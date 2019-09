Az utóbbi években a Huawei rendszerint októberben bérelt ki egy csarnokot, hogy a közönség elé tárja őszi mobilcsaládjának új modelljeit. Aztán jött az amerikai embargó, ami olyan sok mindent megváltoztatott, hogy semmi különös nincs abban, hogy a kínai gyártó ezúttal már szeptemberben bemutatja az idei Mate-szériát, Münchenben.

A bajor fővárosban kétségtelenül a Mate30 Pro volt csütörtökön a legnagyobb attrakció. A kínai gyártó új csúcstelefonját 6,53 hüvelykes képernyővel szerelték fel, ami picit nagyobb, mint a tavalyi Mate 20 Pro 6,39 hüvelykes panelje. Például azért is, mert a képernyő mindkét oldalra hosszan lenyúlik. Mivel az eszköznek sem jobb, sem bal oldalán nincsenek gombok, így az oldalsó képernyőrészek érintgetésével lehet szabályozni például a hangerőt. A megoldás szép, de hogy mennyi téves érintés miatti galibát okoz majd a mindennapi használat során, vagy ezt mennyire tudja a gyártó szoftveresen megelőzni, az csak a mobil tesztelése során derül majd ki. Az AMOLED panel 1176x2400 pixeles (FHD+) felbontást kapott, ami messze áll a jelenleg elérhető legjobb technológiától – de a felbontás féken tartása sokat segít a Huaweinek abban, hogy a Mate-széria modelljeiről sokaknak a hosszú üzemidő jusson eszébe.

© Huawei

Hogy a Mate30 Prót a házon belül készülő Kirin 990 chipset hajtja, az régóta hivatalos. Az pedig már kiszivárgott, hogy a kínaiak saját, 2x2,86 GHZ, 2x2,36 GHz és 4x1,95 GHz teljesítményű processzorával a mobil ráver androidos konkurenseire. A jövőállóság szempontjából fontos, hogy a Kirin 990 már az 5G hálózatokat is képes kezelni, melyben az összesen 21 antennával rendelkező készülékbe szerelt 14 darab ötgés egység segíti. Az erőfitogtatásban 8 GB RAM is szerepet vállal a Mate30 Próban, melynek belső tárhely mérete – kiviteltől függően – 128/256 GB lehet.

© hvg.hu

A Huawei Mate 20 Próban alkalmazott, a készülék hátlapjának közepére került kamerasziget megmaradt, ám ezúttal négyzet helyett egy körben (tárcsában) kapnak helyet a lencsék. A 40 megapixeles (f/1.6) főkamerát, egy 40 megapixeles szuperszéles látószögű optika (f/1.8) és egy 8 megapixeles (f/2.4) telefotós optika segíti a képalkotásban. A számokból kitűnik, hogy a széles látószögő egység is jobb lett, ahogy minden modul rekeszértéke is fejlődött, emellett a képminőséget jelentősen befolyásoló szenzorméreten is jelentősen javítottak. Az optikai képstabilizátor természetesen adott. Az optikai zoomolásai lehetőség ezúttal csak háromszoros, digitális rásegítéssel 45x érhető el. Az utóbbi időben fotózás terén nem tudott mellényúlni a csúcsmobiljainak kameráit német Leicával közösen fejlesztő Huawei, de hogy az idén őszi szett a gyakorlatban mire képes, arról az első tesztek tanúskodnak majd. Az éjszakai módból azért már most mutatnánk egy kis ízelítőt.

© Huawei

A videós képességek közül nem a 4K felbontás az érdekes – ez azért ma már elvárás egy csúcstelefontól –, hanem az fps-érték: a Mate30 Pro másodpercenként 7680 (!) képkocka rögzítésére képes. A lassított (ultra slo-mo) felvételeknél ez egészen újszerű látványt eredményezhet.

A készülék előlapjára a tavalyi 24 megapixelesnél jobb, 32 mp-es kamera került. Ez a képernyő tetején lévő szenzorszigeten kapott helyet, ami a szélesebb fajtából való, de nem (csak) a kamera miatt: a notch területére felsorakoztatott érzékelők egyrészt a korábbinál biztonságosabbnak ígért arcfelismerést segítik, másrészt a Huawei szerint a készülék ránézésre méri a felhasználó pulzusát és légzésének ritmusát. Aki a biztonságát az arcfelismerő helyett az ujjlenyomat-olvasóra bízná, annak ezúttal is a képernyőt kell érintgetnie, az optikai érzékelőt ugyanis az alá építették be.

Balra a Mate 30, jobbra a Mate 30 Pro © Huawei

A 40 wattos gyorstöltés maradt tavaly óta, az akkumulátor viszont 4200 mAh-esről 4500 mAh-esre hízott. Vezeték nélkül 27 wattos töltés érhető el, oda-vissza, tehát a telefon képes tölteni a ráhelyezett készülékeket, például egy kompatibilis mobilt, fülhallgatót, okosórát vagy éppen borotvát.

Huawei Mate30 Már első ránézésre meg lehet állapítani, ha valaki a Pro-verziónál valamivel gyengébb Mate30-ast látja, ugyanis annak egy kisebb szenzorsziget került a – 6,62 hüvelykes – kijelzőjére. Ezúttal nem a dizájnban kell keresnünk az okot, a megjelenés csak alkalmazkodott ahhoz, hogy az olcsóbb modell előlapján kevesebb szenzornak kellett helyet találni. Ezért kisebb a notch, ami arcfelismerésre (és a telefon zárolásának ilyen módon történő feloldására) ugyan alkalmas, de a Prónál emlegetett extrákra már nem. A sima Mate30-asnak a kamerarendszere is visszafogottabb, ez egy 40 megapixeles (f/1.8) lencsét, egy 16 megapixeles ultraszéles látószögűt (f/2.2) és a 8 megapixeles (f/2.4) telefotósat jelent. Ennek a modellnek az akkumulátora is “csak” 4200 mAh-es. (Ennyi volt egyébként tavaly a Pro modellben.) A felsoroltakon túl minden fontos jellemzőben megegyezik a Mate30 és a Mate30 Pro, így például a lóerőért felelős Kirin 990 chipsetben is.

A Huawei Mate30 Pro Achilles-sarka, hogy az amerikai kormányzati intézkedések miatt nem kerülhetett rá a Google-ökoszisztéma. A telefon operációs rendszere ugyan az Android, de csak annak nyílt forráskódú, bárki számára elérhető verziója. Ez azzal jár, hogy nem került rá például YouTube, Gmail, Google Naptár, Google Térkép, Google Drive. És hát a Google Play áruház hiányában ezeket nem is olyan egyszerű házilagosan pótolni. Bár nem lehetetlenség, de az appok ilyesmi módon történő manuális telepítése és frissítése amellett, hogy biztonsági kockázatokat is rejt, a legtöbb átlagfelhasználó tudását egyszerűen meghaladja.

© hvg.hu

Pedig szoftveres okosságokból egyébként nincs hiány. A kínaiak saját, több újdonságot is hozó EMUI 10 felületével olyan újdonságok is érkeznek, mint például a szemünk állása alapján történő képernyőforgatás, melynek köszönhetően a készülék már nem csak saját helyzetéből következtet arra, hogy mikor merre kell forgatnia a képernyőt, hanem figyelembe veszi a szemünk állását is. Az elsőre apróságnak tűnő fejlesztés, ha jól működik majd, sok a zavaró-idegesítő téves elforgatást spórolhat meg. Vagy ott van az a – másfajta feszültséget csökkentő – új megoldás is, amely – ha észleli, hogy más is ránéz a képernyőnkre – automatikusan elrejti az értesítéseink tartalmát.

De hát hiába is az okos újítások, a Google-féle hiányosságok fényében egyelőre nagyon nehéz választ adni arra a kérdésre, hogy a Huawei Mate30 Próból jó okostelefon válhat-e. Főleg úgy, hogy még az árát sem tudjuk, ráadásul a magyar piacra érkezése is kérdéses.

Ha érdeklik a Huaweijel kapcsolatos fejlemények, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.