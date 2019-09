Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"57755f3e-01b0-4791-954e-8043b40f4632","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre csak az Egyesült Államokban elérhető, de már tesztüzemmódban működik a Mozilla saját fejlesztésű VPN-szolgáltatása, a Firefox Private Network.","shortLead":"Egyelőre csak az Egyesült Államokban elérhető, de már tesztüzemmódban működik a Mozilla saját fejlesztésű...","id":"20190912_mozilla_firefox_private_network_biztonsagos_bongeszes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=57755f3e-01b0-4791-954e-8043b40f4632&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c17f028-887b-466a-9711-523aa018a5d2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190912_mozilla_firefox_private_network_biztonsagos_bongeszes","timestamp":"2019. szeptember. 12. 09:03","title":"Már teszteli a Mozilla a Firefox új funkcióját, ami segít észrevétlen maradni az interneten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10f03ebf-b904-45f2-bf0b-4c3bc3c69f1b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google egyik újabb szabadalma mesterséges intelligencia bevetésével tenné még megbízhatóbbá a babafigyelő berendezést.","shortLead":"A Google egyik újabb szabadalma mesterséges intelligencia bevetésével tenné még megbízhatóbbá a babafigyelő berendezést.","id":"20190911_google_szabadalom_mesterseges_intelligenciaval_kiegesztett_bebimonitor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=10f03ebf-b904-45f2-bf0b-4c3bc3c69f1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02a8b1aa-5e85-4e7f-b1ac-a1c8a75a0ea6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190911_google_szabadalom_mesterseges_intelligenciaval_kiegesztett_bebimonitor","timestamp":"2019. szeptember. 11. 14:03","title":"Kitalálta a Google, hogyan lehetnek nyugodtak a kisbabás szülők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56f1a91c-4e97-4ffe-837f-3e7e46c2a162","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ egyik legnagyobb vállalatát perelte volna be Taylor Swift énekesnő egy – kissé elszabadult – chatbot neve miatt. A perből végül semmi sem lett, a perrel megfenyegetett Microsoft ugyanis kivonta a robotot a piacról – igaz, nem az énekesnő miatt.","shortLead":"A világ egyik legnagyobb vállalatát perelte volna be Taylor Swift énekesnő egy – kissé elszabadult – chatbot neve...","id":"20190912_taylor_swift_microsoftot_chatbot_per","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=56f1a91c-4e97-4ffe-837f-3e7e46c2a162&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46b13293-2843-471e-8826-8c82ccae4fb9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190912_taylor_swift_microsoftot_chatbot_per","timestamp":"2019. szeptember. 12. 14:03","title":"Rasszistává vált a Microsoft chatbotja, de nem ezért akarta Taylor Swift beperelni a vállalatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"731c5dac-7ab7-4635-b525-169ac874a4a3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az algák mennyisége ugyan az elmúlt napokban csökkent, de a tó vize még így is zöldben játszik. ","shortLead":"Az algák mennyisége ugyan az elmúlt napokban csökkent, de a tó vize még így is zöldben játszik. ","id":"20190911_Fotok_Egeszen_zold_mar_a_Balaton_az_algaktol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=731c5dac-7ab7-4635-b525-169ac874a4a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8531705-232a-4714-94f9-823e920a61b0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190911_Fotok_Egeszen_zold_mar_a_Balaton_az_algaktol","timestamp":"2019. szeptember. 11. 18:35","title":"Fotók: Egészen zöld már a Balaton az algáktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18a0c47b-96d7-4686-9e51-8c479429b065","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Fedor lábai sajnos nem alkalmasak űrsétákra.","shortLead":"Fedor lábai sajnos nem alkalmasak űrsétákra.","id":"20190912_Nem_valt_be_az_urben_Fedor_az_orosz_humanoid_robot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=18a0c47b-96d7-4686-9e51-8c479429b065&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0badda0-209f-4aa9-a98e-887b8c991fbf","keywords":null,"link":"/tudomany/20190912_Nem_valt_be_az_urben_Fedor_az_orosz_humanoid_robot","timestamp":"2019. szeptember. 12. 12:51","title":"Nem vált be az űrben Fedor, az orosz humanoid robot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2ed0d29-7feb-47f2-be42-259777eb0053","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A következő tíz évben 1800 milliárd dollárt (541 ezer milliárd forintot) kellene ráfordítani világszerte azokra a stratégiákra, amelyek lehetővé tennék, hogy a bolygó alkalmazkodjon a klímaváltozáshoz – mutatott rá egy új jelentés.","shortLead":"A következő tíz évben 1800 milliárd dollárt (541 ezer milliárd forintot) kellene ráfordítani világszerte azokra...","id":"20190911_alkalmazkodas_a_klimavaltozashoz_globalis_felmelegedes_megallitasanak_koltsege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b2ed0d29-7feb-47f2-be42-259777eb0053&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67ab85fb-f90f-4c6c-bf48-b05b797819af","keywords":null,"link":"/tudomany/20190911_alkalmazkodas_a_klimavaltozashoz_globalis_felmelegedes_megallitasanak_koltsege","timestamp":"2019. szeptember. 11. 20:03","title":"Van az a pénz: kiszámolták, mennyiből lehetne megmenteni a Földet a klímaváltozástól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5c4dbdf-49c4-4071-a3bd-2402911f580e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Fél év sincs hátra, és a Microsoft leveszi a kezét a Windows 7-ről, azonban a felhasználók, sőt még az üzleti vállalkozások sem aggódnak emiatt.","shortLead":"Fél év sincs hátra, és a Microsoft leveszi a kezét a Windows 7-ről, azonban a felhasználók, sőt még az üzleti...","id":"20190912_kaspersy_lab_felmeres_windows_verziok_reszesedese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a5c4dbdf-49c4-4071-a3bd-2402911f580e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edbbae3e-7b20-43b0-8aa7-472b972aaae1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190912_kaspersy_lab_felmeres_windows_verziok_reszesedese","timestamp":"2019. szeptember. 12. 08:03","title":"Tízből 3-4 ember használ olyan Windowst, amelynek 4 hónap múlva lejár a szavatossága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"658e8727-0680-4072-b5b7-4d5a96557970","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Joker nevű vírus 24 applikációban található meg, melyeket ugyan a Play áruházból már eltávolított a Google, a korábbi telepítések miatt a mobilokon azonban még ott lehetnek.","shortLead":"A Joker nevű vírus 24 applikációban található meg, melyeket ugyan a Play áruházból már eltávolított a Google, a korábbi...","id":"20190911_joker_android_virus_malware_applikacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=658e8727-0680-4072-b5b7-4d5a96557970&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50d894f7-b1cd-4fa2-bfa5-05d18f64bdf6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190911_joker_android_virus_malware_applikacio","timestamp":"2019. szeptember. 11. 08:03","title":"Máris törölje le a telefonjáról ezt a 24 appot, ha nem akarja, hogy meglopják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]