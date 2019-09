Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6f3d9f74-3ae9-4f6b-8b83-91226fa6643b","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Belgium példáját követve a sertéspestissel fertőzött területen – a tulajdonost kártalanítva – le kellene ölni minden háznál tartott sertést, mert túl nagy kockázatot jelentenek az ágazat egészére, illetve az exportra nézve – ezt a javaslatot dolgozta ki az Agrárminisztérium. A nyáron készített, most a hvg.hu birtokába került tervezetet viszont jegelhetik, hiszen számolni kell a radikális járványügyi lépés politikai hatásaival – ami az önkormányzati választás előtt rosszul jönne az Orbán-kormánynak, illetve a vidéki szavazatokra pályázó Fidesznek.","shortLead":"Belgium példáját követve a sertéspestissel fertőzött területen – a tulajdonost kártalanítva – le kellene ölni minden...","id":"20190918_A_valasztas_elott_nem_olhetik_le_Jozsi_bacsi_malacait__titkos_terv_keszult_a_sertespestis_megallitasara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6f3d9f74-3ae9-4f6b-8b83-91226fa6643b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"251cf85d-85d6-43d4-87f6-3d9d76ffd6f4","keywords":null,"link":"/itthon/20190918_A_valasztas_elott_nem_olhetik_le_Jozsi_bacsi_malacait__titkos_terv_keszult_a_sertespestis_megallitasara","timestamp":"2019. szeptember. 18. 06:30","title":"\"A választás előtt nem ölhetik le Józsi bácsi malacait\" – titkos terv készült a sertéspestis megállítására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ba75bc7-6c99-4cc2-a46f-4f6c711693dd","c_author":"Oroszi Babett","category":"360","description":"A belügyminiszterhez hasonlóan korábbi beosztottja, Tasnádi László is az őrző-védő-bizniszben szerzett jól fialó érdekeltségeket. A háromszereplős piacon az állami tenderek jól fialnak. ","shortLead":"A belügyminiszterhez hasonlóan korábbi beosztottja, Tasnádi László is az őrző-védő-bizniszben szerzett jól fialó...","id":"20190918_Mar_Pinter_Sandor_bizalmasa_is_milliardos_lehet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6ba75bc7-6c99-4cc2-a46f-4f6c711693dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d94fa2e-1d14-418e-9aba-83bb851acbde","keywords":null,"link":"/360/20190918_Mar_Pinter_Sandor_bizalmasa_is_milliardos_lehet","timestamp":"2019. szeptember. 18. 08:50","title":"Már Pintér Sándor bizalmasa is milliárdos lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9175659d-749c-433a-ad37-b8a523a511c8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Picodi nevű elemzőcég nézte meg, hogy országonként hány napot kell dolgozni a vadonatúj iPhone 11 Próért. A listára Magyarország is felkerült.","shortLead":"A Picodi nevű elemzőcég nézte meg, hogy országonként hány napot kell dolgozni a vadonatúj iPhone 11 Próért. A listára...","id":"20190919_iphone_11_pro_arak_magyarorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9175659d-749c-433a-ad37-b8a523a511c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a42c48d5-6859-42ed-b3d6-44c7408c1cfc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190919_iphone_11_pro_arak_magyarorszag","timestamp":"2019. szeptember. 19. 08:45","title":"A legújabb iPhone-ra vágyik? Itt van, hány napot kell érte dolgoznia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c16e86f1-e2d3-4185-a193-58f4422a53fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy étteremben találkoztak, a közös programról beszélgettek. ","shortLead":"Egy étteremben találkoztak, a közös programról beszélgettek. ","id":"20190919_Karacsonnyal_kozos_videot_posztolt_Kalman_Olga","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c16e86f1-e2d3-4185-a193-58f4422a53fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a1b8956-b2cb-475e-91c6-d56cb2053750","keywords":null,"link":"/itthon/20190919_Karacsonnyal_kozos_videot_posztolt_Kalman_Olga","timestamp":"2019. szeptember. 19. 21:12","title":"Karácsonnyal közös videót posztolt Kálmán Olga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4886f833-cfe5-4466-ab05-2c7224e1c246","c_author":"HVG","category":"360","description":"Van hatékonyabb módja is a spórolásnak, mint energiatakarékosabbra cserélni a háztartási gépeket. Sőt, egy új kutatás szerint úgy tűnik, a csere kifejezetten nem éri meg.","shortLead":"Van hatékonyabb módja is a spórolásnak, mint energiatakarékosabbra cserélni a háztartási gépeket. Sőt, egy új kutatás...","id":"201938_megerie_agepcsere_hasznalni_kifulladasig","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4886f833-cfe5-4466-ab05-2c7224e1c246&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caab72a8-3c2b-49ed-a057-36304d3972e2","keywords":null,"link":"/360/201938_megerie_agepcsere_hasznalni_kifulladasig","timestamp":"2019. szeptember. 19. 09:30","title":"Egyszerűen nem éri meg energiatakarékosra cserélni a háztartási gépeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"335ec7da-b282-4ce6-a86f-1e44834221a7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Fehér hollónak számít, ha az iFixit csapat javíthatóságot vizsgáló szétszedési tesztjében maximális (azaz 10-ből 10) pontot kap egy eszköz. A jelenlegi leginkább környezetbarát telefonnak sikerült ezt elérnie.","shortLead":"Fehér hollónak számít, ha az iFixit csapat javíthatóságot vizsgáló szétszedési tesztjében maximális (azaz 10-ből 10...","id":"20190918_ifixit_teardown_fairphone3_a_legkonnyebben_javithato_okostelefon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=335ec7da-b282-4ce6-a86f-1e44834221a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e8d1c5a-7069-4da8-8810-3425db3d13bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190918_ifixit_teardown_fairphone3_a_legkonnyebben_javithato_okostelefon","timestamp":"2019. szeptember. 18. 11:33","title":"Ilyen telefont sem látni minden nap: ez a világ legkönnyebben javítható mobilja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b94c2146-3966-4ae9-8c94-f4e20cf95a5b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kiszivárgott egy tervezet, amelyből kiderült, hogy a nevelőszülői képzés eltűnt az alapképzések és a részszakképesítések közül is.","shortLead":"Kiszivárgott egy tervezet, amelyből kiderült, hogy a nevelőszülői képzés eltűnt az alapképzések és...","id":"20190918_okj_neveloszulo_kepzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b94c2146-3966-4ae9-8c94-f4e20cf95a5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10d33cc9-f107-48eb-b333-832010fa70fc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190918_okj_neveloszulo_kepzes","timestamp":"2019. szeptember. 18. 16:36","title":"Törölhetik a nevelőszülői képzést új Országos Képzési Jegyzékből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e68328d4-d947-43c0-a445-269bcce0676f","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Az I. kerületben Nagy Gábor Tamást szorongatja az összellenzéki jelölt, V. Naszályi Márta.","shortLead":"Az I. kerületben Nagy Gábor Tamást szorongatja az összellenzéki jelölt, V. Naszályi Márta.","id":"20190919_Fideszesnek_hitt_budai_keruletben_fejfej_mellett_a_kormanyparti_es_az_ellenzeki_jelolt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e68328d4-d947-43c0-a445-269bcce0676f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dca7e4c-8657-4eec-ba97-cf1813a09b19","keywords":null,"link":"/itthon/20190919_Fideszesnek_hitt_budai_keruletben_fejfej_mellett_a_kormanyparti_es_az_ellenzeki_jelolt","timestamp":"2019. szeptember. 19. 13:25","title":"Fideszesnek hitt budai kerületben fej-fej mellett a kormánypárti és az ellenzéki jelölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]