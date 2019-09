Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"67744c14-4813-4cfe-98fc-0621e7dcc674","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elérhető Európában a Withings hibrid okosórája, amely egyetlen gombnyomásra elkészíti viselője EKG-ját.","shortLead":"Elérhető Európában a Withings hibrid okosórája, amely egyetlen gombnyomásra elkészíti viselője EKG-ját.","id":"20190909_withings_move_ecg_ekg_funkcios_ora","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=67744c14-4813-4cfe-98fc-0621e7dcc674&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1eafdcb-0cc7-4dc0-9194-4159ea5b2701","keywords":null,"link":"/tudomany/20190909_withings_move_ecg_ekg_funkcios_ora","timestamp":"2019. szeptember. 09. 13:03","title":"Olcsóbb, mint az Apple Watch: megérkezett a Withings EKG-t is készítő órája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d7392b9-b7b4-45b5-a651-b80c1c4be449","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem kell a kezünket használni ahhoz, ha az iPhone-unkkal (iPadünkkel) böngésznénk az interneten, ugyanis elég, ha ide-oda mozgatjuk a szemünket. Egy korábbi ígéretes projekt gyümölcse immár elérhető az App Store-ban.","shortLead":"Nem kell a kezünket használni ahhoz, ha az iPhone-unkkal (iPadünkkel) böngésznénk az interneten, ugyanis elég, ha...","id":"20190909_hawkey_access_app_szemmozgassal_vezerelheto_az_iphone","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8d7392b9-b7b4-45b5-a651-b80c1c4be449&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a56ab4d8-d2ed-4d87-ae81-b32c91c924ef","keywords":null,"link":"/tudomany/20190909_hawkey_access_app_szemmozgassal_vezerelheto_az_iphone","timestamp":"2019. szeptember. 09. 17:03","title":"Letölthető az app: a szemével vezérelheti az iPhone-ját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01944359-5d44-47d0-8256-4204f44cbc8e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Először csak a Dunántúlon jönnek zivatarok, aztán már máshol is. Jégeső is előfordulhat.","shortLead":"Először csak a Dunántúlon jönnek zivatarok, aztán már máshol is. Jégeső is előfordulhat.","id":"20190909_Riasztast_adtak_ki_a_fel_orszagra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=01944359-5d44-47d0-8256-4204f44cbc8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e99e0129-2e57-41af-8cfb-45516ac6dd6b","keywords":null,"link":"/itthon/20190909_Riasztast_adtak_ki_a_fel_orszagra","timestamp":"2019. szeptember. 09. 09:05","title":"Riasztást adtak ki a fél országra a zivatarok miatt – térkép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1230fc6e-cd62-4fa8-aef4-4baa70dda934","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A baleset a BAH-csomópontban történt.","shortLead":"A baleset a BAH-csomópontban történt.","id":"20190910_Karambol_a_XII_keruletben_a_tuzoltokat_kellett_riasztani","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1230fc6e-cd62-4fa8-aef4-4baa70dda934&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3aa76b9f-6dea-40d6-9ec5-f60dbc8ab907","keywords":null,"link":"/cegauto/20190910_Karambol_a_XII_keruletben_a_tuzoltokat_kellett_riasztani","timestamp":"2019. szeptember. 10. 07:46","title":"Karambol a XII. kerületben, a tűzoltókat kellett riasztani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89f30bf2-9f1f-4342-af05-05fac0a94a0d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tanítani való kommunikációs stratégiával élt ismét az Emmi, amikor az új NAT Takaró Mihályt is tagjai közt tudó kerettantervi munkabizottságáról kapott kérdéseket: megvárta, amíg a közel ötven szakértő megbízása lejár, aztán széttárta a kezét, és kiadta az infókat a még hivatalban maradt háromról. Meg fog lepődni, hogy Takaró Mihály mellett kik szakértik és minőségellenőrzik havi félmillió forintért a tantervi szöveget. ","shortLead":"Tanítani való kommunikációs stratégiával élt ismét az Emmi, amikor az új NAT Takaró Mihályt is tagjai közt tudó...","id":"20190910_Itt_a_legujabb_bizonyitek_hogy_hulyere_veszi_az_Emmi_az_adatkeroket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=89f30bf2-9f1f-4342-af05-05fac0a94a0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75aac463-045b-48ea-a978-942fccf82cad","keywords":null,"link":"/itthon/20190910_Itt_a_legujabb_bizonyitek_hogy_hulyere_veszi_az_Emmi_az_adatkeroket","timestamp":"2019. szeptember. 10. 10:25","title":"Hülyére veszi az Emmi az adatkérőket, meglepő nevek a szakértői listán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f93de1e-bddf-4d51-8d97-9144427008f8","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Hatodik egymás elleni mérkőzésén sem tudta legyőzni a magyar labdarúgó-válogatott a szlovákot: Marek Hamsíkék 2-1-re győztek a budapesti Groupama Arénában. A magyar szövetségi kapitány szerint még nincs minden veszve, de foggal-körömmel kell majd küzdeni a továbbjutásért.","shortLead":"Hatodik egymás elleni mérkőzésén sem tudta legyőzni a magyar labdarúgó-válogatott a szlovákot: Marek Hamsíkék 2-1-re...","id":"20190910_marco_rossi_magyar_valogatott_szlovakia_eb_selejtezo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f93de1e-bddf-4d51-8d97-9144427008f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abc07e48-3971-4f46-b313-1e4141266bff","keywords":null,"link":"/sport/20190910_marco_rossi_magyar_valogatott_szlovakia_eb_selejtezo","timestamp":"2019. szeptember. 10. 05:55","title":"Rossi: Ha van a labdarúgásnak istene, akkor kötelessége ezek után visszafizetni nekünk valamit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a19130c9-f3e7-4ba5-9519-d41ed6d69dd4","c_author":"Révész Sándor","category":"velemeny","description":"Ha büntetnék valamennyi szexuális irányultságot, amelytől hajtva bűncselekményeket lehet elkövetni, akkor a társadalom túlnyomó részének börtönben lenne a helye.","shortLead":"Ha büntetnék valamennyi szexuális irányultságot, amelytől hajtva bűncselekményeket lehet elkövetni, akkor a társadalom...","id":"20190908_Revesz_Folhaborodas_helyett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a19130c9-f3e7-4ba5-9519-d41ed6d69dd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ed18239-212e-4135-923e-9bfeaeea3384","keywords":null,"link":"/velemeny/20190908_Revesz_Folhaborodas_helyett","timestamp":"2019. szeptember. 08. 14:20","title":"Révész: Fölháborodás helyett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"303c27d0-7d6a-4e09-8ae9-224531d9ba23","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Békéscsabai Jókai Színház egykori színművésze hosszan tartó, súlyos betegsége után, kórházban hunyt el pénteken.","shortLead":"A Békéscsabai Jókai Színház egykori színművésze hosszan tartó, súlyos betegsége után, kórházban hunyt el pénteken.","id":"20190908_Elhunyt_Kara_Tunde_szineszno","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=303c27d0-7d6a-4e09-8ae9-224531d9ba23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd6717b1-444b-4ff6-a092-5fad37185dfa","keywords":null,"link":"/kultura/20190908_Elhunyt_Kara_Tunde_szineszno","timestamp":"2019. szeptember. 08. 17:19","title":"Elhunyt Kara Tünde Jászai Mari-díjas színésznő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]