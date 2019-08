Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0bda741e-2af3-4bd5-82cf-f80befbb80ae","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"Véget ért a 27. Sziget Fesztivál, amelyre olyan sztárelőadókat hívtak meg, mint Ed Sheeran vagy a Foo Fighters. A telt házas tömeg és a dühöngő kánikula sem vehette el a fesztiválozók kedvét, hogy kihozzák a legtöbbet ebből az egy hétből. Fotósaink minden nap kint jártak \"a szabadság szigetén\", legjobb képeikből állítottuk össze ezt az sorozatot - emlékezni a legerősebb pillanatokra vagy éppen kedvcsinálónak jövő évre.","shortLead":"Véget ért a 27. Sziget Fesztivál, amelyre olyan sztárelőadókat hívtak meg, mint Ed Sheeran vagy a Foo Fighters. A telt...","id":"20190813_Sziget_fesztival_2019","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0bda741e-2af3-4bd5-82cf-f80befbb80ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a5061fa-edbc-4638-946d-9fbeb8345049","keywords":null,"link":"/nagyitas/20190813_Sziget_fesztival_2019","timestamp":"2019. augusztus. 14. 15:18","title":"Telt házas őrület, égő autó, csendes lazulás: ilyen volt a Sziget 2019-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c535e2c-87ab-4fb3-98fa-a3ef4be12921","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Új romantikus karácsonyi filmmel jelentkeznek a britek, és a trailere alapján még azt is el tudjuk képzelni, hogy az Emma Thompson által írt vígjáték lehet az Igazából szerelem trónbitorlója. ","shortLead":"Új romantikus karácsonyi filmmel jelentkeznek a britek, és a trailere alapján még azt is el tudjuk képzelni...","id":"20190814_Bekoszontott_az_osz__kijott_az_elso_karacsonyi_film_elozetese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c535e2c-87ab-4fb3-98fa-a3ef4be12921&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db9758aa-e986-48ab-849f-b33d3e5158ad","keywords":null,"link":"/elet/20190814_Bekoszontott_az_osz__kijott_az_elso_karacsonyi_film_elozetese","timestamp":"2019. augusztus. 14. 10:25","title":"Beköszöntött az ősz – kijött az első karácsonyi film előzetese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b68f4a2-6186-4b37-b3f0-f5d979539b07","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az alvó kutyák agyának működése hasonlít az emberéhez, ennek feltérképezése fontos lépés ahhoz, hogy az emberi agy öregedési folyamataira következtethessenek a kutatók.","shortLead":"Az alvó kutyák agyának működése hasonlít az emberéhez, ennek feltérképezése fontos lépés ahhoz, hogy az emberi agy...","id":"20190813_alvo_kutya_emberi_agymukodes_elte_kiserlet_eeg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8b68f4a2-6186-4b37-b3f0-f5d979539b07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a1d55f2-f924-4fa1-8492-dfdb484df22a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190813_alvo_kutya_emberi_agymukodes_elte_kiserlet_eeg","timestamp":"2019. augusztus. 13. 21:03","title":"Miben hasonlít az alvó kutya a gazdájára? Ez nem egy vicc kezdete, hanem egy kísérleté","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"861a0d13-034f-4bf8-b2bc-d053eeb22672","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A 29 éves férfi a helyszínen életét vesztette. ","shortLead":"A 29 éves férfi a helyszínen életét vesztette. ","id":"20190815_Meghalt_egy_motoros_a_82es_uton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=861a0d13-034f-4bf8-b2bc-d053eeb22672&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22341369-a8b7-4740-aff2-f8997954dcc0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190815_Meghalt_egy_motoros_a_82es_uton","timestamp":"2019. augusztus. 15. 20:25","title":"Meghalt egy motoros a 82-es úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"951905cb-9443-4d7f-bb9a-40c20d532a49","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az alkotó a Pál utcai fiúk című regény legfontosabb alakjának sorsfordító pillanatát szerette volna megörökíteni.","shortLead":"Az alkotó a Pál utcai fiúk című regény legfontosabb alakjának sorsfordító pillanatát szerette volna megörökíteni.","id":"20190815_Medence_vizebe_kerult_Nemecsek_Erno_szobra_a_Fuveszkertben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=951905cb-9443-4d7f-bb9a-40c20d532a49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10140fad-cc9c-4882-a9ce-caf6783791ec","keywords":null,"link":"/elet/20190815_Medence_vizebe_kerult_Nemecsek_Erno_szobra_a_Fuveszkertben","timestamp":"2019. augusztus. 15. 15:10","title":"Medence vizébe került Nemecsek Ernő szobra a Füvészkertben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07b4d180-e468-473f-a91e-aaab31e9be3c","c_author":"Dobszay János","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"201933_fekete_toban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=07b4d180-e468-473f-a91e-aaab31e9be3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3780753-69ce-4ebe-9090-d3aadb9dede0","keywords":null,"link":"/itthon/201933_fekete_toban","timestamp":"2019. augusztus. 15. 09:00","title":"Dobszay János: Fekete tóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"712f143c-6e42-46d7-9055-93104446697e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Péterffy Attila rágalmazás miatt feljelentést tesz.","shortLead":"Péterffy Attila rágalmazás miatt feljelentést tesz.","id":"20190815_Kutatasnak_alcazott_lejarato_kerdesekkel_tamadjak_az_ellenzeki_jeloltet_Pecsen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=712f143c-6e42-46d7-9055-93104446697e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3de8d06a-5d28-476b-887a-765eb51ab25a","keywords":null,"link":"/itthon/20190815_Kutatasnak_alcazott_lejarato_kerdesekkel_tamadjak_az_ellenzeki_jeloltet_Pecsen","timestamp":"2019. augusztus. 15. 05:34","title":"Kutatásnak álcázott lejárató kérdésekkel támadják az ellenzéki jelöltet Pécsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e82306f-8a6e-4d0c-82f0-6d1aedff792f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt polgármester-jelölt és műsorvezető most is csak egymondatos választ küldött az Indexnek. ","shortLead":"A volt polgármester-jelölt és műsorvezető most is csak egymondatos választ küldött az Indexnek. ","id":"20190814_Az_elovalasztas_ota_eltunt_Kalman_Olga","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2e82306f-8a6e-4d0c-82f0-6d1aedff792f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c846637-18c1-404d-b4b1-4fa2abaaa064","keywords":null,"link":"/itthon/20190814_Az_elovalasztas_ota_eltunt_Kalman_Olga","timestamp":"2019. augusztus. 14. 16:23","title":"Az előválasztás óta eltűnt Kálmán Olga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]