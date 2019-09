Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"47133dc8-cad2-43bb-bd1d-b51ec1adc0f6","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Szinte csordultig teltek a magyarországi gáztárolók: a legfrissebben regisztrált készletszint 6,139 milliárd köbméter, amely közel 97 százalékos töltöttséget jelent a 6,33 milliárd köbméteres kapacitást tekintve - írta a Magyar Nemzet szombaton.","shortLead":"Szinte csordultig teltek a magyarországi gáztárolók: a legfrissebben regisztrált készletszint 6,139 milliárd köbméter...","id":"20190921_97_szazalekon_varjak_a_hideget_a_magyar_gaztarolok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=47133dc8-cad2-43bb-bd1d-b51ec1adc0f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9fff2d6-e986-443a-8ffe-d94b9a9d07a1","keywords":null,"link":"/kkv/20190921_97_szazalekon_varjak_a_hideget_a_magyar_gaztarolok","timestamp":"2019. szeptember. 21. 09:37","title":"97 százalékon várják a hideget a magyar gáztárolók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6bcfb28-5076-4879-9241-3989a1ea0390","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ítélethozatalkor a bíróság azt is mérlegelte, hogy a nő megbánta a bűnét.","shortLead":"Az ítélethozatalkor a bíróság azt is mérlegelte, hogy a nő megbánta a bűnét.","id":"20190920_birosag_itelet_allatkinzas_kiserlete_kismacska_elasas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a6bcfb28-5076-4879-9241-3989a1ea0390&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ce82586-37fe-4a66-b454-c0a7767ddb3a","keywords":null,"link":"/itthon/20190920_birosag_itelet_allatkinzas_kiserlete_kismacska_elasas","timestamp":"2019. szeptember. 20. 13:16","title":"Elítélték az élő kismacskákat elásó budapesti nőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d75d62a-9d10-410a-988d-d8ff68b0539b","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Puzsér Róbert a köztévé tíz percét arra használta fel, hogy rendszerkritikát fogalmazzon meg a Fidesz-kormánnyal szemben.","shortLead":"Puzsér Róbert a köztévé tíz percét arra használta fel, hogy rendszerkritikát fogalmazzon meg a Fidesz-kormánnyal...","id":"20190920_Puzser_Gulyas_nyilatkozata_a_polgarosodas_elleni_merenylet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8d75d62a-9d10-410a-988d-d8ff68b0539b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56c2a5f4-21bf-41f1-a6d8-2e74e6860be7","keywords":null,"link":"/itthon/20190920_Puzser_Gulyas_nyilatkozata_a_polgarosodas_elleni_merenylet","timestamp":"2019. szeptember. 20. 11:51","title":"Puzsér: Gulyás nyilatkozata a polgárosodás elleni merénylet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ad6a130-dd75-4c3c-96e7-07408e83525d","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Bemutatjuk, miről szól az e heti HVG.","shortLead":"Bemutatjuk, miről szól az e heti HVG.","id":"20190919_Nagy_Gabor_Mienk_ez_a_cirkusz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0ad6a130-dd75-4c3c-96e7-07408e83525d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa7c2010-1f51-4fc1-8c93-4b51d1c2b557","keywords":null,"link":"/itthon/20190919_Nagy_Gabor_Mienk_ez_a_cirkusz","timestamp":"2019. szeptember. 19. 14:25","title":"Nagy Gábor: Miénk ez a cirkusz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"989a8484-9e91-4b40-9e94-eaa4072668b5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A képviselőre a vád nyolc és fél év fegyházat kért, a képviselő viszont kitart amellett, hogy tervei kidolgozásával jobb életet teremtettek a Viharsarokban.","shortLead":"A képviselőre a vád nyolc és fél év fegyházat kért, a képviselő viszont kitart amellett, hogy tervei kidolgozásával...","id":"20190921_Simonka_Gyorgy_vadak_pusztaottlaka_gallo_ferenc","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=989a8484-9e91-4b40-9e94-eaa4072668b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e45feac-4b5d-4ad6-b04a-c6822ae4d829","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190921_Simonka_Gyorgy_vadak_pusztaottlaka_gallo_ferenc","timestamp":"2019. szeptember. 21. 11:40","title":"Simonka György: Joggal remélem, hogy felmentenek a vádak alól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7db9c1f2-645d-4ffa-a0fd-816160b2af34","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ugye tudja, miről beszélünk, ha annyit mondunk: büdös macska?","shortLead":"Ugye tudja, miről beszélünk, ha annyit mondunk: büdös macska?","id":"20190920_Meglepetes_Google_Jobaratok_szuletesnap","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7db9c1f2-645d-4ffa-a0fd-816160b2af34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be4141b8-43e5-49d6-8f15-cd5844749b48","keywords":null,"link":"/elet/20190920_Meglepetes_Google_Jobaratok_szuletesnap","timestamp":"2019. szeptember. 20. 10:32","title":"Cuki meglepetéssel rukkolt elő a Google a Jóbarátok születésnapjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8867966-5f63-4fb2-aee9-9655f9ae478f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerinte Karácsony Gergely is kifogásokat keres. ","shortLead":"Szerinte Karácsony Gergely is kifogásokat keres. ","id":"20190919_Most_Puzser_hivta_vitazni_Tarlost_es_Karacsonyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b8867966-5f63-4fb2-aee9-9655f9ae478f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03a52742-6ba5-4511-a7a0-61ede7674a10","keywords":null,"link":"/itthon/20190919_Most_Puzser_hivta_vitazni_Tarlost_es_Karacsonyt","timestamp":"2019. szeptember. 19. 18:20","title":"Most Puzsér hívta vitázni Tarlóst és Karácsonyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3d5adb5-2c97-4c96-af43-e3bf33f98a56","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hosszú üzemidő és megnövelt hatótávolság jellemzi a Huawei új okosóráját, ami a víz alatt is képes pulzust mérni.","shortLead":"Hosszú üzemidő és megnövelt hatótávolság jellemzi a Huawei új okosóráját, ami a víz alatt is képes pulzust mérni.","id":"20190919_huawei_watch_gt_2_okosora","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d3d5adb5-2c97-4c96-af43-e3bf33f98a56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92d05bcb-0f3e-4737-868b-d406229742d6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190919_huawei_watch_gt_2_okosora","timestamp":"2019. szeptember. 19. 16:23","title":"Nem álltak meg a telefonnál: megjött a Huawei új okosórája, a Watch GT 2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]