalay-Bobrovniczky Alexandrának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ef37d72-600a-4dc6-ba42-a93f0214f91b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Azt vetette fel, hogy iskolakezdés előtt megvizsgálják a gyerekek nyelvtudását, és ha nem megfelelő, akkor előkészítőkre járatnák őket. ","shortLead":"Azt vetette fel, hogy iskolakezdés előtt megvizsgálják a gyerekek nyelvtudását, és ha nem megfelelő, akkor...","id":"20190806_Nemet_nyelvtudashoz_kotne_az_iskolabajarast_egy_CDUs_politikus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8ef37d72-600a-4dc6-ba42-a93f0214f91b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54a2d8fb-a1d8-4b71-8f1a-c43359e1743f","keywords":null,"link":"/vilag/20190806_Nemet_nyelvtudashoz_kotne_az_iskolabajarast_egy_CDUs_politikus","timestamp":"2019. augusztus. 06. 20:06","title":"Német nyelvtudáshoz kötné az iskolábajárást egy CDU-s politikus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d9fdaa1-d200-4f11-aea5-d2b32060c539","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az osztrák kormány győzelmével ért véget a hatóságok és a Hitler ausztriai szülőházát birtokló család közötti jogi vita. Ez pedig azt jelenti, hogy a Braunau am Innben lévő házat úgy átalakítják, hogy arra rá sem lehet majd ismerni. A cél, hogy az épület ne legyen a neonácik zarándokhelye.","shortLead":"Az osztrák kormány győzelmével ért véget a hatóságok és a Hitler ausztriai szülőházát birtokló család közötti jogi...","id":"20190806_Nem_lesz_naci_zarandokhelyi_Hitler_szulohazabol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d9fdaa1-d200-4f11-aea5-d2b32060c539&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ed9448a-f4eb-4102-b224-3cb67f6bf15f","keywords":null,"link":"/vilag/20190806_Nem_lesz_naci_zarandokhelyi_Hitler_szulohazabol","timestamp":"2019. augusztus. 06. 15:09","title":"Nem lesz náci zarándokhely Hitler szülőházából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]