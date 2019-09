Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"863d7433-6fcc-444f-9a85-f61ab93e2e40","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple titánból készítette el hitelkártyáját, aminek van egy \"nem várt funkciója\" is.","shortLead":"Az Apple titánból készítette el hitelkártyáját, aminek van egy \"nem várt funkciója\" is.","id":"20190909_apple_card_hitelkartya_kes_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=863d7433-6fcc-444f-9a85-f61ab93e2e40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1338cab9-8386-41c6-9d69-b81f9510955e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190909_apple_card_hitelkartya_kes_video","timestamp":"2019. szeptember. 09. 19:03","title":"Egy kis reszeléssel éles késsé alakítható az Apple hitelkártyája – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b2aa7a8-92c2-4360-846b-b953acbcd976","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Csak egy szerzői jogokra hivatkozó szöveg jelent meg a szlovákok elleni meccs alatt a Digi csatornához köthető sportcsatorna előfizetőinek képernyőjén.","shortLead":"Csak egy szerzői jogokra hivatkozó szöveg jelent meg a szlovákok elleni meccs alatt a Digi csatornához köthető...","id":"20190910_Sok_magyar_nem_tudta_nezni_a_valogatott_meccset_Erdelyben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9b2aa7a8-92c2-4360-846b-b953acbcd976&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33df2a9a-b32f-4ccd-b631-f0229a92cc55","keywords":null,"link":"/kkv/20190910_Sok_magyar_nem_tudta_nezni_a_valogatott_meccset_Erdelyben","timestamp":"2019. szeptember. 10. 05:39","title":"Sok magyar nem tudta nézni a válogatott meccsét Erdélyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a92f92b-1712-439a-a307-70b0bf5b1ed5","c_author":"MTI","category":"elet","description":"91 millió dollárra becsült bevétellel indított az Az – Második fejezet című amerikai horrorfilm az észak-amerikai mozikban.\r

A magyar biztos a bővítésért és a szomszédságpolitikáért felel majd. ","shortLead":"Bemutatta az új Európai Bizottság összetételét Ursula von der Leyen. A magyar biztos a bővítésért és...","id":"20190910_Europai_Bizottsag_Ursula_von_der_Leyen_Trocsanyi_Laszlo_EUbiztos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fe7b257-4ae4-497b-8e6f-e19e564be5ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d54ac4cc-07e8-4eae-a657-7bd45ad71983","keywords":null,"link":"/itthon/20190910_Europai_Bizottsag_Ursula_von_der_Leyen_Trocsanyi_Laszlo_EUbiztos","timestamp":"2019. szeptember. 10. 12:25","title":"Itt a lista: Trócsányi László a bővítési portfóliót kapta az Európai Bizottságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca3d5a6f-4eaf-4ab9-8759-811dbc63b442","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem éppen kellemes élmény, amikor 800 ezer voltos feszültség átszalad a járművön. Szerencsére elvileg védett hely az autó belseje. ","shortLead":"Nem éppen kellemes élmény, amikor 800 ezer voltos feszültség átszalad a járművön. Szerencsére elvileg védett hely...","id":"20190910_Villam_csapott_egy_autoba_az_M6os_autopalyan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ca3d5a6f-4eaf-4ab9-8759-811dbc63b442&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2da0252f-6c6e-4592-9809-c2af29565350","keywords":null,"link":"/cegauto/20190910_Villam_csapott_egy_autoba_az_M6os_autopalyan","timestamp":"2019. szeptember. 10. 08:44","title":"Villám csapott egy autóba az M6-oson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bac61d6c-792f-4069-be25-c1884031114b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha már neki nem kell, inkább adja vissza – a Twitteren jelzi a fejlesztő, hajlandó lenne visszavásárolni a népszerű to-do alkalmazást, a Wunderlistet a Microsofttól, miután Redmondban eldöntötték, nincs szükségük már erre a programra.","shortLead":"Ha már neki nem kell, inkább adja vissza – a Twitteren jelzi a fejlesztő, hajlandó lenne visszavásárolni a népszerű...","id":"20190910_wunderlist_visszavasarlas_microsoft_christian_reber_fejleszto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bac61d6c-792f-4069-be25-c1884031114b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"880be897-2c93-4e6c-98bf-57c055c814d4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190910_wunderlist_visszavasarlas_microsoft_christian_reber_fejleszto","timestamp":"2019. szeptember. 10. 18:03","title":"Nehogy már legyilkolják, inkább visszavásárolná a Microsofttól a Wunderlistet a fejlesztő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"179e6eca-6947-42ed-9f64-e0e5247443b0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Első ránézésre azért átörökítettek sok mindent a Defender jellegzetes karakteréből, miközben látszik, hogy manapság inkább a luxus, mint a nyerseség a menő.","shortLead":"Első ránézésre azért átörökítettek sok mindent a Defender jellegzetes karakteréből, miközben látszik, hogy manapság...","id":"20190910_Megerkezett_az_uj_Land_Rover_Defender_es_eleg_latvanyos_lett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=179e6eca-6947-42ed-9f64-e0e5247443b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faa73f3e-fbf8-4a8d-a174-709593cf7dd4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190910_Megerkezett_az_uj_Land_Rover_Defender_es_eleg_latvanyos_lett","timestamp":"2019. szeptember. 10. 16:23","title":"60 évig ugyanolyan volt, most eléggé más lett a Land Rover Defender","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59b4b263-f821-4709-b5da-c8ebd16b30a6","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A miniszterelnök egy sor fejlesztést jelentett be a városban négy évvel ezelőtt. Megnéztük, hogy állnak a tervezett beruházások. Röviden: csehül. ","shortLead":"A miniszterelnök egy sor fejlesztést jelentett be a városban négy évvel ezelőtt. Megnéztük, hogy állnak a tervezett...","id":"20190909_Szekesfehervar_modern_varosok_program","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=59b4b263-f821-4709-b5da-c8ebd16b30a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6132f702-b62e-468c-b019-2be87ac4f184","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190909_Szekesfehervar_modern_varosok_program","timestamp":"2019. szeptember. 09. 11:30","title":"Modern városok? Székesfehérváron hiába várják, hogy pezsegjen az élet ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]